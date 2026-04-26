ベルナベウで低迷したレアル・マドリードは、チーム再編を迫られている。エンドリックは育成目的のレンタル移籍予定だったが、補強費用の増加と監督交代見込みから、完全移籍での放出が検討されている。

アーセナルが興味を示しているのはエンドリックだけではない。アルダ・ギュレルの代理人と接触し、エドゥアルド・カマヴィンガの獲得も模索している。財政均衡のため、マドリードは主力放出もやむを得ず、これまで閉ざされていた扉が開く可能性もある。



