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ヴィニシウス・ジュニオールにとって、チェルシー移籍は「完全に選択肢から外れた」。このブラジル人スターには、レアル・マドリードとの契約延長以外の「オファーが一切ない」ためだ。
マドリードでの契約交渉が停滞
レアル・マドリードとヴィニシウスは契約延長に前向きだが、正式手続きは進んでいない。クラブはブラジル代表の大会中に選手を混乱させたくないとして、2026年W杯後に交渉を先送りすることで合意した。
ただし、この延期によって6カ月後には、ヴィニシウスは他クラブと仮契約交渉できる。
最大の難点は依然として金銭面だ。現在年俸約2,000万ユーロのヴィニシウスは、世界屈指の決定力を持つ選手としての評価に見合う大幅な昇給を望んでいるとされる。 年俸3000万ユーロ（2600万ポンド／3400万ドル）の契約を望んでいるとされ、ペレス会長は残留を望んでいると明言したが、クラブ経営陣は提示に慎重だ。
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アロンソ監督の下、チェルシーへの移籍は白紙に
今年の初め、この才能あるウインガーの移籍先としてチェルシーが有力視されていたが、その道は完全に消えた。スタンフォード・ブリッジでシャビ・アロンソが新監督に就任したことで、このブラジル人選手への興味は事実上なくなった。2人はマドリードで短期間ともに過ごし、関係が険悪になった。その頂点はベルナベウでの「エル・クラシコ」で緊張感あふれる交代シーンとして表れた。
この関係悪化により、ロンドン移籍は「完全に白紙」となった。彼のステータスにもかかわらず、現時点で欧州強豪からの具体的なオファーはない。
シーズン序盤にはサウジアラビアから巨額オファーが噂されたが、現在は沈静化。契約交渉を有利に進めるための代理人戦略だったとの見方も出ている。
ワールドカップでの活躍が交渉力を高める
ヴィニシウスは現在、ブラジル代表で期待通りの活躍を見せ、大会序盤をチームを牽引する原動力となっている。グループリーグ最初の3試合で3ゴール2アシストを記録し、世界最高峰の選手たちに試合の流れを変える能力を再認識させた。大会前、彼はこう語っていた。「ワールドカップで4、5ゴールを決め、チームが優勝すれば、すべてが変わる。」
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時間が迫る中、マドリードは冷静さを保っている。
1月の契約期限が迫る中、レアル・マドリード首脳陣は「落ち着いている」という。彼らは、10代で入団したヴィニシウスとの絆があれば、外部からの関心を退けられると確信している。クラブはヴィニシウスを象徴と位置づけ、彼がワールドカップで連続得点を挙げ、ロマリオやロナウド・ナザリオに並んだことで、その思いはさらに強まった。
それでも時間が迫っているのは事実で、契約が正式に結ばれるまで不確実性は消えない。