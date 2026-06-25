2023年10月にフロレンティーノ・ペレスと結んだ最新契約は、2027年6月30日に満了する。契約延長交渉は数カ月続き、進展と停滞を繰り返している。直近の移籍市場では、サウジ・プロリーグの富裕なクラブがヴィニシウスとレアル・マドリードに巨額を提示した。衝撃的な移籍が実現すれば、プレミアリーグの強豪も名乗りを上げるだろう。

数週間前、再選直前のフロレンティーノ会長は選手にこう伝えた。「彼は法外な金額を要求していると言われるが、それは嘘だ。残留したくないなら移籍してもよい。私は何も強要しない。 金銭は最も重要な要素ではない。私は彼が生涯レアル・マドリードにいてほしいと願っており、12月31日までに契約更新できるよう努力する。ヴィニシウス・ジュニオールはスターであり、直近2回のチャンピオンズリーグ制覇でも主役だった」







