新契約がまとまらず、ヴィニがチームに悪影響だと判断されれば、レアルはオファーを受け入れるかもしれない。次の移籍市場でそれが起こるか問われた元レアルFWオーウェン（現在「Casino.org」代表）はGOALにこう語った。「分からない。 問題は、優れた選手と優れたクラブがある場合、誰が彼を買おうとするのかということだ。そこそこの選手とまあまあのクラブなら、買い手はたくさんいる。

移籍金は数億ユーロに達するだろう。そんな金額を払えるクラブは2つくらいしかない。バルセロナには無理だし、彼も行くはずがない。

「時として、選手はあまりにも巨大で、あまりにも優秀すぎて、彼らが移籍する姿が想像できないことがある。ネイマールは移籍したけど、あれはPSGが金をばら撒いていた時期の話だ。正直、彼の場合はそうは思えない。もちろん、彼は並外れた才能の持ち主だが。

「個人的に、彼がマドリードを離れるとは考えられない。彼はトップクラスの選手の一人だ。マドリードは若くて素晴らしい選手を手放さないから、残留するだろう」