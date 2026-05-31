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ヴィニシウス・ジュニオールは、ジョゼ・モウリーニョ率いるレアル・マドリードに残るのか。CLで「スペシャル・ワン」と対戦した後、去就を暗示する兆候が浮上。
モウリーニョの復帰とヴィニシウスの存在
モウリーニョが3年契約でマドリードに復帰すると報じられた。ただし、6月7日の会長選挙でペレスが当選することが条件だ。彼はスペインで実績のある監督だが、今年初めにヴィニシウスと対立したため、両者の関係が懸念されている。
この対立は2月のチャンピオンズリーグでベンフィカを率いていたモウリーニョがヴィニシウスと衝突したことに遡る。2度目の就任では、この25歳をどう扱うかが最大の焦点となる。彼のクラブ内での地位は年俸交渉やキリアン・エムバペの加入で揺らぎつつある。
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ヴィニシウスは長期的にクラブに残るか？
モウリーニョ監督の就任が迫る中、BBCスポーツは「ビニシウスが依然としてマドリードに残る意思を示している」と報じた。彼の契約は2027年までだが、延長交渉は停滞している。報道によると、彼はクラブを過渡期を支えた実績を踏まえ、トップスターにふさわしい報酬を求める。
彼は以前、マドリードを「夢のクラブ」と呼んだ。しかし「スペシャル・ワン」の到来は、関係がうまくいかないと、状況を変えるきっかけになるかもしれない。2人が共通のビジョンを持てるか、また外部からのプレッシャーに直面したときモウリーニョが選手に必要な「揺るぎないサポート」を示せるかが、今シーズンのラ・リーガの注目点だ。
チャンピオンズリーグを巡る緊張が高まっている
事の発端はエスタディオ・ダ・ルスでの一夜。ヴィニシウスはゴールを決めた直後、パフォーマンスでイエローカードをを受けた。その後、ベンフィカのジャンルーカ・プレスティアーニから人種差別的な暴言を受けたと主張した。試合は10分間中断し、ヴィニシウスら数人が抗議のためピッチを離れたため、UEFAの人種差別防止プロトコルが発動された。
UEFAは人種差別については証拠不十分とし、同性愛者差別でプレスティアニに6試合の出場停止を科した。しかし最大の波紋を呼んだのはモウリーニョの言動だった。ポルトガル人監督は「あんなに素晴らしいゴールを決めたのに、なぜあんなに祝う必要があるのか」と語り、被害者を非難する姿勢を示した。 多くのスタジアムで同じことが起こっている。彼は素晴らしい選手で、私は彼が好きだ。ビニシウスは私にそう言い、プレスティアニは別のことを言う。私は公平でありたい」
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人種差別疑惑を巡るモウリーニョの物議を醸す姿勢
ベンフィカの雰囲気についてモウリーニョが語った内容が、両者の関係をさらに複雑にしている。彼はヴィニシウスが観客を煽ったと示唆し、「あれは試合の最高潮で、素晴らしいゴールだった。だが彼は得点だけで満足せず、敬意を持って祝うべきだった」と述べた。
また、クラブが人種差別的だという批判には「このクラブ史上最も偉大な人物、エウゼビオは黒人だ。人種差別的であるはずがない」と反論した。 だがどちらの言い分も信じない。私は中立でありたい」と語った。