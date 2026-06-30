レアル・マドリードとヴィニシウスは契約延長に前向きだが、正式手続きは進んでいない。クラブはブラジル代表の大会中に選手を混乱させたくないとして、2026年W杯後に交渉を先送りすることで合意した。

ただし、この延期によって6カ月後には、ヴィニシウスは他クラブと仮契約交渉できる。

最大の難点は依然として金銭面だ。現在年俸約2,000万ユーロのヴィニシウスは、世界屈指の決定力を持つ選手としての評価に見合う大幅な昇給を望んでいるとされる。 年俸3000万ユーロ（2600万ポンド／3400万ドル）の契約を望んでいるとされ、ペレス会長は残留を望んでいると明言したが、クラブ経営陣は提示に慎重だ。



