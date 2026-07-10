ヴィニシウス・ジュニアが沈黙を破り、「とてつもないフラストレーションを感じている。申し訳ない」と語った。

レアル・マドリードに所属する2000年生まれのこの選手は、個人としてワールドカップで4得点を挙げたが、次のように綴っている。「あれからほぼ4年が経ち、またしてもワールドカップでの悔しさを噛みしめながら、何を書こうかと考えている。あらゆる年齢層の人々が私を応援し、私たちの夢を共有してくれた。だからこそ、黙り続けるのは不公平だ。しかし、少し時間を置いて考えを整理する必要があった。





代表のユニフォームを着ることは私にとって最大の誇りだが、ベスト16で大会を終えた悔しさは言葉にできない。どれだけ準備し、集中し、皆さんや家族のために勝ちたかったか、自分でも分かっている。





この悔しさは言葉にできません。もっと上を目指せるチームだったのに、成し遂げられませんでした。申し訳ないですが、再び世界の頂点に立つ夢のために戦い続けます」。











