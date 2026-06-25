2023年10月にフロレンティーノ・ペレスと結ばれた最新契約は、2027年6月30日に満了する。本人が「メルンゲス」に残るための交渉は数か月続き、進展のたびにさまざまな憶測を呼んでいる。直近の移籍市場では、サウジ・プロリーグの富裕なクラブがヴィニシウスとレアルに巨額を提示したことが報じられた。また、移籍が実現すればプレミアリーグの強豪も名乗りを上げる見込みだ。

数週間前、再選直前のフロレンティーノ会長は選手にこう伝えた。「彼は法外な金額を要求していると言われるが、それは嘘だ。残留したくないなら移籍してもよい。私は何も強要しない。 金銭が全てではない。私は彼がずっとレアル・マドリードにいてほしいと願っており、12月31日までに契約更新できるよう努力する。ヴィニシウス・ジュニオールはスターであり、直近2回のチャンピオンズリーグ制覇でも絶対的な主役だった」







