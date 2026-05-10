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Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty

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ヴィニシウスはバルサへ移籍寸前だった。元監督が「基本合意していた」と明かした。

ラ・リーガ
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バルセロナ 対 レアル・マドリー
バルセロナ
レアル・マドリー
ヴィニシウス・ジュニオール
キリアン・エンバペ

クラシコを前に、元バルサ会長のバルトメウが、現在レアルで活躍するスーパースターの獲得に奔走した当時のことを語っている。

ヴィニシウス・ジュニアは、わずかな差でレアル・マドリードではなく宿敵バルセロナへ移籍するところだった。日曜日に開催される「エル・クラシコ」を前に、ジョセップ・マリア・バルトメウ氏がESPNで明かした。同氏によると、バルセロナはレアルの別なスター選手にも接触していたという。

  • バルトメウは「ヴィニシウスはバルサが関心を寄せ、家族や代理人と話し合い、大筋で合意していた」と語った。当時17歳のフラメンゴ所属で、成人後に契約発効予定だった。

    しかし最終的に契約したのはレアル・マドリードだった。ヴィニシウスはその後、世界屈指の攻撃手に成長し、リーグ3回、CL2回の優勝に貢献した。

    バルトメウ氏は「マドリードがより良いオファーをしたのだろう」と語った。ヴィニシウス本人も、バルセロナの方が提示額が大きかったが、スポーツ面での将来性を考えてレアルを選んだと明かしている。


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  • ムバッペではなくデンベレ：バルサがまたも無得点に終わった経緯

    バルトメウは、当時レアル・マドリードでプレーするキリアン・エムバペの獲得も目指していた。しかし2017年、10代でASモナコを優勝させたエムバペはパリ・サンジェルマンへ移った。

    バルトメウは「モナコは高額な移籍金を要求した」と明かしたが、バルセロナには支払える資金があった。交渉も順調だった。

    バルトメウは「ムバッペの父親と何度か話したが、PSGがモナコに大きな圧力をかけていた。ムバッペもフランスクラブへの移籍を望んでいた」と明かした。

    結果的にバルセロナはボルシア・ドルトムントからウスマン・デンベレを獲得したが、彼はバルセロナでは成功できなかった。その後PSGに移籍し、バロンドール受賞者にまで成長した。


  • ヴィニシウス・ジュニオール：レアル・マドリードでの成績


    コンテスト

    試合

    ゴール／アシスト

    ラ・リーガ

    239

    76/48

    チャンピオンズリーグ

    82

    34/33

    コパ・デル・レイ

    27

    7/12

    その他

    24

    10/7

    合計

    372

    127/100


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