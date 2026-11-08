ディフェンサ・セントラルが伝えたところによると、ロンセロは次のように語った。「8連勝、前回のインターナショナルブレイク以降8戦全勝で、我々は次のブレイクへと向かっている」

レアル・マドリードを応援することで知られ、メレンゲのサポーターから絶大な人気を誇るこの記者はこう続けた。「ベリンガム、アルダ・ギュレル、バルベルデ、そしてエムバペが、レアル・マドリードが十分すぎるほど勝利を手にできることを証明している。メスタージャでは、勝利を収めるのにディオマンデの並外れたパフォーマンスは必要なかった」

ロンセロはメレンゲにとって一味違うシーズンになると予言し、リーガ制覇への自信を示してこう述べた。「モウリーニョ率いるレアル・マドリードは、スペイン・リーグのタイトルを獲得する最有力候補だ。非の打ち所のないチームであり、（誰もが打ち負かすために奮闘しなければならない）チームだ」

さらに彼はこう続けた。「あのような形でダービーに敗れ、しかも悪名高いレフェリングがあったあの試合以来、モウリーニョはブレイク以降、物事を円滑に運ぶことに成功した。そして現在のレアル・マドリードは圧倒的な力を持つ存在となり、対戦相手を圧勝で粉砕している」

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