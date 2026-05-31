昨夏6400万ポンドで加入したギョケレスには大きな期待が寄せられている。しかしデビューシーズンは波乱含みだった。クラブ史上で最も重要な一戦で先発から外れ、監督の信頼を得ていないとの見方も。ハヴェルツはブダペストで得点を挙げたが、コンディション不良でプレミアリーグの先発は7試合のみ。

リヴァプールのレジェンド、スティーヴン・ジェラードもキーオンの意見に同意し、「アーセナルは今シーズン63試合目を迎えている」と語った。 トップクラスのストライカーは1人では足りない。2人以上必要かもしれない。常に戦力を刷新し続けなければならない。天気が良い時に屋根を修理しておくようなものだ。アーセナルは素晴らしい位置にいる。本当に素晴らしい。しかし、試合のレベルと数を考えると、戦力を補強し続け、限界に達した選手や衰えが見え始めた選手を放出していく必要がある。」







