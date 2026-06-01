Getty Images
翻訳者：
ヴィニシウス・ジュニオールは、レアル・マドリードが移籍を承認する条件を明かした。契約延長が遅れ、ブラジル代表には移籍の噂が浮上している。
ペレスが退団の可能性に道を開く
『エル・パイス』紙のインタビューで、ペレス会長はヴィニシウス・ジュニアが他クラブへ移籍したい場合、レアル・マドリードは止めないと明言した。契約交渉は現在停滞しているが、会長の言葉はクラブの象徴となった彼の将来に再び注目を集めた。
ペレスは「契約延長にはまだ時間がある。彼にはずっとここにとどまってほしい。彼を嫌うのはレアル・マドリードのファンではない人々だ。もし彼がマドリードを離れ、他クラブと契約したいなら、自由だ。 私は何も強要しない。金銭が最重要な要素になることはない。一度もなかった。」
- (C)Getty Images
ベルナベウでの契約をめぐる対立
会長は冷静だ。25歳の選手は新契約について「急ぐつもりはない」と明言した。ブラジル代表の彼は最近、給与や立場など話し合うべき課題が山積だと述べ、判断をクラブに委ねた。
現時点では合意に至っていないものの、選手と首脳陣の関係は良好だ。クラブは彼がフラメンゴ時代に示した才能を高く評価し、スポーツプロジェクトの柱と位置づけてきた。だが、スター選手の加入で財政的優先順位が変化したため、双方は慎重に交渉を続けている。
ムバッペとの相性とチーム内の摩擦
契約交渉とは別に、ペレス会長は「ビニシウスとムバッペは共存できない」という見方を一蹴した。批判派は両者の間で権力争いが起きると指摘し、一部報道ではロッカールームでムバッペを悪者扱いする陰謀もあると伝えられている。
「そんな話はナンセンスだ」とペレス会長は断言した。「彼らは世界最高の2人だ。ヴィニシウスは2度のCL優勝をもたらした。毎年CLを制する必要があるという考えは愚かだ。10年で6回も優勝したチームは他にはない」
- Getty Images Sport
モウリーニョの復帰で、事態はさらに複雑になった。
ジョゼ・モウリーニョ監督の復帰の可能性で、ベルナベウの情勢はさらに変わるかもしれない。2人の間には、ベンフィカのジャンルーカ・プレスティアーニがブラジル人選手に人種差別的発言をしたとされる騒動以来、対立と不信がある。いまだ消えない緊張から、同じロッカールームで共存できるのか疑問の声も出ている。
ヴィニシウスは重要な試合でクラブ経営陣の揺るぎない支持を望んできた。モウリーニョがスター選手たちを統率しつつその安定感を示せるかが、彼の残留か、ペレス会長が示した「自由」への去就を決めるだろう。