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ヴィクトル・ジョケレスは、批評家たちがアーセナルがプレミアリーグ優勝を逃す恐れがあると指摘する中、チームは「緊張感」を力に変えられると主張している
シーズン終盤のプレッシャーを受け入れる
ジョケレスは今シーズン、アーセナルの目標達成を牽引してきた。優勝争いの終盤に向け、チームメイトにプレッシャーを感じても集中し、楽しむよう呼びかけた。27歳の彼はfootball.londonの取材に「プレッシャーはトップレベルでは当然。それを前向きに活用することが大切だ」と語った。
「緊張するということは、その試合が自分にとって大切だということ。そのエネルギーを前向きに使うなら、緊張は悪いものではない。問題は、それをネガティブに変えるかどうかだ」
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タイトル獲得に必要な心構え
スポルティングCPで2年連続タイトルを獲得した彼。ロンドン北部へ移籍し、シーズン終盤を乗り切るには着実な歩みが大切だと語る。「どのチームと対戦しても、毎試合に集中し、真剣に臨むこと。勝ち点はすべて重要だ」
「もちろん思い通りにならないこともあるが、落ち込みすぎずに前を向くことが大切だ。シーズンは長く、4月になってもまだ多くの試合が残っている。自分たちの役割に集中し、楽しむこと。結果については深く考えすぎないことだ」
エリート経験の影響
アーセナルは昨夏、マルティン・ズビメンディ、エベレチ・エゼ、ピエロ・ヒンカピエなど優勝経験のある選手たちを獲得し、戦力を強化。さらにガブリエル・ハインツェがコーチングスタッフに加入し、チームに新たな経験を注入した。ギョケレスは、こうした多様なバックグラウンドがチームに不可欠だと語る。 「選手は皆、キャリアで異なる経験を積んでいる。同じ状況でも感じ方は違う」と彼は語る。「時に異なる考えを持ち、別の視点で物事を見ることは大切だ。ただし、全員が同じ目標を持ち、協力することが大前提だ。チームにはタイトルを取った選手が多くいる。今シーズンも一緒に勝ちたい」。
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アーセナルが歴史的2冠へ。浮き沈みの激しい戦いが続く。
アーセナルはカラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティに敗れ、FAカップ準々決勝でもチャンピオンシップのサウサンプトンに敗退。 それでもプレミアリーグでは1試合少なくて2位マンチェスター・シティに9点差をつけ、2003-2004シーズン以来の優勝へ好位置にいる。欧州でもチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でスポルティングに敵地で1-0勝利し、準決勝へ大きく前進した。