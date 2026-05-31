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ヴィクトル・ジョケレスの補強か？ チャンピオンズリーグ決勝敗退を受けたアーセナルの移籍予想。プレミアリーグ王者は2つのポジションを補強すると見込まれる。
キーオンが攻撃陣の補強を訴える
プスカシュ・アリーナでのPK戦敗退後、キーオンは最前線の強化を最優先と主張した。22年ぶりの国内タイトルは評価できるが、欧州トップとの差を埋めるには試合の流れを変える高品質な選手への投資が必要だとする。
TNTスポーツのインタビューでは、補強が必要なポジションとして「ストライカーと左ウイングだ」と具体的に挙げた。 アルテタ監督は補強を行うだろう。疑いの余地はない」と語った。
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ギョケレスをめぐる闘い
昨夏6400万ポンドで加入したギョケレスには大きな期待が寄せられている。しかしデビューシーズンは波乱含みだった。クラブ史上で最も重要な一戦で先発から外れ、監督の信頼を得ていないとの見方も。ハヴェルツはブダペストで得点を挙げたが、コンディション不良でプレミアリーグの先発は7試合のみ。
リヴァプールのレジェンド、スティーヴン・ジェラードもキーオンの意見に同意し、「アーセナルは今シーズン63試合目を迎えている」と語った。 トップクラスのストライカーは1人では足りない。2人以上必要かもしれない。常に戦力を刷新し続けなければならない。天気が良い時に屋根を修理しておくようなものだ。アーセナルは素晴らしい位置にいる。本当に素晴らしい。しかし、試合のレベルと数を考えると、戦力を補強し続け、限界に達した選手や衰えが見え始めた選手を放出していく必要がある。」
アルテタ監督、夏の補強に意欲
アルテタ監督は、補強の必要性を認め、首脳陣に今夏「賢明な判断」と「野心」を求めた。決勝でボール支配率24.7%にとどまったことについて、同監督はPSGが現在世界最高と語った。
「より高いレベルへ進むには、重要な決断を始めなければならない」と記者団に語った。「野心を示さねばならない。私たちはそれを実現できる。そのためには、非常に野心的で、素早く、賢くある必要がある」
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罰としての痛みを乗り越える
PK戦でのエゼとガブリエルの失敗が敗北をさらに苦くした。それでもデクラン・ライスは「彼らがいたからこそプレミアを制した」と仲間を励ました。
「チャンピオンズリーグの決勝でPKを外すのは誰にとっても苦しいものだ」とライスは語った。「でも、僕たちは彼らを愛し、ずっと味方だ。サッカーでは起こり得ることだし、決勝でPKを外すのは彼らで最後ではない。 PKを外した経験は誰にでもあるし、今シーズンこの2人がいなければプレミアリーグ優勝はなかった。ガブリエルの人柄と選手としての価値は言葉にできないほどだ。エゼも今シーズン重要な得点を挙げてくれた。これがサッカーだ。残酷だが、前向きな部分を胸に刻み、前へ進む。」