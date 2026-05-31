モウリーニョが3年契約でマドリードに復帰すると報じられた。ただし、6月7日の会長選挙でペレスが当選することが条件だ。彼はスペインで実績のある監督だが、今年初めにヴィニシウスと対立したため、両者の関係が懸念されている。

この対立は2月のチャンピオンズリーグでベンフィカを率いていたモウリーニョがヴィニシウスと衝突したことに遡る。2度目の就任では、この25歳をどう扱うかが最大の焦点となる。彼のクラブ内での地位は年俸交渉やキリアン・エムバペの加入で揺らぎつつある。