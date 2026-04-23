ヴィクトル・ジョケレスでは不十分だ！アーセナルには、プレミアリーグ制覇の最後のピースとして、エルリング・ハーランドのような本物のストライカーがまだ欠けている。

アルテタ監督率いるチームが9ポイントのリードを失った。元アーセナルFWディコフ氏はMrQの独占インタビューで、優勝には「No.9」がまだ必要かと問われ、「心からそう信じている」と語った。

ここ数週間を見れば、アーリング・ハーランドを他と比べるのは難しいが、今シーズンは彼のベストではないと言う人もいる。それでも彼は35得点を挙げている。勝負どころでプレッシャーがかかっても、投入されるとハットトリックを決める。 バーンリー戦はシティの勝利が予想されたが、実際は苦戦した。1度のチャンスを1ゴールに結びつけた。

ハヴェルツやギョケレスも良い選手だが、ハーランドのような決定力はない。彼がいるだけでチームに自信が生まれる。シティが90分間悪くても、ハーランドが91分にチャンスをものにする。それがチームに確信を与える。

ただし、アーセナルがハーランドのような選手を買えと言っているわけではない。そんな選手は市場にいない。しかし、彼の得点記録を見ればわかる。アントワーヌ・セメニョや最近のライアン・シェルキもそうだ。彼らがチームにもたらす得点は、現在のアーセナルにはないものだ。 接戦でプレッシャーがかかる場面こそ、そんな大物で創造性豊かな選手たちが力を発揮しなければならない」