ヴィニシウス・ジュニオールは、レアル・マドリードが移籍を承認する条件を明かした。契約延長が遅れ、ブラジル代表には移籍の噂が浮上している。

『エル・パイス』紙のインタビューで、ペレス会長はヴィニシウス・ジュニアが他クラブへ移籍したい場合、レアル・マドリードは止めないと明言した。契約交渉は現在停滞しているが、会長の言葉はクラブの象徴となった彼の将来に再び注目を集めた。

ペレスは「契約延長にはまだ時間がある。彼にはずっとここにとどまってほしい。彼を嫌うのはレアル・マドリードのファンではない人々だ。もし彼がマドリードを離れ、他クラブと契約したいなら、自由だ。 私は何も強要しない。金銭が最重要な要素になることはない。一度もなかった。」