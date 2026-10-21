クラシコの話題に勝るものはない。スペインサッカーの二大巨頭、レアル・マドリードとバルセロナの間で待ち望まれていた一戦は、誰もの関心を引いている。その筆頭に両チームの指揮官、ポルトガル人のジョゼ・モウリーニョとドイツ人のハンジ・フリックがいることは間違いない。
待望のクラシコは次の日曜日に開催され、レアル・マドリードがスポティファイ・カンプ・ノウでバルセロナの下に乗り込む。スペインリーグ第10節での一戦だ。
クラシコの話題に勝るものはない。スペインサッカーの二大巨頭、レアル・マドリードとバルセロナの間で待ち望まれていた一戦は、誰もの関心を引いている。その筆頭に両チームの指揮官、ポルトガル人のジョゼ・モウリーニョとドイツ人のハンジ・フリックがいることは間違いない。
待望のクラシコは次の日曜日に開催され、レアル・マドリードがスポティファイ・カンプ・ノウでバルセロナの下に乗り込む。スペインリーグ第10節での一戦だ。
クラシコに臨む前、レアル・マドリードは特に攻撃面で素晴らしいパフォーマンスを見せており、とりわけスペイン・リーグとチャンピオンズリーグにおける直近3試合でそれが顕著だった。
この3試合で、スペインの首都を本拠とするクラブは12ゴールを記録した。内訳はローマ戦で4ゴール、チャンピオンズリーグのライプツィヒ戦でも同じく4ゴール、さらにスペイン・リーグのセビージャ戦でも4ゴールを挙げている。
レアル・マドリードは直近1週間で、その前の6試合で記録した数字を上回った。その6試合で挙げたゴールは合計11で、1試合平均では2ゴールに満たなかった。
驚くべきことに、レアル・マドリードが直近3試合で記録した12得点のうち9得点は、ブラジル代表のスター、ヴィニシウス・ジュニオールが不在の間に生まれたものだ。
首都のクラブは、ヴィニシウスが退いた後にローマ相手に3得点を奪い、ライプツィヒ戦でも同じように2得点を挙げた。さらに、このブラジル人選手が出場停止で欠場したセビージャ戦では4得点を記録している。
さらに奇妙なのは、レアル・マドリードが直近3シーズンのスペインリーグにおいて、このブラジル人スターを欠いて戦った11試合のうち10試合で勝利を収め、喫した敗戦はわずか1試合にとどまっていることだ。
ヴィニシウスは次回のバルセロナとのクラシコでも引き続きレアル・マドリードから姿を消すことになり、これはとりわけこのブラジル人スターのパフォーマンス低下を踏まえれば、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームにとって幸先の良い兆しとなるかもしれない。
時を同じくして、コートジボワール人ウイングのヤン・ディオマンデは、昨夏にライプツィヒからレアル・マドリードへ加入して以来、最高の時を過ごしている。
直近4試合で、このコートジボワール人ウイングは王者マドリードにおいて6つのゴールに関与しており、3ゴールを決め、同じく3つのアシストを記録している。
直近4試合でディオマンデが関与したこの6つのゴールのうち5つは、左ウイングのポジションでプレーしている際に生まれたもので、これは次のクラシコで彼が起用されると予想されるポジションである。
ディオマンデがヴィニシウスと異なる点は、技術でも、スピードでもなく、判断の容易さにある。ブラジル人選手のようにドリブル、パス、シュートの間で複数の選択肢を考え込むことがないのだ。
まさにこの点こそが、直近の試合でこのコートジボワール人選手が演出したゴールにおいて明確に表れているようだ。それらは魔法のようなパスではなく、試合の流れに沿った普通のパスであった。
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しかし、ヴィニシウス・ジュニオールの不在時にこそ顕著に表れたこの攻撃面での傑出ぶりも、レアル・マドリードが抱える守備の問題の存在を打ち消すものではない。それはブラジル人選手がいようがいまいが同じことだ。
レアル・マドリードは直近3試合で12ゴールを挙げた一方、そのすべての試合で少なくとも1失点を喫している。
マドリードのチームは5失点を記録し、そのうち3点はローマで、残りはセビージャとライプツィヒから1点ずつ奪われたもので、1試合あたりほぼ2失点に近いペースであり、これは極めて高い数字だ。
バルセロナが有する攻撃力を踏まえると、この守備の問題がクラシコ敗北の分岐点となりかねず、レアル・マドリードが擁するすべての攻撃面での解決策を台無しにしてしまう恐れがある。