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ヴィニシウス・ジュニオールとブラッドリー・バルコラを逃した！ 元アーセナルFWがプレミアリーグ王者は「より弱くなっている」と認める中、アーセナルの「スーパースター」獲得予想
トロサールとマルティネッリがエミレーツ・スタジアムを去った
ビクトル・ギョケレシュは12カ月前、巨額の移籍金で獲得されたストライカーであり、北ロンドンで長らく続いてきた背番号9の難題を解決する役目を託されていた。デビューシーズンでは公式戦を通じて21ゴールを記録したが、先発の座が保証されているわけではない。
レアンドロ・トロサールは昨季、いくつか重要なゴールで貢献したが、その後ベシクタシュへ移籍した。一方、ガブリエウ・マルティネッリはアーセナルでの7年間にわたる在籍に終止符を打ち、サウジ・プロリーグのアル・ヒラルに加入した。
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アーセナルはヴィニ・ジュニオールとバルコラとの関連が報じられていた
アーセナルがヴィニ・ジュニオールの獲得に動くとの話もあった。レアル・マドリーで新契約へのサインが遅れていたためだが、このブラジル代表FWは引き続きサンティアゴ・ベルナベウの「ガラクティコ」であり続けている。
チャンピオンズリーグ優勝者のバルコラは実際に市場に出た。パリ・サンジェルマンで退団の扉が開かれるなか、アーセナルは契約成立に何が必要かを問い合わせていた。その移籍金が1億2300万ポンド（1億6600万ドル）だと伝えられると、アルテタ監督らは手を引き、その隙にリヴァプールが乗り出した。
アーセナルは豊富なタレントを擁しているが、現在クリストス・ツォリスが入っている左サイドは、明らかに強化の余地があるエリアのままだ。ここ最近は資金面の制約も緩んでおり、アルテタ監督は十分な軍資金を手に補強を進められるはずだ。
アーセナルはスター級の左ウインガーを獲得するのか？
アーセナルが「スーパースター」の左ウイングを獲得すると予想するかと問われたペナントは、NetBet Casinoとの提携で取材に応じ、GOALにこう語った。「どこかの時点でそうしなければならない。ライバルたちは立ち止まってはくれないからだ。
「周囲のチームは、そのポジションを補強しないままではいない。1月になれば、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール、マンチェスター・シティといったクラブは、また市場に出て再び補強するはずだ。だからアーセナルもそうしなければならない。
「それに、こんなことを言うのは変だが、実際にチームは弱くなったと思う。少なくとも攻撃面では、アーセナルは昨季より弱い。勝負どころで決定的な働きをする選手たちを失ったからだ。
「トロサールがいなければ、おそらくリーグ優勝はできなかっただろう。ウェストハム戦のゴールもそうだし、アストン・ヴィラ戦も含めて、彼が決めた重要なゴールはいくらでも挙げられる。それにマルティネッリも失った。そうだ、数字は落ちていたが、それでも途中出場で流れを変えられる優れたインパクトプレーヤーだった。彼もいなくなった。
「そして、それを実質的に補ったのはツォリスくらいだ。だから彼が負傷でもすれば、左サイドはかなり厳しくなる。そこに［エベレチ］エゼを置くしかないが、彼はウインガーではなくMFだ。
「もちろん最終ラインは強化された。だからこそ、前線は間違いなく補強が必要だ。おそらくギョケレシュは序列を落とし、再び［カイ］ハフェルツに戻っているが、彼はもともとシーズン15点、20点を約束するタイプではなかったからだ。」
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アルテタ、さらなるタイトル獲得へ布石を打つ
2026-27シーズン序盤のアーセナルでは、ハフェルツが最前線を任されており、ギョケレシュは途中出場で流れを変える役割を受け入れざるを得なくなっている。クラブキャプテンのマルティン・ウーデゴールはチャンスメークの役割で輝きを取り戻し、ブカヨ・サカは2ゴールを記録している。
プレミアリーグ開幕からの3試合とナポリとのチャンピオンズリーグ初戦を無失点で乗り切っていることを踏まえれば、アルテタはさらなるタイトル争いを築き上げるために必要な戦力はすべてそろっていると主張するだろう。もっとも、その左サイドは今後どこかの時点で再び手が加えられる可能性がある。
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