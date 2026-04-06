ブラジル人選手のヴィニシウス・ジュニオールは、明日サンティアゴ・ベルナベウで行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦、バイエルン・ミュンヘン戦において、サポーターの応援が決定的な要素になると強調し、本拠地での同大会の試合における雰囲気は大きな違いを生むと述べた。
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ヴィニシウスがヤマルにメッセージを送る…契約更新の裏側やアロンソ、エムバペとの関係を明かす
バイエルンの強さは承知しているが……
明日の試合を控えた記者会見で、このブラジル人スター選手は、チームは相手の強さを認識しているものの、同時にこの種の試合に対処するのに十分な経験を持っていると述べ、この一戦にふさわしい力強いパフォーマンスを見せたいとの希望を語った。
また、フィネシウスはパフォーマンスの波について触れ、サッカーには良い日もあればそうでない日もあると強調し、それがリーガでのマヨルカ戦での敗北にも表れていたと語った。
また、中断期間明けのチームはまだ完全に集中できていなかったと説明し、このレベルでの集中力の欠如は単純に試合の敗北を意味すると指摘した。これはバイエルン戦を控えた明確なメッセージである。
ハリー・ケインの欠場の可能性
フィネシウス・ジュニオールは、ハリー・ケインの欠場の可能性について言及し、それがピッチ上のバイエルン・ミュンヘンの戦力に大きな変化をもたらすことはないだろうと強調した。
彼は、ケインが多くのゴールを決める決定的な選手であり、彼の不在によってチームはフォーメーションの細部を変更せざるを得なくなるかもしれないが、それによって相手の脅威が軽減されるわけではないと説明した。さらに、バイエルンには複数のポジションをこなすことができ、試合の行方を左右する能力を持つ優れた選手たちが揃っていると付け加えた。
ヴィニシウスは、ドイツチームの攻撃を率いる選手が誰であれ、試合は非常に厳しいものになるため、レアル・マドリードはあらゆるシナリオに備えておく必要があると強調した。
契約の更新
フィネシウスは自身の将来について率直に語り、レアル・マドリードを離れることは考えていないと強調し、このクラブで長くプレーし続けたいという意思を明らかにした。
現在の契約はあと1年残っているが、この件については何の不安も感じていないと説明し、クラブの経営陣と会長に対する強い信頼を語った。
さらに、契約更新の話は近いうちに持ち上がるとし、レアル・マドリードは自分にとって単なるクラブではなく、その歴史に名を刻みたいと願う「夢のクラブ」であると強調した。
チャビ・アロンソ
フィネシウスは、前監督のシャビ・アロンソとの時期について語ることを避けず、出場機会が十分に与えられなかったことを認め、出場した試合のほとんどが数分間の出場に留まっていたと語った。
また、監督のスタイルが自分とは完全に合わなかったこと、特にコミュニケーションの面でそうだったと指摘し、どの監督にも独自のスタイルがあるものの、自分が望んでいたような関係を築くことはできなかったと説明した。
それでも、この経験が完全にネガティブだったわけではなく、個人的にもプロとしても重要な教訓を得ることができたと強調し、今後のキャリアでそれを活かしていきたいと語った。
エル・クラシコの激闘
フィネシウス・ジュニオールは、エル・クラシコでの怒りの一件について語り、それは自身のキャリアにおいて良い瞬間ではなかったと認め、その直後にすぐに皆に謝罪したと述べた。
彼は、本来、試合から退場することを嫌い、常に最後までプレーし続けたいと考えているため、あの怒りの反応が出てしまったと説明した。しかし、冷静さを取り戻した後、自分の過ちを完全に認識したと認めた。このブラジル人スターは、まだ成長の過程にあると強調し、過ぎ去る毎日が成長と向上に向けた新たな機会であると語った。
アルビロアとの関係
フィネシウスは、アルビロア監督との現在の関係を称賛し、その関係はこれまでとは異なり、明確さと相互の信頼に基づいていると強調した。それがピッチ上で最高のパフォーマンスを発揮する助けになっているという。
彼は、この関係がカルロ・アンチェロッティとの時の状況を思い起こさせると指摘した。当時もチーム内での役割について明確な指示を受けており、それが大きな安心感を与えてくれたという。また、トレーニングや試合では常に全力を尽くしており、継続的な成長のために同じ姿勢で取り組み続けると付け加えた。
干ばつの時期
フィネシウスは、特に得点面において最近苦しい時期を過ごしていたことを認め、これは自身が得点できなかった期間としては最も長い部類に入るものだと述べた。
しかし、彼はこうした瞬間はどの選手にとってもキャリアの一部であり、重要なのはそれに対してどう対処するかだと強調した。
また、この期間を通じて、メンタル面でも技術面でも多くのことを学んだと説明し、一流の選手は長く低迷することなく、より強くなって戻ってくるものだと強調した。そして、バイエルン・ミュンヘンとの待望の一戦を皮切りに、今後そのことを証明していきたいと語った。
最優秀ディフェンダー
フィネシウス・ジュニオールは、エデル・ミレイタオの復帰を大いに喜んでいると語り、それは単にサッカー面だけでなく、二人の個人的な関係にも及ぶものだと強調した。
彼はミリティオを最も親しい友人の一人だと説明し、彼を「世界最高のディフェンダー」と評するとともに、彼の存在によってチームがより強力で堅固になると強調した。
さらに、ジョード・ベリンガムやダニー・セバイオスといった主力選手が次々と復帰することは、シーズンの重要な局面においてレアル・マドリードに大きな後押しとなり、チームをより一体感のあるものにし、今後の挑戦に向けて万全な態勢を整えることになると付け加えた。
人種差別とヤマル
フィネシウス・ジュニオールは、人種差別問題がサッカー界や社会において依然として最も複雑な課題の一つであると強調し、これに対処するためのあらゆる努力がなされているにもかかわらず、この問題が不快なほど繰り返し発生していると指摘した。
このブラジル人スターは、ラミン・ヤマルのような他の選手たちもこの闘いを続けてほしいと述べ、責任は一人の選手だけに負わせるものではないと強調した。また、社会的な格差が大きな役割を果たしており、選手たちが特権を持っているにもかかわらず、貧困層の黒人たちは他の人々よりも大きな苦難に直面していると付け加えた。
フィネシウスは、スペインやドイツ、ポルトガルといった特定の国を人種差別的だと非難しているわけではないと強調した。しかし、人種差別主義者はどこにでも存在しており、選手や他の誰もが二度とこのような状況に直面することのないよう、この現象を終わらせるためには集団で団結することが解決策であると述べた。
ムバペの役割
フィネシウス・ジュニオールはキリアン・エムバペとの関係について語り、ピッチ外での噂はチーム内の実情を反映していないと強調し、このフランス人スターがチームにとって大きな戦力であることを力説した。
また、特にビッグマッチにおいて、エムバペはゴールや決定的なプレーを通じてチームに自信を与える重要な役割を果たしていると説明した。こうした試合は常にトップクラスの選手たちの決定的なプレーで決着がつくと指摘し、エムバペはその筆頭の一人であると述べた。さらに、チーム全体が、最大限の準備を要する厳しい一戦に向けて集中していると付け加えた。