元レアル・マドリードのポーリ・リンコンが、ジュード・ベリンガムの目覚ましい成長ぶりに注目し、キリアン・エムバペの背後という現在のポジションでの起用が彼に大きな利点をもたらしていると指摘した。しかしその一方で、ヴィニシウス・ジュニオールが先発に復帰した際に生じ得る影響への懸念も示した。

ベリンガムは今季、マドリードを象徴するバロメーターとなるほどの存在感を示し、白い巨人の中心的なリーダーの一人としての地位を確立している。

それは昨日のバレンシア戦でも改めて表れた。攻撃で大きな脅威となりながら、守備の務めも怠ることなく、3-0の重要な勝利に貢献した。

リンコンは、このイングランド人選手がピッチの広い範囲を動き回り、攻守両面でチームに貢献できる能力こそ、チームのパフォーマンスの質の高さを反映していると見ており、ジョゼ・モウリーニョの指揮の下で彼が担うポジションを称賛した。

元レアル・マドリードの選手は、バレンシア戦の最中にラジオ局「カデナ・コペ」に出演した際、こう語った。「ベリンガムはエムバペの背後でプレーするときが最高だ。スペースがあり、ターンする能力もある。だが、不安を誘うのはヴィニシウスが復帰したときに何が起こるかということだ」

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