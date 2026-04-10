ヴィクトル・ジョケレスは、批評家たちがアーセナルがプレミアリーグ優勝を逃す恐れがあると指摘する中、チームは「緊張感」を力に変えられると主張している

スポルティングCPで2年連続タイトルを獲得した彼。ロンドン北部へ移籍し、シーズン終盤を乗り切るには着実な歩みが大切だと語る。「どのチームと対戦しても、毎試合に集中し、真剣に臨むこと。勝ち点はすべて重要だ」

「もちろん思い通りにならないこともあるが、落ち込みすぎずに前を向くことが大切だ。シーズンは長く、4月になってもまだ多くの試合が残っている。自分たちの役割に集中し、楽しむこと。結果については深く考えすぎないことだ」