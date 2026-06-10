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ヴィティーニャとジョアン・ネヴェスはPSGを去るのか？レアル・マドリード移籍の噂が浮上する中、ジョルジェ・メンデスが2人の夏の移籍に関する姿勢を明かす。
ルイス・エンリケの主要な柱
ヴィティーニャとネヴェスは、ルイス・エンリケ監督の戦術に欠かせない。ヴィティーニャは欧州屈指の安定感を誇り、昨季は公式戦50試合に出場。チャンピオンズリーグでは17試合6得点をマークした。
一方、21歳のネベスもパリ・サンジェルマンの不可欠な戦力に成長。ベンフィカから加入した彼は、2年連続で欧州制したチームで38試合7得点4アシストを記録した。
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エージェントの最終判断
ヴィティーニャとネヴェスのサンティアゴ・ベルナベウ移籍が噂されたが、メンデスは今夏の退団を完全否定。ロマーノとのインタビューで、PSGが両選手を放すつもりはないと明言した。
「ヴィティーニャとジョアンは誰にとっても選択肢ではない。彼らはPSGにとって不可欠で、クラブでとても幸せだ。今後もタイトルを獲得し続けるだろう」とメンデスはロマーノに語った。
レアル・マドリードが注目している理由
レアル・マドリードは戦力強化のため、引き続きトップクラスのミッドフィールダーを探している。ヴィティーニャとネヴェスは年齢的にも同クラブが求める理想的なタイプだ。しかしPSG首脳陣は両選手を「手放せない存在」と位置づけ、記録的な移籍金でも今年放出するつもりはないと伝えている。
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世界の舞台へ注目が集まる
代理人を通じてクラブでの去就が正式に決まったため、ヴィティーニャとネヴェスは移籍市場ではなく代表チームに集中できる。両選手は、高い期待がかかるポルトガル代表としてワールドカップ準備で重要な役割を担うと見込まれる。ロベルト・マルティネス監督率いるチームは、コンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビアと同グループで、初優勝を狙う。