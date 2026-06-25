復活したネイマールに期待が高まったが、本人は「真の原動力はヴィニシウス・ジュニオール」と語る。ブラジル代表はモロッコ戦の苦戦やアンチェロッティ監督の采配への疑問を乗り越え、グループステージを突破した。 グループ首位でハイチ、マクトミネイ率いるスコットランドを破り、堂々と突破。4得点を挙げ、メッシやムバッペ、ハーランドと得点王を争う構えだ。
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ヴィニシウス・ジュニアはブラジル代表としてワールドカップで輝いた。だが、彼の将来は依然としてレアル・マドリードにあるのか。契約更新と移籍市場の噂が交錯している。
偉大なる帰還
モロッコ戦とハイチ戦で得点し、スコットランド戦ではハットトリック目前まで迫ったがVARで取り消された。これほど決定力があり、チームを牽引するヴィニシウスの姿は久々だ。レアル・マドリードでは直近2シーズンタイトルがなく、彼も批判されてきた。 ピッチ上での挑発や人種差別を受けた件、契約更新騒動が報じられ、W杯後に再び注目されるだろう。
スコットランドを破り、ブラジルはグループ首位で16強に進んだ。
フロレンティーノからのメッセージ
2023年10月にフロレンティーノ・ペレスと結んだ最新契約は、2027年6月30日に満了する。契約延長交渉は数カ月続き、進展と停滞を繰り返している。直近の移籍市場では、サウジ・プロリーグの富裕なクラブがヴィニシウスとレアル・マドリードに巨額を提示した。衝撃的な移籍が実現すれば、プレミアリーグの強豪も名乗りを上げるだろう。
数週間前、再選直前のフロレンティーノ会長は選手にこう伝えた。「彼は法外な金額を要求していると言われるが、それは嘘だ。残留したくないなら移籍してもよい。私は何も強要しない。 金銭は最も重要な要素ではない。私は彼が生涯レアル・マドリードにいてほしいと願っており、12月31日までに契約更新できるよう努力する。ヴィニシウス・ジュニオールはスターであり、直近2回のチャンピオンズリーグ制覇でも主役だった」
アンチェロッティの功績
現時点でどちらかを決めるのは難しい。だが今回のワールドカップで見られる状況から、フロレンティーノ・ペレスが「ムバッペとヴィニシウス・ジュニオールという2人のチャンピオンを同時に擁しても問題はない」と語るのに同意する。2人は非常に相性が良い。 ブラジルのスターは代表での活躍に加え、アンチェロッティ――彼にとって「キャリア最高の監督」で、ウイングではなくストライカーとして再構築した――やネイマールといった強力な味方を持つ。「ヴィニは我々のスターであり、このブラジル代表のキープレイヤーであり、信じられないほどの好調ぶりだ」）のおかげで、その実力を証明し続けており、マドリードでもリーダーとしての地位を取り戻す準備ができている。