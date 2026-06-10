ヴィティーニャとネヴェスは、ルイス・エンリケ監督の戦術に欠かせない。ヴィティーニャは欧州屈指の安定感を誇り、昨季は公式戦50試合に出場。チャンピオンズリーグでは17試合6得点をマークした。

一方、21歳のネベスもパリ・サンジェルマンの不可欠な戦力に成長。ベンフィカから加入した彼は、2年連続で欧州制したチームで38試合7得点4アシストを記録した。