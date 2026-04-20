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ヴィニシウス・ジュニアは「大きく優秀すぎる」ため、レアル・マドリードからの移籍はほぼ不可能。マイケル・オーウェンは、彼を獲得できるのは2チームだけだと語る。
ヴィニシウス・ジュニアの契約は、レアル・マドリードとの契約がいつ満了するのか？
ビニシウスは2027年夏までレアル・マドリードと契約しており、交渉は長引いたが合意間近と報じられている。本人も長期残留を希望している。
それでも彼はピッチ上の振る舞いで度々物議を醸し、マドリードや欧州で批判を受ける。チャンピオンズリーグ準々決勝バイエルン戦の敗北時には、チームメイトのジュード・ベリンガムと口論になった。
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レアル・マドリードはヴィニシウス・ジュニアへのオファーを検討するだろうか？
新契約がまとまらず、ヴィニがチームに悪影響だと判断されれば、レアルはオファーを受け入れるかもしれない。次の移籍市場でそれが起こるか問われた元レアルFWオーウェン（現在「Casino.org」代表）はGOALにこう語った。「分からない。 問題は、優れた選手と優れたクラブがある場合、誰が彼を買おうとするのかということだ。そこそこの選手とまあまあのクラブなら、買い手はたくさんいる。
移籍金は数億ユーロに達するだろう。そんな金額を払えるクラブは2つくらいしかない。バルセロナには無理だし、彼も行くはずがない。
「時として、選手はあまりにも巨大で、あまりにも優秀すぎて、彼らが移籍する姿が想像できないことがある。ネイマールは移籍したけど、あれはPSGが金をばら撒いていた時期の話だ。正直、彼の場合はそうは思えない。もちろん、彼は並外れた才能の持ち主だが。
「個人的に、彼がマドリードを離れるとは考えられない。彼はトップクラスの選手の一人だ。マドリードは若くて素晴らしい選手を手放さないから、残留するだろう」
ブラジル代表がサウジ・プロリーグでロナウドのチームメイトになる可能性はあるか？
クリスティアーノ・ロナウドがプレーするサウジアラビアから巨額オファーを受けた場合、ヴィニシウスは姿勢を変えるか。以前、中東から約10億ユーロ（8億7100万ポンド／12億ドル）のオファーがあったと報じられた同選手について、オーウェンは「もし実現しても、私はそうはならないと思う」と語った。
サウジの資金が今も至る所にばら撒かれているか？おそらくそうだ。1、2年前は誰でも買えそうな勢いだったが、今は少し落ち着いてきた。
可能性はゼロではないが、彼は世界最高の選手の一人で、移籍報道や噂があってもマドリードを離れるとは到底思えない」
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ヴィニシウス・ジュニアはバロンドール候補に返り咲くことを目指している。
ヴィニシウスは2024年のバロンドール有力候補だったが、1年で争いから脱落した。それでもゴールデンボールを手にするにはまだ時間がある。
レアル・マドリードでは4シーズン連続で20得点をマークする安定感を示すものの、直近2シーズンは国内も欧州もタイトル獲得には至っていない。しかし今夏、北米開催の2026年ワールドカップでブラジル代表として世界タイトルを狙うチャンスがある。