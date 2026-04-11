ミケル・アルテタ監督は、この敗戦を「大きな警鐘」と表現した。ボーンマスは11試合無敗で、勝つには決定力が必要だったと認めた。

「残念な結果だ」とアルテタはTNTスポーツに語った。「顔面に食らった強烈な一撃だ。今どう反応するかが重要だ。彼らが11試合負けなしなのは理由がある。多くのことを正しくこなしていたからだ。 我々の効率性は程遠かった。彼らがペナルティエリアに攻め込んだ最初のチャンスは、ディフレクション（コースが変わった）によるもので、守備のミスから失点してしまった。そこから立ち直らなければならない。後半は違う展開になるはずだった。今日は奇妙なプレーが多かった。我々はこれまで非常に安定していた。こういうことは起こり得る。これがサッカーだ。」