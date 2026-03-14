ヴィトール・ペレイラはどれくらい続くだろうか？　元ノッティンガム・フォレストのスター選手が「狂気じみた」4人の監督が入れ替わったシーズンを分析

ハレウッドは、昨シーズンプレミアリーグで20ゴールを挙げた強力なストライカー、クリス・ウッドが怪我でシーズンの大半を欠場したことが、2025-26シーズンのフォレストの不振の一因であると付け加えた。「現時点のフォレストは、理由はどうあれ、得点を挙げるのに苦労している。というのも、ここ数年、彼らは試合に勝ち、重要なゴールを決めることで知られていたからだ。

「クリスの離脱は、その強みの非常に大きな部分を失ったことになると思う。彼はフォレストにとって信じられないほどの存在だった。ストライカーとして、得点者としての働き、ボールをキープするプレー、サイドのスペースへの走り込み、ペナルティエリアへの侵入、クロスボールへの反応、そしてゴールを決める。正直なところ、彼はあらゆる種類のゴールを決めていた。ゴールが必要な時、頼れるのは彼だった。 フォレストは、その穴を埋めるのに苦労していると思う。

「チームの哲学は健在だし、素晴らしい選手も何人かいるようだが、やはり彼のような、確実にネットを揺らす選手が必要だと思う。そこが今年のチームの課題だった。結局のところ、ゴールが試合を決めるからだ。あのようなストライカーがいれば、チームが調子の悪い時でも決定的な瞬間を生み出せる。たとえ本人が得点できなくても、他の選手をアシストする働きをしてくれる。 彼とモーガン・ギブス＝ホワイトは非常に良いコンビネーションを築いていた。お互いの位置を把握し、どこにいればいいかを理解していた。チーム全体でそうした連携を築く必要がある。彼がいなくてチームは苦戦していると思う。そう言うのは残念だが、彼に代わる選手がいないのだ。」