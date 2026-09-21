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ヴィティーニャが「美化」批判に反論、PSGは粘るマルセイユをル・クラシックで辛くも下す
ル・クラシックでの激闘の末の勝利
PSGは 宿敵マルセイユに2-1で競り勝ち、リーグ・アン第5節を締めくくった。国内リーグでの今季序盤は非常に複雑なスタートを強いられていたものの、ホームのPSGは日曜に気迫あふれるパフォーマンスを見せた。
この結果、パリの強豪は勝ち点3を手にしたが、この一戦の内容は大きな議論を呼んでいる。接戦となったスコアは、試合前の一方的な予想とは対照的だった。
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ヴィティーニャ、僅差を擁護
試合終了のホイッスル直後、ヴィティーニャはミックスゾーンで素早くメディア対応を行った。26歳の同選手は、より大きな点差で勝てなかったことでチームが期待外れだったとの見方を完全に否定した。
『MaxiFoot』が伝えたところによると、ポルトガル人ゲームメーカーは「みんなが大勝を予想していたと言うが、少なくとも自分たちはそうではなかった。それは断言できる」と強調。「ここでプレーするのはいつだって難しい」と続けた。
圧倒的な内容にふさわしく、勝ち点3を手にした
終了のホイッスル時点ではわずかなリードだったものの、アウェーのチームは試合の大部分を支配した。ヴィティーニャは、PSGがもっと早い段階で試合を決めるだけのことはできていたと強調した。
「マルセイユは良いチームで、それを今日示した」と同選手は語った。「自分たちは複数点のリードを奪うのに必要なことをやったと思うが、最終的には2-1で勝利した。チャンスは数多くあったし、この結果に議論の余地はない。この勝利は完全に当然のものだ」
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代表活動に向けた準備
インターナショナルブレイクが目前に迫る中、ヴィティーニャは今後のUEFAネーションズリーグでポルトガル代表として戦う準備を進めている。ポルトガルは9月24日にウェールズと対戦し、その後9月27日と10月4日にノルウェーと対戦する予定だ。ノルウェー戦2試合の間、具体的には10月1日に、ポルトガルはデンマークと対戦する。
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