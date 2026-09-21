PSGは 宿敵マルセイユに2-1で競り勝ち、リーグ・アン第5節を締めくくった。国内リーグでの今季序盤は非常に複雑なスタートを強いられていたものの、ホームのPSGは日曜に気迫あふれるパフォーマンスを見せた。

この結果、パリの強豪は勝ち点3を手にしたが、この一戦の内容は大きな議論を呼んでいる。接戦となったスコアは、試合前の一方的な予想とは対照的だった。