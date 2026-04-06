ヴィニシウスがヤマルにメッセージを送る…契約更新の裏側やアロンソ、エムバペとの関係を明かす

明日の試合を控えた記者会見で、このブラジル人スター選手は、チームは相手の強さを認識しているものの、同時にこの種の試合に対処するのに十分な経験を持っていると述べ、この一戦にふさわしい力強いパフォーマンスを見せたいとの希望を語った。

また、フィネシウスはパフォーマンスの波について触れ、サッカーには良い日もあればそうでない日もあると強調し、それがリーガでのマヨルカ戦での敗北にも表れていたと語った。

また、中断期間明けのチームはまだ完全に集中できていなかったと説明し、このレベルでの集中力の欠如は単純に試合の敗北を意味すると指摘した。これはバイエルン戦を控えた明確なメッセージである。