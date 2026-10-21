時を同じくして、コートジボワール人ウイングのヤン・ディオマンデは、昨夏にライプツィヒからレアル・マドリードへ加入して以来、最高の時を過ごしている。

直近4試合で、このコートジボワール人ウイングは王者マドリードにおいて6つのゴールに関与しており、3ゴールを決め、同じく3つのアシストを記録している。

直近4試合でディオマンデが関与したこの6つのゴールのうち5つは、左ウイングのポジションでプレーしている際に生まれたもので、これは次のクラシコで彼が起用されると予想されるポジションである。

ディオマンデがヴィニシウスと異なる点は、技術でも、スピードでもなく、判断の容易さにある。ブラジル人選手のようにドリブル、パス、シュートの間で複数の選択肢を考え込むことがないのだ。

まさにこの点こそが、直近の試合でこのコートジボワール人選手が演出したゴールにおいて明確に表れているようだ。それらは魔法のようなパスではなく、試合の流れに沿った普通のパスであった。