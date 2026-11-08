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FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP
翻訳者：

「ヴィニシウス症候群を患っているのか？」マドリードの記者、バレンシア戦のハットトリック後に衝撃の予言

バレンシア 対 レアル・マドリー
バレンシア
レアル・マドリー
ラ・リーガ
ジョゼ・モウリーニョ
パブロ・マフェオ
ヴィニシウス・ジュニオール
スペイン
ポルトガル
アルゼンチン
ブラジル

圧倒的な強さでライバルたちを粉砕

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レアル・マドリードは10月の代表ウィーク後、完璧な成績（8試合8勝）を達成した。そして次の中断期間が近づくなか、説得力あるパフォーマンスとより良い手応えを残してチームはこの期間を終えようとしている。

ジョゼ・モウリーニョ率いるチームは土曜日、メスタージャでバレンシアを圧倒した（3-0）。著名な記者トマス・ロンセロ氏が『アス』紙のためにこの試合を分析した。同氏は同紙の副編集長を務めており、その動画はユーチューブや各種ソーシャルメディアで広く拡散された。

こちらも読む：モウリーニョが他の者にはできなかったことを成し遂げる──レアル・マドリードで何が変わったのか？

  • タイトル獲得の予言か:「非の打ちどころのないチーム」

    　ディフェンサ・セントラルが伝えたところによると、ロンセロは次のように語った。「8連勝、前回のインターナショナルブレイク以降8戦全勝で、我々は次のブレイクへと向かっている」

    レアル・マドリードを応援することで知られ、メレンゲのサポーターから絶大な人気を誇るこの記者はこう続けた。「ベリンガム、アルダ・ギュレル、バルベルデ、そしてエムバペが、レアル・マドリードが十分すぎるほど勝利を手にできることを証明している。メスタージャでは、勝利を収めるのにディオマンデの並外れたパフォーマンスは必要なかった」

    ロンセロはメレンゲにとって一味違うシーズンになると予言し、リーガ制覇への自信を示してこう述べた。「モウリーニョ率いるレアル・マドリードは、スペイン・リーグのタイトルを獲得する最有力候補だ。非の打ち所のないチームであり、（誰もが打ち負かすために奮闘しなければならない）チームだ」

    さらに彼はこう続けた。「あのような形でダービーに敗れ、しかも悪名高いレフェリングがあったあの試合以来、モウリーニョはブレイク以降、物事を円滑に運ぶことに成功した。そして現在のレアル・マドリードは圧倒的な力を持つ存在となり、対戦相手を圧勝で粉砕している」

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  • バレンシアのラフプレー

    ロンセロは、試合を通じた90分間でバレンシアの選手たちが見せた「ラフなプレー」と評したものを厳しく非難した。

    「バレンシアがレアル・マドリードに対して犯したファウルの数を知っているか？26回のファウルだ。これは過去4シーズンでマドリードの対戦相手が犯した最多のファウル数だ。つまり、この統計を分析してみてくれ」と、人気番組「エル・チリンギート」でこの著名なキャスターは非難した。

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  • マフェオへの痛烈な攻撃：ヴィニシウス症候群を患っているのか？

    さらにロンセロは、バレンシアの選手パブロ・マフェオについても言及した。マフェオは自身の発言によると、マルク・ククレジャ、ヤン・ディオマンデ、キリアン・ムバッペへのタックルにより、前半終了前に退場となってもおかしくなかったという。

    そして彼は断言した。「マフェオに、あるいは監督たちに一つだけお願いしたいことがある。レアル・マドリー戦で彼を起用しないでほしい。なぜなら彼は神経質になり、激情に駆られ、レアル・マドリーに対して問題を抱えているからだ」。

    続けて彼は語った。「心配するな、マフェオ。レアル・マドリーに最も嫌われる選手という称号は君のものだ。なぜなら明らかに君はレアル・マドリーに何の好意も抱いていないからだ。審判が君を退場させるべきだったのだから、君は幸運だった」。

    さらに彼はこう付け加えた。「どうしたんだ、ヴィニシウス症候群にでもかかっていたのか? なぜならヴィニシウスがいなかったから、君は正気を失いかけていた。ヴィニシウスがいなくて寂しすぎたあまり、かわいそうな（ブラジル人）選手と問題を起こしてしまったんだ。君はリラックスする必要がある」。

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