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ヴィニシウス・ジュニアは、バルセロナの攻撃的MFラミネ・ヤマルを「スペイン代表として彼一人でもワールドカップを制覇できる」と絶賛した。
激しいライバル関係はひとまず脇に置いて
レアル・マドリードとバルセロナの激突は世界屈指だが、ヴィニシウスはヤマルの才能を躊躇なく称えた。 Caze TVのインタビューで、25歳のフォワードはクラブへの忠誠心を一時忘れ、ヤマルを絶賛した。 「スペインにはラミン・ヤマルがいる。彼は世界最高の選手の一人だ。ピッチで信じられないプレーをする。彼一人でもワールドカップを勝てる。お金を払ってでも観たい選手だ」
- AFP
クラブと代表での驚異的な活躍
2025年バロンドールランキング2位のヤマルは、バルセロナで151試合に出場し49ゴール52アシストを記録。今季は45試合で24ゴール18アシストと圧倒的な活躍を見せた。 リーガ・エスパニョーラ3連覇に貢献し、スペイン代表では25試合に出場。2024年欧州選手権でメダルを獲得し、代表デビュー後の得点は6に及ぶ。現在は怪我から回復に専念し、今夏の代表戦に向けて万全を期している。
世界舞台での揺るぎない輝き
マドリードは国内リーグで苦戦しているが、ヴィニシウスは依然として脅威だ。2024年FIFA最優秀男子選手に選ばれた彼は、クラブ通算375試合で128ゴール100アシストを記録している。 2025-26シーズンには53試合で22ゴール14アシストをマーク。チャンピオンズリーグ2回、リーグ3回の優勝を経験した彼は、母国代表でも攻撃の要となる。
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ワールドカップに向けて準備万端
両スーパースターは多忙なシーズンを終え、現在はワールドカップに向けて準備に集中している。スペインは6月15日のグループH初戦カーボベルデ戦前にイラクとペルーと親善試合を行い、その後サウジアラビアとウルグアイと対戦する。 ブラジルは6月13日のグループC初戦モロッコ代表の前にパナマ代表とエジプト代表と親善試合を行い、その後ハイチ代表とスコットランド代表と対戦する。両国ともタイトルを狙う。