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ギェケレシュ、ダウマンがプレミアリーグ初ゴールを決めたのを見て「とても嬉しい」
エミレーツ・スタジアムでの激戦の末、アーセナルが勝利を収めた後、ギェケレシュは若きチームメイトのダウマンを絶賛した。大きな期待を背負って加入したスウェーデン代表のギェケレシュは、ロスタイムにこの16歳の若きスターがアーセナルのリードを2点に広げた直後、すぐにスポットライトを彼へと向け直した。
BBCの『マッチ・オブ・ザ・デイ』のインタビューで、ギェケレシュはこのアカデミー出身の選手への喜びをこう語った。
「プレーしている姿を見ると16歳には見えない。彼は信じられないほど素晴らしく、あんなゴールを決める姿を見られた。チームメイト全員が彼と一緒に喜んでいるのが見て取れた。彼は本当に素晴らしい。彼のために心から嬉しく思う。僕たちは常に自分たちの道を見つけようとしていて、今日もそれを成し遂げたんだ。」
また、クラブメディアに対しては、「彼はピッチに立つと、常に正しい判断を下す。信じられないほど素晴らしい選手だ」と語った。
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試合の大半において、アーセナルは規律正しいエヴァートンを相手に、もどかしい一夜を過ごすことになるかと思われた。しかし、ダウマンが攻撃の起点となり、ギェケレシュが試合終了間際にゴールを決めたことで、雰囲気は一変した。これにより、90分近くロンドンの観客を締め付けていた緊張感が解けた。
「もちろん、非常に大きなゴールだった。あのような終盤での得点ですし、こういう試合に勝つことが我々にとって非常に重要であることは分かっている」と、試合を決めるゴールを決めたギェケレシュは語った。
「試合後は良い気分だ。我々は常に勝てるという信念を持っている。またそれを成し遂げられたことは素晴らしい気分だった。こういうゴールは嫌いではないし、とても素敵なゴールだった」
その夜遅くに行われたウェストハム戦での1-1の引き分けによりマンチェスター・シティが勝ち点を落としたことで、アーセナルの終盤の猛攻は今や今シーズンの決定的な瞬間となった。緊張感に包まれていたエミレーツ・スタジアムは、2つのゴールが決まり勝ち点を確保し、首位との差を9ポイントに広げた瞬間、純粋な歓喜の渦へと一変した。
ギェケレシュは、スタンドから選手たちにかかっていたプレッシャーを認め、「もちろん、あのようなスコアで試合の行方が分からない状況なら、それは理解できる。あのゴールが決まった後の雰囲気は信じられないほどだった」と付け加えた。この勝利により、アーセナルは調子を落としているシティを退け、圧倒的な優位に立った。
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この勝利により、アーセナルはシーズンの重要な局面において、ペップ・グアルディオラ率いるチームに対する優位性を維持することになった。今後数週間はプレミアリーグの試合が組まれていないため、今シーズンの最後の難関に備えるチームにとって、この勝利はまさに待望の精神的な後押しとなる。
ギェケレシュはこの結果の重要性を強調し、次のように付け加えた。
「今シーズンのこの段階において、我々にとって非常に重要な勝利だ。今後数週間はプレミアリーグの試合がないため、そのことも踏まえて勝利を収められたのはもちろん嬉しい。中断前にもまだ数試合残っているが、その多くが重要な一戦となるだろう」
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