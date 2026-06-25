復活したネイマールに期待が掛かったが、本人は「アイドル」と称されるヴィニシウス・ジュニオールこそブラジルの牽引役だと語る。ブラジルはモロッコ戦の苦戦やアンチェロッティ監督の采配への疑問を乗り越え、グループステージを突破した。 グループ首位でハイチ、マクトミネイ率いるスコットランドを破り、堂々と突破。レアル・マドリードのスターは4得点をマークし、メッシ、ムバッペ、ハーランドらと得点王を争う。
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ヴィニシウス・ジュニアはブラジル代表としてワールドカップで主役を務めた。だが、彼の将来は依然としてレアル・マドリードにあるのだろうか？契約更新と移籍の噂、その行方は？
偉大なる帰還
モロッコ戦とハイチ戦で得点し、スコットランド戦ではハットトリック目前まで迫ったがVARで取り消された。これほど決定力があり、チームを牽引するヴィニシウスの姿は久々だ。レアル・マドリードでは直近2シーズンタイトルがなく、彼も批判を受けた。 ピッチ上での挑発や人種差別を受けた件、また契約更新騒動が報じられた。W杯後、再び注目されるだろう。
スコットランドを破り、ブラジルはグループ首位で16強進出。
フロレンティーノからのメッセージ
2023年10月にフロレンティーノ・ペレスと結ばれた最新契約は、2027年6月30日に満了する。本人が「メルンゲス」に残るための交渉は数か月続き、進展のたびにさまざまな憶測を呼んでいる。直近の移籍市場では、サウジ・プロリーグの富裕なクラブがヴィニシウスとレアルに巨額を提示したことが報じられた。また、移籍が実現すればプレミアリーグの強豪も名乗りを上げる見込みだ。
数週間前、再選直前のフロレンティーノ会長は選手にこう伝えた。「彼は法外な金額を要求していると言われるが、それは嘘だ。残留したくないなら移籍してもよい。私は何も強要しない。 金銭が全てではない。私は彼がずっとレアル・マドリードにいてほしいと願っており、12月31日までに契約更新できるよう努力する。ヴィニシウス・ジュニオールはスターであり、直近2回のチャンピオンズリーグ制覇でも絶対的な主役だった」
アンチェロッティの功績
現時点でどちらかを決めるのは難しい。だが今回のワールドカップで見られる状況から、フロレンティーノ・ペレスが「ムバッペとヴィニシウス・ジュニアという2人のチャンピオンを同時に擁しても問題はない」と語るのに同意せざるを得ない。2人は非常に相性が良い。 ブラジルのスターは代表での活躍に加え、アンチェロッティ――彼にとって「キャリア最高の監督」――の下でウイングからストライカーへ再構築され、攻撃の要となっている。さらにネイマールも「「ヴィニは我々のスターであり、このブラジル代表のキープレイヤーであり、信じられないほどの好調ぶりだ」）のおかげで、その実力を証明し続けており、マドリードでもリーダーとしての地位を取り戻す準備ができている。