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「ヴィニシウス・ジュニオールのチームが試合をしている」 アーセナルにとってレアル・マドリーのスターを逃したことが“勝ち”である理由をリー・ディクソンが明かす
ビニシウスがマドリーと契約延長
アーセナルは最近、レアル・マドリーのスーパースター、ビニシウスの獲得に動く可能性があると報じられていた。しかし、ブラジル代表は正式に高額の新契約にサインし、サンティアゴ・ベルナベウに残留することを選んだ。この才能あるFWの獲得は実現しなかったものの、元アーセナルDFのディクソンは、この一連の騒動は決して偶然ではなかったと考えている。
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選手側は駆け引きをした
BestBettingSitesの取材に対し、ディクソンは、北ロンドンへの移籍が実現するとは一度も確信していなかったと明かした。さらに、同選手の代理人陣が、プレミアリーグのクラブによる本物の関心を積極的に利用し、スペインの首都でより有利な条件を引き出そうとしていたとの見方を示した。
「面白い話だよね？ そう、ヴィニシウスのチームは駆け引きをしていたんだと思う。アーセナルが彼を獲得できなかったことが僕たちに痛手だったとは思わないし、実際、獲得に名乗りを上げたことはクラブにとって大きなプラスだったと思う。本気の追求だったかどうかにかかわらず、成立させるのは非常に複雑な移籍だからね」とディクソンは説明した。
「あれほどの関心を示したのは良いことだった。ファンは『絶対に実現しない』と言っていたかもしれないけど、フットボール界の内部にいる人たちは、そこにいくらか真実があったと分かっているはずだ。
「すると突然、マンチェスター・シティやマンチェスター・ユナイテッドの人間も、アーセナルが本気で動いているのを目にすることになる。他のチームにとっても少し『おお』と思う瞬間になる。アーセナルは大きく考えている、なら自分たちもレベルを上げなければいけない、となるわけだ。だからファンとしても選手としても、彼を逃したことはまったく痛手にはなっていない」
ディクソン、ツォリスの左ウイング起用を支持
アーセナルの現在の左ウイングの選択肢について、ディクソンは新戦力クリストス・ツォリスがそのポジションを埋め、ガナーズの攻撃をさらに鋭くできると強調した。
「私はずっと左ウイングのポジションについて言ってきた。彼らがリーグ優勝する前のシーズンでさえね。私はこう言ったんだ。少し厳しすぎたかもしれないけれど」と同氏は語った。「レアンドロ・トロサールを先発の左ウイングにしていては、プレミアリーグは勝てないと思う。ただ、そうは言っても、昨季の彼はいくつか本当に重要な試合でプレーし、決定的なゴールも決めた。彼とガブリエウ・マルティネッリがローテーションし、とても良い連係を見せたことで、より一層スカッド全体で戦うゲームになってきている。
「だが、私にとって際立っている選手はツォリスだ。私はこの若者が本当に気に入っている。トロサールの一段上のレベルにいる選手だと思う。マルティネッリは少し即興的で、常に何を見せてくれるか分かるわけではない。だからツォリスには少し自由を与えて、最初の6、7試合でどうやるか見てみるべきだと思う。それ以外なら、ライアン・ギグスを呼び戻せばいい。悪くなかったからね（笑）！」
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親善試合とコミュニティー・シールドが待つ
アーセナルは今後、プレシーズンの準備が本格化する中、速やかにピッチ上へと意識を戻さなければならない。アーセナルは8月12日にイタリアのコモと親善試合を行い、その後日曜にコミュニティー・シールドでマンチェスター・シティと対戦する。
一方、ビニシウスはジョゼ・モウリーニョ監督の下、レアル・マドリーで来たるシーズンに集中することになる。レアル・マドリーはプレシーズン親善試合でデポルティボ・ラ・コルーニャ、シャルケと対戦した後、8月22日にエスパニョール戦でリーガ開幕を迎える。
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