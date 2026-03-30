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ヴィニシウス・ジュニアがブラジル代表での出場可能となり、カルロ・アンチェロッティ監督がレアル・マドリードのこのFWがクロアチア戦で起用されることを明らかにした
ヴィニシウス・ジュニアとマルキーニョスがチームに復帰した
ブラジル代表のアンチェロッティ監督は、2人の主力選手のコンディションについて安心できる最新情報を伝え、特にヴィニシウスとパリ・サンジェルマンのDFマルキーニョスを巡る最近の怪我の懸念があったものの、彼らが次戦に出場可能であることを確認した。
この2人の出場可否についてメディアの取材に応じたアンチェロッティ監督は、「昨日は別メニューで練習したが、2人とも問題なく、明日は出場する」と述べた。
先週のフランス戦をきっかけに、このマドリード所属のフォワードのコンディションに対する懸念が高まっていたが、日曜日の報道によると、ビニシウスは筋肉の疲労により週前半のフルトレーニングを欠席したものの、深刻な怪我は免れたとのことだ。
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アンチェロッティは選手起用について口を閉ざしている
主力選手の起用は確実視されているものの、アンチェロッティ監督は先発メンバーの全容については口を閉ざしたままだった。ブラジル代表は、ボストンでのフランス戦での2-1という残念な敗戦からの巻き返しを図っている。この敗戦は、今後のワールドカップに向けた準備を進める中、現在の監督体制下での初黒星となった。
「選手たちとはまだ話し合っていないので、明日のスタメンについては言いません。メンバーの入れ替えは行いますが、システムは変えません」とアンチェロッティは説明した。
強制的な変更と守備のローテーション
ブラジル代表は、チーム内の他の選手たちのコンディション不良により、いくつかの戦術的な変更を余儀なくされる見通しだ。ルイス・エンリケが、深刻なハムストリングの怪我の治療のためバルセロナに戻ったラフィーニャの代役を務めることになる。守備陣では、右サイドバックのウェズリーの代役を巡り、ダニーロとロジェ・イバニェスが現在熾烈な争いを繰り広げており、マルキーニョスの復帰に伴い、ブレメルはベンチに回る見込みだ。
さらなる変更として、マンチェスター・シティのエデルソンに代わってベントがゴールキーパーとして起用される可能性がある。中盤では、ボタフォゴのダニーロ・オリベイラが先発出場すると広く予想されている。フォワード陣も再編される見込みで、復帰したヴィニシウス・ジュニアと並んで、ジョアン・ペドロがガブリエル・マルティネッリの代役を務めることが予想される。
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ワールドカップへの道のりは続く
クロアチアとの親善試合は、公式戦のスケジュールが本格化する前に、アンチェロッティ監督にとって重要な試金石となる。オーランドでの一戦を終えた後、ブラジル代表は5月と6月まで試合がないが、その期間にパナマやエジプトとの親善試合が予定されており、2026年に向けたチーム編成の最終調整を行うことになる。