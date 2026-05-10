バルトメウは「ヴィニシウスはバルサが関心を寄せ、家族や代理人と話し合い、大筋で合意していた」と語った。当時17歳のフラメンゴ所属で、成人後に契約発効予定だった。

しかし最終的に契約したのはレアル・マドリードだった。ヴィニシウスはその後、世界屈指の攻撃手に成長し、リーグ3回、CL2回の優勝に貢献した。

バルトメウ氏は「マドリードがより良いオファーをしたのだろう」と語った。ヴィニシウス本人も、バルセロナの方が提示額が大きかったが、スポーツ面での将来性を考えてレアルを選んだと明かしている。



