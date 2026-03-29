ヴィニシウス・ジュニオールはバイエルン・ミュンヘン戦を欠場するのか？ ブラジル代表でのレアル・マドリードのスター選手を巡る怪我の懸念

しかし、このトレーニング休止はあくまで予防措置に過ぎない。ヴィニはフランスとの親善試合（1-2）後に太ももに痛みを感じていたとされるが、金曜日の検査では怪我は確認されなかった。アンチェロッティ監督が火曜日のクロアチア戦でこのレアルのスター選手を起用するかどうかは未定だ。

それでもレアル・マドリードは状況を注視している。長期離脱となれば、アルヴァロ・アルベロア監督率いるチームにとって痛手となるからだ。このブラジル人選手はキリアン・エムバペに次ぐマドリードの主力得点源であり、今シーズンは全大会通算43試合に出場し、これまでに17ゴール13アシストを記録している。