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「ヴィニシウス・ジュニオールは頭角を現す！」ベルナベウでのレッドカード騒動を経て、モウリーニョ監督はレアル・マドリーのスター選手が再び破壊力を発揮すると期待
シーズンの出足は鈍調
モウリーニョ監督は、ヴィニシウスが本来の輝きを取り戻すのは時間の問題だと強調した。ブラジル人FWは現在、スペインの首都で難しい時期を過ごしている。
マドリーで9シーズン目を迎えたヴィニシウスは、ゴール前で本来の調子をつかめずにいる。今季は9試合で1ゴール、3アシストを記録している。
シーズン序盤の攻撃面での数字が振るわないにもかかわらず、指揮官に心配する様子はまったくない。モウリーニョ監督は最近のインタビューで、この才能あるFWへの揺るぎない信頼を公に示した。
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モウリーニョ、ブラジル人はさらに強くなると確信
モウリーニョ監督は『TNTスポーツ』の取材に応じ、ウインガーの現在の調子について長期的な懸念はないと自信を示した。南米出身のスター選手が間もなく大きく復調すると確信している。
「彼は必ず本領を発揮する。いつそうなるかというだけだ」。モウリーニョ監督は、苦しんでいるFWについて問われ、明言した。
攻撃を仕掛けるタイミングを見極める
監督は、マドリードがホームでビジャレアルに1-0で辛勝した試合で、同選手が短時間ながら途中出場したことを特に好材料と受け止めていた。熱狂的なホームの観客が、選手の気持ちを高めるうえで重要な役割を果たしたと感じていた。ヴィニシウスは前の試合に先発したが、その試合はアトレティコ・マドリードとのダービーで1-2の敗戦に終わり、悔しさの残る結果となった。この敗戦を受け、モウリーニョ監督はビジャレアル戦でスター選手をベンチに置き、守ることを決めた。
「前の試合の後、私は違うやり方を取ることにした。彼を少し守り、ヴィニのような選手が必要になったときに投入しようと考えた」とモウリーニョ監督は説明した。「うまくいったと思う。時には彼への不満の声も上がっていたスタジアムの観客が、彼がウォーミングアップを始めた瞬間、すぐに彼を後押しした」
「それは彼にとって重要な転機だったと思う。何かがかみ合ったように見え、プレーする喜びが再び湧き上がり、自分が本来どんな選手なのかを思い出したようだった」
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不可解なレッドカードで高まりつつあった勢いが止まる
ビジャレアル戦で途中出場したヴィニシウスは躍動したものの、最後は大きな悔しさを味わった。ネットを揺らしたが、主審によってすぐに得点が取り消された。
主審は得点に至る過程でヴィニシウスがビジャレアルの選手の髪を引っ張ったことを確認し、ゴールを認めなかった。そして、この奇妙な行為でフラストレーションを募らせたFWに一発レッドカードを提示した。
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