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ヴィニシウス・ジュニア対キリアン・エムバペ。2人の「ガラクティコ」ストライカーがレアル・マドリード内で対立する陣営に分かれ、「悪役」説が浮上。
ムバッペの側近らが「悪者」による陰謀を主張
スペインからの報道によると、レアル・マドリードの2大スターの関係は最悪の状態に陥っている。番組『エル・チリンギート』は、ムバッペの側近が「ヴィニシウスがムバッペをチーム内の悪者に仕立て上げようとしている」と確信していると伝えた。2人はロッカールームでの影響力、ブランド支配権、リーダーシップを巡って激しく対立しているという。
ムバッペ側はこの2人のフォワードの共存が難しくなっていると感じている。ヴィニシウスは、大衆やチームメイトにムバッペを否定的に見せ、彼を「打ち負かそう」としているという。この対立で両選手の関係は不安定になり、攻撃陣に暗い影を落としている。
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アルベロアとの関係が悪化
レアル・マドリードの内紛は選手間だけでなく、ムバッペもアルヴァロ・アルベロア監督の扱いに不満だと報じられている。このフォワードは公の場で「監督に『自分は4番手のストライカーだ』と言われた」と語り、緊張は頂点に達した。
さらに、リハビリ中にイタリアへ渡航したことで批判を受けたことも摩擦に拍車をかけた。クラブは後に渡航を許可していたと発表したものの、擁護が遅れたため、選手は放置されたと感じたという。
マドリードのロッカールームでの孤立
ムバッペにとって最も懸念されるのは、チーム内に支援体制が欠如していることだ。派閥を築いたベテランとは異なり、彼はチームを分断するグループ形成を避けてきたとされる。しかしその姿勢は裏目に出た。批判が高まっても、公の場で彼を擁護するチームメイトはいない。
結果として彼は重要な局面で孤立し、ロッカールームの支援がないまま「悪者」のレッテルと戦っている。監督の座が不安定で内部不和が続く現況では、その孤立は特に危険だ。
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フロレンティーノ・ペレスは依然として最後の砦である
嵐が迫っても、ムバッペにはまだ大きな切り札がある。それはフロレンティーノ・ペレス会長の揺るぎない支持だ。会長は依然としてこのフランス人選手を強く信頼しており、その支援が重要な安全網となっている。しかし、ヴィニシウスとの対立がさらに激化すれば、ペレス会長の支持でも亀裂が生じたロッカールームを修復できないかもしれない。
後任にジョゼ・モウリーニョの復帰が噂され、マンチェスター・ユナイテッドのディオゴ・ダロト獲得など守備陣の大刷新も計画されている。だが、真の課題は守備ではなく、チームを内側から引き裂く「ガラクティコ」たちのエゴの調整だ。 現時点ではムバッペは依然として孤立しており、世界最大のクラブで自分に相応しいと信じる敬意を求め続けている。