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ヴィトール・ペレイラはどれくらい続くだろうか？ 元ノッティンガム・フォレストのスター選手が「狂気じみた」4人の監督が入れ替わったシーズンを分析
なぜノッティンガム・フォレストは2025-26シーズンに4人の監督を歴任したのか？
激動のシーズンの中で多くの批判を浴びてきたフォレストだが、クラブ側――とりわけ謎めいたオーナーのエヴァンゲロス・マリナキス氏――は、多くの点で手を打つことを余儀なくされてきた。ヌノは9月に自ら退任を画策し、ポステコグルーは指揮を執った8試合で1勝も挙げられず、ダイチはクラブとの過去のつながりを誇っていたにもかかわらず、自身のサッカーでファンを納得させることはできなかった。
指揮権はペレイラに引き継がれたが、彼にとっても、これほど過酷な役割はかつてないほど厳しいものとなっている。就任初戦はフェネルバフチェとのアウェイでのヨーロッパリーグ勝利という印象的なスタートを切ったが、6試合を終えた現在、それが唯一の勝利にとどまっている。直近5試合では4敗を喫している。
プレミアリーグからの降格を回避するために奮闘するフォレストの、短期的および長期的な将来について、当然の疑問が投げかけられている。いずれにせよ、またしても多忙な夏が待ち受けているようだ。
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矛盾したメッセージ：シティ・グラウンドにおける不安定さ
シティ・グラウンドでの状況について見解を求められた元レッズのストライカー、ヘアウッドは、「casinos zonder cruks」との提携インタビューでGOALに対し、次のように語った。「狂ってるよ、そう思わない？ 「狂ってるよ、本当に、本当に狂ってる。明らかに、監督がしばらく居座って、しっかりと根を下ろそうとするような時代は終わったんだ。今の監督にはそんな時間なんてない。文字通り、沈むか泳ぐかの世界さ。
「その気持ちは分かるけど、同時に、どの方向に進もうと安定性は必要だ。それらはすべて表裏一体なんだ。 フォレストに限らず――もちろん、フォレストは私にとって特別な存在だが――どのクラブでも、オーナーがクラブに入り、監督を招いた場合、選手たちは、状況にかかわらず、オーナーと監督が足並みを揃えているのを見る必要がある。なぜなら、時間が必要だからだ。
「監督という仕事は本当に難しい。私は指導者の資格も取得しているし、子供たちを指導する時の感覚も分かっている。自分が目指す目標や達成すべきことを選手たちに浸透させるには時間がかかるものだ。 しかし、今の時代、そんなことをしている時間などありません。特に、ハイインテンシティな試合、重要な試合、次のステージに進むために、あるいはトロフィーを勝ち取るために勝たなければならない試合を戦っている時はなおさらです。『もしも』や『しかし』、『もしかすると』といったことを考えている余裕はないのです。ピッチに立つ以上、勝つことだけを考えなければならないのです。」
解説：フォレストがプレミアリーグで苦戦している理由
ハレウッドは、昨シーズンプレミアリーグで20ゴールを挙げた強力なストライカー、クリス・ウッドが怪我でシーズンの大半を欠場したことが、2025-26シーズンのフォレストの不振の一因であると付け加えた。「現時点のフォレストは、理由はどうあれ、得点を挙げるのに苦労している。というのも、ここ数年、彼らは試合に勝ち、重要なゴールを決めることで知られていたからだ。
「クリスの離脱は、その強みの非常に大きな部分を失ったことになると思う。彼はフォレストにとって信じられないほどの存在だった。ストライカーとして、得点者としての働き、ボールをキープするプレー、サイドのスペースへの走り込み、ペナルティエリアへの侵入、クロスボールへの反応、そしてゴールを決める。正直なところ、彼はあらゆる種類のゴールを決めていた。ゴールが必要な時、頼れるのは彼だった。 フォレストは、その穴を埋めるのに苦労していると思う。
「チームの哲学は健在だし、素晴らしい選手も何人かいるようだが、やはり彼のような、確実にネットを揺らす選手が必要だと思う。そこが今年のチームの課題だった。結局のところ、ゴールが試合を決めるからだ。あのようなストライカーがいれば、チームが調子の悪い時でも決定的な瞬間を生み出せる。たとえ本人が得点できなくても、他の選手をアシストする働きをしてくれる。 彼とモーガン・ギブス＝ホワイトは非常に良いコンビネーションを築いていた。お互いの位置を把握し、どこにいればいいかを理解していた。チーム全体でそうした連携を築く必要がある。彼がいなくてチームは苦戦していると思う。そう言うのは残念だが、彼に代わる選手がいないのだ。」
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ノッティンガム・フォレストの2025-26シーズン日程：トッテナムとの大一番が間近に迫る
フォレストとペレイラには、ほぼ絶望的となった今シーズンを挽回するための9試合が残されている。彼らは日曜日に、フルハムとの重要なホーム戦に臨む。
その後、ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦のミッティランとの第2戦を控えており、3月22日には同じく最下位争いを繰り広げるトッテナムとの対戦が控えている。この一戦は、降格争いにおいて極めて重要な「6ポイントマッチ」となる見込みだ。
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