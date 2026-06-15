ブラジル代表のモロッコ戦（1-1）のハーフタイムで、ヴィニシウス・ジュニオールは義務的なインタビューを拒否。記者が「FIFAに罰せられるぞ」と声をかけると、彼は「罰金は払うがインタビューには応じない」と答えたという。
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ヴィニシウス・ジュニアを巡る騒動！レアル・マドリードのスター選手、W杯での処分が迫っている模様
しかし、キャプテンのマルキーニョスはチームメイトからその説明を受けていなかったらしく、ハーフタイムのインタビューでZDFが選手たちと短く会話したかどうかを議論した。
「後半も同じように続けていく。この結果を基にできる。これからどうなるか見てみよう」とパリSGのセンターバックは語った。これを受け、ZDFの司会者ヨッヘン・ブライヤーはスタジオの解説者にインタビューの印象を尋ねた。
ほぼ同時に、W杯優勝経験者のペル・メルテザッカーとクリストフ・クラマーが同様の見解を示した。クラマーは「最悪だ」、メルテザッカーは「難しいね」と語った。
クラマーは続けた。「これは良くない。各選手に3分しかなく、その中で話せというのだ。ハーフタイムの貴重な3分をマルキーニョスから奪うべきではない。そんな短時間でまともな話ができるわけがない」
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ヴィニシウス・ジュニアがモロッコ戦で夢のようなゴールを決めて同点に追いつく
ヴィニシウスはモロッコ戦で同点弾を挙げ、ハーフタイムのインタビューを拒否した。モロッコの先制点はイスマエル・サイバリが記録。25歳のサイバリはバイエルン・ミュンヘンへの移籍が間近と報じられている。
試合後、ヴィニシウスにはさらに奇妙な出来事が起きた。記者会見でジャーナリストが英語で質問すると、ヴィニシウスはスペイン語での質問を求めたが、FIFA役員は通訳がいることを理由に拒否した。 同様の出来事は以前、オランダのフレンキー・デ・ヨングやモロッコのアクラフ・ハキミでも起きていた。
長年バルセロナでプレーするデ・ヨングも日本戦前、スペイン語の質問を受けた際、FIFAスタッフに「英語、日本語、オランダ語でお願いします」と止められた。
ブラジル代表は日本時間金曜深夜2時30分、ハイチ戦に臨み、25日にスコットランドと最終戦を行う。