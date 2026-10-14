監督は、マドリードがホームでビジャレアルに1-0で辛勝した試合で、同選手が短時間ながら途中出場したことを特に好材料と受け止めていた。熱狂的なホームの観客が、選手の気持ちを高めるうえで重要な役割を果たしたと感じていた。ヴィニシウスは前の試合に先発したが、その試合はアトレティコ・マドリードとのダービーで1-2の敗戦に終わり、悔しさの残る結果となった。この敗戦を受け、モウリーニョ監督はビジャレアル戦でスター選手をベンチに置き、守ることを決めた。

「前の試合の後、私は違うやり方を取ることにした。彼を少し守り、ヴィニのような選手が必要になったときに投入しようと考えた」とモウリーニョ監督は説明した。「うまくいったと思う。時には彼への不満の声も上がっていたスタジアムの観客が、彼がウォーミングアップを始めた瞬間、すぐに彼を後押しした」

「それは彼にとって重要な転機だったと思う。何かがかみ合ったように見え、プレーする喜びが再び湧き上がり、自分が本来どんな選手なのかを思い出したようだった」