レアル・マドリードの内紛は選手間だけでなく、ムバッペもアルヴァロ・アルベロア監督の扱いに不満だと報じられている。このフォワードは公の場で「監督に『自分は4番手のストライカーだ』と言われた」と語り、緊張は頂点に達した。

さらに、リハビリ中にイタリアへ渡航したことで批判を受けたことも摩擦に拍車をかけた。クラブは後に渡航を許可していたと発表したものの、擁護が遅れたため、選手は放置されたと感じたという。