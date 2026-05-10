ヴィニシウス・ジュニアは、わずかな差でレアル・マドリードではなく宿敵バルセロナへ移籍するところだった。日曜日に開催される「エル・クラシコ」を前に、ジョセップ・マリア・バルトメウ氏がESPNで明かした。同氏によると、バルセロナはレアルの別なスター選手にも接触していたという。
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ヴィニシウスはバルサへ移籍寸前だった。元監督が「基本合意していた」と明かした。
バルトメウは「ヴィニシウスはバルサが関心を寄せ、家族や代理人と話し合い、大筋で合意していた」と語った。当時17歳のフラメンゴ所属で、成人後に契約発効予定だった。
しかし最終的に契約したのはレアル・マドリードだった。ヴィニシウスはその後、世界屈指の攻撃手に成長し、リーグ3回、CL2回の優勝に貢献した。
バルトメウ氏は「マドリードがより良いオファーをしたのだろう」と語った。ヴィニシウス本人も、バルセロナの方が提示額が大きかったが、スポーツ面での将来性を考えてレアルを選んだと明かしている。
ムバッペではなくデンベレ：バルサがまたも無得点に終わった経緯
バルトメウは、当時レアル・マドリードでプレーするキリアン・エムバペの獲得も目指していた。しかし2017年、10代でASモナコを優勝させたエムバペはパリ・サンジェルマンへ移った。
バルトメウは「モナコは高額な移籍金を要求した」と明かしたが、バルセロナには支払える資金があった。交渉も順調だった。
バルトメウは「ムバッペの父親と何度か話したが、PSGがモナコに大きな圧力をかけていた。ムバッペもフランスクラブへの移籍を望んでいた」と明かした。
結果的にバルセロナはボルシア・ドルトムントからウスマン・デンベレを獲得したが、彼はバルセロナでは成功できなかった。その後PSGに移籍し、バロンドール受賞者にまで成長した。
ヴィニシウス・ジュニオール：レアル・マドリードでの成績
コンテスト
試合
ゴール／アシスト
ラ・リーガ
239
76/48
チャンピオンズリーグ
82
34/33
コパ・デル・レイ
27
7/12
その他
24
10/7
合計
372
127/100