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ヴィクトル・ジョケレスの補強候補か？ アーセナルが「エンドリックの動向を注視」 リヨンへレンタル中のレアル・マドリードの放出候補をガンナーズがチェック中
アーセナル、ストライカー補強へ
攻撃力不足が批判された今季を受け、アーセナルはフォワード陣の刷新を急ぐ。スウェーデン代表ヴィクトル・ギョケレスに巨費を投じたが、プレミア制覇に欠かせない「No.9」として得点を量産できるかはまだ疑問が残る。
ガブリエル・ジェズスは退団が濃厚で、レアンドロ・トロサールとガブリエル・マルティネリも去就が不透明だ。そのためアルテタ監督は、センターフォワードとワイドの両方をこなせる万能型FWを探している。18歳のエンドリックは、その条件に合うとされ、CaughtOffsideによるとアーセナルが「注視」しているという。
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エンドリック、フランスで調子を上げている
シャビ・アロンソ監督の下で出場機会に恵まれず、スペインで不本意な時期を過ごしたエンドリック。リーグ・アンへのレンタル移籍を機に、決定力あるプレーを取り戻した。父親のダグラス・ソウザ氏は最近、「スペインの強豪クラブが息子をベンチに留め置き、事実上遊び場を奪った」と嘆いた。 現在19歳の彼はリヨンで輝きを取り戻し、試合を決める活躍を連発。再び欧州トップクラブの注目を集めている。
不確実性に包まれたマドリードの夏
ベルナベウで低迷したレアル・マドリードは、チーム再編を迫られている。エンドリックは育成目的のレンタル移籍予定だったが、補強費用の増加と監督交代見込みから、完全移籍での放出が検討されている。
アーセナルが興味を示しているのはエンドリックだけではない。アルダ・ギュレルの代理人と接触し、エドゥアルド・カマヴィンガの獲得も模索している。財政均衡のため、マドリードは主力放出もやむを得ず、これまで閉ざされていた扉が開く可能性もある。
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夏の決断が迫っている
エンドリックの第一目標は依然としてレアル・マドリードで成功することだが、アーセナルスタッフはロンドンでトップチームに定着する方が彼の成長に役立つと見る。PSG戦での活躍を含むフランスでのパフォーマンスは、彼が欧州トップクラブの最前線を担えることを証明した。
現在はブラジル代表としてワールドカップ出場を目指し、フランスでのシーズンを力強く終えることに集中している。白いユニフォームでの成功が第一ではあるが、ベルナベウでトップチームに定着する見通しが立たなければ、プレミアリーグやアルテタ監督率いる北ロンドンのプロジェクトへ挑戦する可能性も出てくるだろう。