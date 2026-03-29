ヴィニシウス・ジュニオールは、今後数週間で重要な一戦を控えているレアル・マドリードの主力選手の一人だ。その中には、4月初旬に行われるチャンピオンズリーグ準々決勝のバイエルン・ミュンヘン戦2試合も含まれている。しかし、まさに今、この攻撃のスター選手が怪我を抱えているようだ。
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ヴィニシウス・ジュニオールはバイエルン・ミュンヘン戦を欠場するのか？ ブラジル代表でのレアル・マドリードのスター選手を巡る怪我の懸念
ブラジルのポータルサイト「グローボ・エスポルテ」の報道によると、この25歳の選手は土曜日の練習を欠席し、カルロ・アンチェロッティ監督率いるチームと共にピッチに立つことはなかった。その代わりに、ヴィニ・ジュニアはジムでいくつかのトレーニングを行うにとどまり、その後治療を受けた。
ヴィニ・ジュニアのトレーニング休止は単なる予防措置なのか？
しかし、このトレーニング休止はあくまで予防措置に過ぎない。ヴィニはフランスとの親善試合（1-2）後に太ももに痛みを感じていたとされるが、金曜日の検査では怪我は確認されなかった。アンチェロッティ監督が火曜日のクロアチア戦でこのレアルのスター選手を起用するかどうかは未定だ。
それでもレアル・マドリードは状況を注視している。長期離脱となれば、アルヴァロ・アルベロア監督率いるチームにとって痛手となるからだ。このブラジル人選手はキリアン・エムバペに次ぐマドリードの主力得点源であり、今シーズンは全大会通算43試合に出場し、これまでに17ゴール13アシストを記録している。
ヴィニ・ジュニア：2025/26シーズンの成績
コンテスト
試合
ゴール
アシスト
ラ・リーガ
28
11
6
チャンピオンズリーグ
12
5
7
コパ・デル・レイ
1
-
-
スーペルコパ
2
1
-