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Khaled Mahmoud

翻訳者：

ヴィクトル・ジョケレスはアーセナルホームでの敗因を「ピッチが乾きすぎ」と指摘。ボーンマスの勝利でプレミアリーグ優勝争いは混戦に。

ヴィクトル・ギェケレシュ
アーセナル
ミケル・アルテタ
アーセナル 対 ボーンマス
ボーンマス
プレミアリーグ
マンチェスター・シティ

土曜のホームでボーンマスに敗れ、アーセナルのプレミアリーグ優勝は遠のいた。ヴィクトル・ジョケレスは得点が取れなかった原因の一つとしてピッチの状態を挙げた。

  • エミレーツの衝撃的な敗北で優勝争いは混戦に

    土曜のエミレーツ・スタジアムは静寂に包まれた。アーセナルは粘るボーンマスに1-2で敗れ、4試合で3敗目。北ロンドンのクラブは危うい立場に立たされた。マンチェスター・シティは日曜、スタンフォード・ブリッジでチェルシー戦に勝ち点3を取れば首位の差を縮める。

    17分、ジュニア・クルピの先制点後、ハンドでPKを得たアーセナルがジョケレスのキックで同点に。しかし後半、アレックス・スコットのゴールでアンドニ・イラオラ率いるボーンマスが勝ち点3を奪った。

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  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    ギョケレスは地面を指さした

    試合終了後、スウェーデン代表ギョケレスはリーグ首位のチームがリズムを掴めなかった理由について、物議を醸す見解を示した。BBC『Match of the Day』のインタビューで、このストライカーはボーンマスが脅威だったと認めつつ、エミレーツ・スタジアムのコンディションが敗因の一つだと主張した。

    「彼らはカウンターが得意で、良い選手と連携を見せた。だが、我々はもっとレベルを上げなければならない。終盤にチャンスもあった。ピッチが乾燥していて不利だった。私は自信を持っている。結果にこだわらず、前を向くべきだ」と語った。

  • アルテタ監督、「顔面へのパンチだ」と嘆く

    ミケル・アルテタ監督は、この敗戦を「大きな警鐘」と表現した。ボーンマスは11試合無敗で、勝つには決定力が必要だったと認めた。

    「残念な結果だ」とアルテタはTNTスポーツに語った。「顔面に食らった強烈な一撃だ。今どう反応するかが重要だ。彼らが11試合負けなしなのは理由がある。多くのことを正しくこなしていたからだ。 我々の効率性は程遠かった。彼らがペナルティエリアに攻め込んだ最初のチャンスは、ディフレクション（コースが変わった）によるもので、守備のミスから失点してしまった。そこから立ち直らなければならない。後半は違う展開になるはずだった。今日は奇妙なプレーが多かった。我々はこれまで非常に安定していた。こういうことは起こり得る。これがサッカーだ。」

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    シーズンを救うための7日間

    この敗戦でアーセナルは9ポイント差を保ったが、タイトル争いは2試合未消化のシティに有利になるかもしれない。来週末にはエティハドで直接対決だ。 アーセナルは中1週間でチャンピオンズリーグ準々決勝スポルティングCP戦、そしてマンチェスター・シティ戦と、シーズンを決める2試合に臨む。アルテタ監督は7日以内に守備と決定力を回復し、タイトルへの望みを守りたい。