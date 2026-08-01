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ヴィニシウス・ジュニオールが売却候補に！ 契約交渉停滞でレアル・マドリーがアーセナルの衝撃獲得に扉を開く
レアル・マドリー、ビニシウス退団に前向きか
『ESPN』によると、レアル・マドリーは今夏、ビニシウスがクラブを離れる可能性を完全に受け入れる構えだ。スペインの強豪は、ブラジル代表に対する最新の契約延長オファーを引き上げる計画が一切ないことを明確にしている。26歳のウインガーは現行契約の残りがあと1年となっており、迅速な決着を見いだす必要性は当事者全員にとってさらに高まっている。
同選手はワールドカップ後の休暇を終え、月曜日にプレシーズン練習のためバルデベバスへ戻る予定だ。長期的な将来をめぐる強い疑念がなお続く中、マドリー首脳陣は最終的な決断は完全に選手本人に委ねられていると考えている。提示された契約延長にサインするか、あるいは他クラブへの移籍を正式に求めるかを選ばなければならない。
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アーセナル、ブラジル人選手の状況を注視
アーセナルはスペインの首都で続く膠着状態を注意深く見守っている。報道によれば、アーセナルは高く評価されるこのFWを巡る大型契約の実現可能性について、財政面から積極的に調査を進めてきたという。アーセナル首脳陣は、同選手が退団を選択した場合、獲得に向けて非常に有利な立場に立てると強く確信している。ただ、選手に近い関係者は現時点でロンドンのクラブと直接の接触はないと公に強調している。
この複雑な契約交渉の行き詰まりは、マドリードのクラブ幹部と選手側の代理人の間で長期にわたる問題となっている。昨季には、ヴィニシウスが契約延長を急いでおらず、ワールドカップ終了後まで交渉の大きな進展を意図的に先送りしていると広く報じられていた。
ベルナベウでのもどかしい時期
ヴィニシウスは2018年、将来を嘱望されるティーンエージャーとしてマドリーに加入し、急速に世界的スーパースターの地位を確立した。FWは2度の別々のチャンピオンズリーグ決勝で得点を記録し、2024年の男子バロンドールでは次点に入った。
その個人としての卓越した実力に疑いの余地はない一方で、このアタッカーは昨季、前指揮官シャビ・アロンソの下で目に見えて不満を募らせていた。とりわけ、ベルナベウで行われた緊迫したクラシコで途中交代を命じられた際には、怒りをあらわにしていた。
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プレシーズンの準備がオーストリアで始まる
ヴィニシウスが自身の最終的な将来について決断するまで時間をかける一方で、マドリーは厳しい夏の日程をこなし続けなければならない。土曜日にはオーストリアでイタリアのフィオレンティーナと対戦する。アルコルコンおよびレガネスとの非公開の練習試合に続く、初の公式プレシーズン親善試合となる。
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