ヴィチェンツァをセリエBへ導いたセリエCの得点王、デビッド・スタックラーとは誰か

ヴィチェンツァは来シーズンも彼を残留させたいと考えているが、夏には、2022年にデンマークのボルドクルブから発掘したこの才能を高く評価しているグリジョロッシ（クレモネーゼ）と交渉の席につく必要があるだろう。 彼の将来はクレモネーゼの行方にも左右される。もしクレモネーゼがセリエBに降格した場合、セリエCへの数回のレンタル移籍を経た後、彼をチームに残す決断をする可能性もあるからだ。今シーズン、彼はグループAで最も優れた選手の一人であり、イタリア国内外のクラブがスカウトをメンティ・スタジアムに派遣して彼を間近で観察するなど、頻繁にマークされていた。彼を注目していたクラブの中には、インテルも含まれている。