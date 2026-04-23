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ヴィクトル・ジョケレスでは不十分だ！アーセナルには、プレミアリーグ制覇の最後のピースとして、エルリング・ハーランドのような本物のストライカーがまだ欠けている。
優勝をもたらせなかったアーセナルのストライカーたち
オリヴィエ・ジルー、アレクサンドル・ラカゼット、ピエール＝エメリク・オーバメヤンは、北ロンドンにプレミアリーグのタイトルをもたらせなかった。ガブリエル・ジェズスもマンチェスター・シティでの成功をアーセナルで再現できていない。
2025年には、スウェーデンのストライカー、ギョケレスが5500万ポンド（7400万ドル）で加入した。ミケル・アルテタ監督は、多くのクラブが争奪したこの選手を獲得し、コヴェントリー時代を含め102試合で97得点を挙げた彼の得点力を期待している。
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ギョケレスはアーセナルで何ゴールを決めたのか？
27歳の彼はホームデビュー戦で2得点を挙げたが、11月までにプレミアリーグで追加したゴールは1止まり。
リーグ12得点を含む公式戦18得点を挙げているが、カイ・ハフェルツが偽9番として起用されることもあり、定位置は確保できていない。チームが求める象徴的なストライカーになれることを証明しようとしているが、まだ説得力に欠ける。
アーセナルは新たな「No.9」が必要か？
アルテタ監督率いるチームが9ポイントのリードを失った。元アーセナルFWディコフ氏はMrQの独占インタビューで、優勝には「No.9」がまだ必要かと問われ、「心からそう信じている」と語った。
ここ数週間を見れば、アーリング・ハーランドを他と比べるのは難しいが、今シーズンは彼のベストではないと言う人もいる。それでも彼は35得点を挙げている。勝負どころでプレッシャーがかかっても、投入されるとハットトリックを決める。 バーンリー戦はシティの勝利が予想されたが、実際は苦戦した。1度のチャンスを1ゴールに結びつけた。
ハヴェルツやギョケレスも良い選手だが、ハーランドのような決定力はない。彼がいるだけでチームに自信が生まれる。シティが90分間悪くても、ハーランドが91分にチャンスをものにする。それがチームに確信を与える。
ただし、アーセナルがハーランドのような選手を買えと言っているわけではない。そんな選手は市場にいない。しかし、彼の得点記録を見ればわかる。アントワーヌ・セメニョや最近のライアン・シェルキもそうだ。彼らがチームにもたらす得点は、現在のアーセナルにはないものだ。 接戦でプレッシャーがかかる場面こそ、そんな大物で創造性豊かな選手たちが力を発揮しなければならない」
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ギョケレスはアーセナルをプレミアリーグ優勝に導けるか？
今季プレミアリーグで2桁得点を挙げているアーセナル選手はジョケレスのみ。サカとエベレチ・エゼはそれぞれ6得点で2位タイ。
背番号14を継承した彼は、W杯制したフランス代表ティエリ・アンリの後継者として北ロンドンの赤に栄冠をもたらし、批判を封じることができるか。失敗すれば、さらに厳しい質問が待つ。