BestBettingSitesの取材に対し、ディクソンは、北ロンドンへの移籍が実現するとは一度も確信していなかったと明かした。さらに、同選手の代理人陣が、プレミアリーグのクラブによる本物の関心を積極的に利用し、スペインの首都でより有利な条件を引き出そうとしていたとの見方を示した。

「面白い話だよね？ そう、ヴィニシウスのチームは駆け引きをしていたんだと思う。アーセナルが彼を獲得できなかったことが僕たちに痛手だったとは思わないし、実際、獲得に名乗りを上げたことはクラブにとって大きなプラスだったと思う。本気の追求だったかどうかにかかわらず、成立させるのは非常に複雑な移籍だからね」とディクソンは説明した。

「あれほどの関心を示したのは良いことだった。ファンは『絶対に実現しない』と言っていたかもしれないけど、フットボール界の内部にいる人たちは、そこにいくらか真実があったと分かっているはずだ。

「すると突然、マンチェスター・シティやマンチェスター・ユナイテッドの人間も、アーセナルが本気で動いているのを目にすることになる。他のチームにとっても少し『おお』と思う瞬間になる。アーセナルは大きく考えている、なら自分たちもレベルを上げなければいけない、となるわけだ。だからファンとしても選手としても、彼を逃したことはまったく痛手にはなっていない」