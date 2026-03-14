エミレーツ・スタジアムでの激戦の末、アーセナルが勝利を収めた後、ギェケレシュは若きチームメイトのダウマンを絶賛した。大きな期待を背負って加入したスウェーデン代表のギェケレシュは、ロスタイムにこの16歳の若きスターがアーセナルのリードを2点に広げた直後、すぐにスポットライトを彼へと向け直した。

BBCの『マッチ・オブ・ザ・デイ』のインタビューで、ギェケレシュはこのアカデミー出身の選手への喜びをこう語った。

「プレーしている姿を見ると16歳には見えない。彼は信じられないほど素晴らしく、あんなゴールを決める姿を見られた。チームメイト全員が彼と一緒に喜んでいるのが見て取れた。彼は本当に素晴らしい。彼のために心から嬉しく思う。僕たちは常に自分たちの道を見つけようとしていて、今日もそれを成し遂げたんだ。」

また、クラブメディアに対しては、「彼はピッチに立つと、常に正しい判断を下す。信じられないほど素晴らしい選手だ」と語った。