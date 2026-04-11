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ヴィクトル・ジョケレスはアーセナルホームでの敗因を「ピッチが乾きすぎ」と指摘。ボーンマスの勝利でプレミアリーグ優勝争いは混戦に。
エミレーツの衝撃的な敗北で優勝争いは混戦に
土曜のエミレーツ・スタジアムは静寂に包まれた。アーセナルは粘るボーンマスに1-2で敗れ、4試合で3敗目。北ロンドンのクラブは危うい立場に立たされた。マンチェスター・シティは日曜、スタンフォード・ブリッジでチェルシー戦に勝ち点3を取れば首位の差を縮める。
17分、ジュニア・クルピの先制点後、ハンドでPKを得たアーセナルがジョケレスのキックで同点に。しかし後半、アレックス・スコットのゴールでアンドニ・イラオラ率いるボーンマスが勝ち点3を奪った。
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ギョケレスは地面を指さした
試合終了後、スウェーデン代表ギョケレスはリーグ首位のチームがリズムを掴めなかった理由について、物議を醸す見解を示した。BBC『Match of the Day』のインタビューで、このストライカーはボーンマスが脅威だったと認めつつ、エミレーツ・スタジアムのコンディションが敗因の一つだと主張した。
「彼らはカウンターが得意で、良い選手と連携を見せた。だが、我々はもっとレベルを上げなければならない。終盤にチャンスもあった。ピッチが乾燥していて不利だった。私は自信を持っている。結果にこだわらず、前を向くべきだ」と語った。
アルテタ監督、「顔面へのパンチだ」と嘆く
ミケル・アルテタ監督は、この敗戦を「大きな警鐘」と表現した。ボーンマスは11試合無敗で、勝つには決定力が必要だったと認めた。
「残念な結果だ」とアルテタはTNTスポーツに語った。「顔面に食らった強烈な一撃だ。今どう反応するかが重要だ。彼らが11試合負けなしなのは理由がある。多くのことを正しくこなしていたからだ。 我々の効率性は程遠かった。彼らがペナルティエリアに攻め込んだ最初のチャンスは、ディフレクション（コースが変わった）によるもので、守備のミスから失点してしまった。そこから立ち直らなければならない。後半は違う展開になるはずだった。今日は奇妙なプレーが多かった。我々はこれまで非常に安定していた。こういうことは起こり得る。これがサッカーだ。」
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シーズンを救うための7日間
この敗戦でアーセナルは9ポイント差を保ったが、タイトル争いは2試合未消化のシティに有利になるかもしれない。来週末にはエティハドで直接対決だ。 アーセナルは中1週間でチャンピオンズリーグ準々決勝スポルティングCP戦、そしてマンチェスター・シティ戦と、シーズンを決める2試合に臨む。アルテタ監督は7日以内に守備と決定力を回復し、タイトルへの望みを守りたい。