ヴィニシウス・ジュニアがブラジル代表での出場可能となり、カルロ・アンチェロッティ監督がレアル・マドリードのこのFWがクロアチア戦で起用されることを明らかにした

ブラジル代表のアンチェロッティ監督は、2人の主力選手のコンディションについて安心できる最新情報を伝え、特にヴィニシウスとパリ・サンジェルマンのDFマルキーニョスを巡る最近の怪我の懸念があったものの、彼らが次戦に出場可能であることを確認した。

この2人の出場可否についてメディアの取材に応じたアンチェロッティ監督は、「昨日は別メニューで練習したが、2人とも問題なく、明日は出場する」と述べた。

先週のフランス戦をきっかけに、このマドリード所属のフォワードのコンディションに対する懸念が高まっていたが、日曜日の報道によると、ビニシウスは筋肉の疲労により週前半のフルトレーニングを欠席したものの、深刻な怪我は免れたとのことだ。