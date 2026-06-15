ヴィニシウス・ジュニアを巡る騒動！レアル・マドリードのスター選手、W杯での処分が迫っている模様

しかし、キャプテンのマルキーニョスはチームメイトからその説明を受けていなかったらしく、ハーフタイムのインタビューでZDFが選手たちと短く会話したかどうかを議論した。

「後半も同じように続けていく。この結果を基にできる。これからどうなるか見てみよう」とパリSGのセンターバックは語った。これを受け、ZDFの司会者ヨッヘン・ブライヤーはスタジオの解説者にインタビューの印象を尋ねた。

ほぼ同時に、W杯優勝経験者のペル・メルテザッカーとクリストフ・クラマーが同様の見解を示した。クラマーは「最悪だ」、メルテザッカーは「難しいね」と語った。

クラマーは続けた。「これは良くない。各選手に3分しかなく、その中で話せというのだ。ハーフタイムの貴重な3分をマルキーニョスから奪うべきではない。そんな短時間でまともな話ができるわけがない」