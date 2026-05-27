レアル・マドリードとバルセロナの激突は世界屈指だが、ヴィニシウスはヤマルの才能を躊躇なく称えた。 Caze TVのインタビューで、25歳のフォワードはクラブへの忠誠心を一時忘れ、ヤマルを絶賛した。 「スペインにはラミン・ヤマルがいる。彼は世界最高の選手の一人だ。ピッチで信じられないプレーをする。彼一人でもワールドカップを勝てる。お金を払ってでも観たい選手だ」