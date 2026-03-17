ヴィチェンツァのセリエCでの戦いは4年間続いたが、チームをセリエBへ導いたのは、かつてエンテッラを昇格させた実績を持つファビオ・ガッロ監督だった。リーグ戦終了までまだ6節を残す中で、圧倒的な強さを見せつけ、昇格祝賀会をもってシーズンを締めくくった。 ビアンコロッシの勝利は、2004年生まれのFWデビッド・シュトゥックラーのゴールにも大きく依存している。彼はヴィチェンツァにとって真のサプライズであるだけでなく、リーグ戦11得点を挙げ、セリエCグループAの得点ランキングで首位に立っている。
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ヴィチェンツァをセリエBへ導いたセリエCの得点王、デビッド・スタックラーとは誰か
ヴィチェンツァでの役割、特徴、および記録
夏にクレモネーゼから完全レンタル移籍で加入したシュトゥックラーは、得点に生きるフィジカル派のセンターフォワードだ。ジャナ・エルミーニオでの好調なシーズンを経て、夏にヴィチェンツァのプロジェクトに加わり、リーグ戦初戦ですでにゴールを決めた。ルメッツァーネ戦でのセリエCデビュー戦、まさにビアンコロッサのサポーター席の下で、新ユニフォームを着て初ゴールを挙げたのだ。運命の兆しだった。 ガッロ監督率いるチームで常にレギュラーだったわけではないが、30試合の出場（うち18試合は先発）で11ゴールを挙げている。母はオーストリア人、父はイラン人で、過去にはクレモネーゼでプリマヴェーラ（U-19）リーグの得点王に輝いた経歴を持つ。
未来への展望
ヴィチェンツァは来シーズンも彼を残留させたいと考えているが、夏には、2022年にデンマークのボルドクルブから発掘したこの才能を高く評価しているグリジョロッシ（クレモネーゼ）と交渉の席につく必要があるだろう。 彼の将来はクレモネーゼの行方にも左右される。もしクレモネーゼがセリエBに降格した場合、セリエCへの数回のレンタル移籍を経た後、彼をチームに残す決断をする可能性もあるからだ。今シーズン、彼はグループAで最も優れた選手の一人であり、イタリア国内外のクラブがスカウトをメンティ・スタジアムに派遣して彼を間近で観察するなど、頻繁にマークされていた。彼を注目していたクラブの中には、インテルも含まれている。
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