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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
翻訳者：

ヴィニシウスの脅威とベリンガムの秘密：元レアル選手「モウリーニョは偶然、理想の布陣にたどり着いた」

バレンシア 対 レアル・マドリー
バレンシア
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ブラジル人スターの復帰に警告！

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元レアル・マドリードのポーリ・リンコンが、ジュード・ベリンガムの目覚ましい成長ぶりに注目し、キリアン・エムバペの背後という現在のポジションでの起用が彼に大きな利点をもたらしていると指摘した。しかしその一方で、ヴィニシウス・ジュニオールが先発に復帰した際に生じ得る影響への懸念も示した。

ベリンガムは今季、マドリードを象徴するバロメーターとなるほどの存在感を示し、白い巨人の中心的なリーダーの一人としての地位を確立している。

それは昨日のバレンシア戦でも改めて表れた。攻撃で大きな脅威となりながら、守備の務めも怠ることなく、3-0の重要な勝利に貢献した。

リンコンは、このイングランド人選手がピッチの広い範囲を動き回り、攻守両面でチームに貢献できる能力こそ、チームのパフォーマンスの質の高さを反映していると見ており、ジョゼ・モウリーニョの指揮の下で彼が担うポジションを称賛した。

元レアル・マドリードの選手は、バレンシア戦の最中にラジオ局「カデナ・コペ」に出演した際、こう語った。「ベリンガムはエムバペの背後でプレーするときが最高だ。スペースがあり、ターンする能力もある。だが、不安を誘うのはヴィニシウスが復帰したときに何が起こるかということだ」

こちらも参照：決定を告げられた舞台裏に驚き――解任後のフサム・ハサンからの最初の反応

  • ベリンガムの秘密

    近年のレアル・マドリードでは、ベリンガムに最適なポジションを見つけようとする試みが指揮官たちによって繰り返されてきた。とりわけ4-3-3のシステムを採用した際には、彼は左のインサイドハーフを務め、時にはタッチライン際まで開くこともあり、それが彼の持てる力をフルに発揮することを制限していた。

    また、相手陣内に彼を近づけるために一時期用いられた4-2-2-2のシステムも、同じ程度には狙いどおりの効果を上げられなかった。リンコンにとって、現在のレアル・マドリード成功の秘訣の一つは、ベリンガムがエムバペの背後から深い位置を動き回ることにある。そこで彼は自らのフィジカルの強さや、ボールを持った状態・持たない状態での動き出しの能力を活かすのに必要なスペースを見いだし、さらにチャンスメイクの役割も担っている。

    そして彼は、この選手が見せるプレーへの称賛を込めてこう付け加えた。「彼の執念と人間性が見て取れる。ベリンガムのことが日を追うごとにますます好きになっている」

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  • レアル・マドリード、ヴィニシウス不在でも説得力ある内容

    リンコンの称賛はベリンガムにとどまらず、チーム全体の姿にも及んだ。彼はディフェンサ・セントラルが伝えたところによると、次のように語った。「白のチームは明確なアイデア、システム、プレースタイルを見つけ出し、強い個性を備え、理にかなった組織的な方法でプレーしている」

    さらにこう続けた。「チームはより流動的になり、異なるアイデアと創造性を持ち、多彩な方法で攻撃することができる。私はこのレアルに非常に満足している」。しかし、この好調ぶりは、ヴィニシウスが出場停止によってラ・リーガの試合を欠場したことと重なった。これによりモウリーニョはさまざまな攻撃面のオプションを試すことができ、その中にはアルダ・ギュレルを右サイド、ディオマンデを左サイドで起用し、ベルナルド・シウバをダブルボランチに配置することも含まれていた。

    これらの試合でレアル・マドリードは、選手間の連携と結束による組織的な働きによって守備的に堅固な姿を見せ、攻撃面でも流動性とスピードを維持した。

    こちらも：動画、決定的な発言、サラーがホサム・ハッサンの解任の原因となったのか？

  • ヴィニシウスの復帰、モウリーニョに難題突きつける

    ビジャレアル戦でのヴィニシウスの退場と、それに続く出場停止処分により、彼は4試合を欠場することとなった。この期間が、モウリーニョに異なる布陣を試す機会を与えた。

    セビージャ戦ではエンドリックが先発起用されたが、バルセロナとのクラシコこそが最も際立った局面であり、とりわけベルナルド・シウバの出場が注目された。

    これについてリンコンは次のようにコメントした。「レアル・マドリードはほぼ偶然に先発布陣を見つけた。決定的な一戦はクラシコだった」。そして、新たな組み合わせによってチームはより明確さと一体感を増したとの見解を示した。

    報道によれば、国際マッチウィークの中断期間は、ヴィニシウスを先発に戻すのか、それとも控えにとどめるのか、その対応を決断する機会をモウリーニョに与えるという。

    仮にポルトガル人指揮官がこのブラジル人スターをスタメンに復帰させることを決めた場合、彼を説得し、欠場期間中にチームメイトたちが示したのと同じレベルの献身と組織的なプレーを引き出すという課題に直面することになる。彼の復帰によってチームのバランスが崩れないようにするためだ。

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