ヴィニシウス・ジュニアは、ワールドカップラウンド16でノルウェーに敗れブラジルが敗退した後、初めてコメントした。このブラジル人FWは、公式SNSに失望を綴った。
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翻訳者：
ヴィニシウス・ジュニアが沈黙を破り、「とてつもないフラストレーションを感じている。申し訳ない」と語った。
レアル・マドリードに所属する2000年生まれのこの選手は、個人としてワールドカップで4得点を挙げたが、次のように綴っている。「あれからほぼ4年が経ち、またしてもワールドカップでの悔しさを噛みしめながら、何を書こうかと考えている。あらゆる年齢層の人々が私を応援し、私たちの夢を共有してくれた。だからこそ、黙り続けるのは不公平だ。しかし、少し時間を置いて考えを整理する必要があった。
代表のユニフォームを着ることは私にとって最大の誇りだが、ベスト16で大会を終えた悔しさは言葉にできない。どれだけ準備し、集中し、皆さんや家族のために勝ちたかったか、自分でも分かっている。
この悔しさは言葉にできません。もっと上を目指せるチームだったのに、成し遂げられませんでした。申し訳ないですが、再び世界の頂点に立つ夢のために戦い続けます」。
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