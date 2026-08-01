『ESPN』によると、レアル・マドリーは今夏、ビニシウスがクラブを離れる可能性を完全に受け入れる構えだ。スペインの強豪は、ブラジル代表に対する最新の契約延長オファーを引き上げる計画が一切ないことを明確にしている。26歳のウインガーは現行契約の残りがあと1年となっており、迅速な決着を見いだす必要性は当事者全員にとってさらに高まっている。

同選手はワールドカップ後の休暇を終え、月曜日にプレシーズン練習のためバルデベバスへ戻る予定だ。長期的な将来をめぐる強い疑念がなお続く中、マドリー首脳陣は最終的な決断は完全に選手本人に委ねられていると考えている。提示された契約延長にサインするか、あるいは他クラブへの移籍を正式に求めるかを選ばなければならない。







