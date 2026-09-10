アーセナルが「スーパースター」の左ウイングを獲得すると予想するかと問われたペナントは、NetBet Casinoとの提携で取材に応じ、GOALにこう語った。「どこかの時点でそうしなければならない。ライバルたちは立ち止まってはくれないからだ。

「周囲のチームは、そのポジションを補強しないままではいない。1月になれば、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール、マンチェスター・シティといったクラブは、また市場に出て再び補強するはずだ。だからアーセナルもそうしなければならない。

「それに、こんなことを言うのは変だが、実際にチームは弱くなったと思う。少なくとも攻撃面では、アーセナルは昨季より弱い。勝負どころで決定的な働きをする選手たちを失ったからだ。

「トロサールがいなければ、おそらくリーグ優勝はできなかっただろう。ウェストハム戦のゴールもそうだし、アストン・ヴィラ戦も含めて、彼が決めた重要なゴールはいくらでも挙げられる。それにマルティネッリも失った。そうだ、数字は落ちていたが、それでも途中出場で流れを変えられる優れたインパクトプレーヤーだった。彼もいなくなった。

「そして、それを実質的に補ったのはツォリスくらいだ。だから彼が負傷でもすれば、左サイドはかなり厳しくなる。そこに［エベレチ］エゼを置くしかないが、彼はウインガーではなくMFだ。

「もちろん最終ラインは強化された。だからこそ、前線は間違いなく補強が必要だ。おそらくギョケレシュは序列を落とし、再び［カイ］ハフェルツに戻っているが、彼はもともとシーズン15点、20点を約束するタイプではなかったからだ。」