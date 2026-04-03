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ヴィクトル・ジョケレスが、キリアン・エムバペやコール・パーマーに続き、トレードマークとなっているマスク姿のゴールセレブレーションを商標登録した
祝祭日が法的に保護される
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商標登録に関する専門家の分析
法律の専門家たちは、ギョケレスが特定の画像の権利を確保した一方で、その登録形式は他のプレミアリーグのスター選手たちが使用しているモーションマークとは大きく異なる可能性があると指摘している。HGFの公認商標弁護士であるリー・カーティスは、動き全体ではなく単一の写真だけを登録することは、保護の強度に影響を与える可能性があるとの見解を示した。
カーティス氏は次のように説明した。「モーションマークは、単なる一瞬ではなく、祝賀の動作全体を捉えたものである。したがって、ヴィクトル・ギョケレスの登録は、動作全体ではなく一瞬を切り取った写真であるため、権利の範囲が制限される可能性があるという疑問が生じる。モーションマークは写真ベースの商標よりも取得が難しい場合があるが、最終的にはその努力に見合う価値があるかもしれない。」
市場で通用するブランドの管理
祝賀パフォーマンスの商標登録という動きは、現代のスポーツマーケティングにおいて不可欠な要素となっており、選手たちは自身の市場価値のある要素を無断の商業利用から守ることができるようになった。パーマー選手の同様の出願を支援した法律事務所ミルズ・アンド・リーブは、こうした動きはファンや同僚がジェスチャーを真似ることを阻止するためではなく、選手の経済的利益を確保することを目的としていると説明した。
同事務所は次のように述べている。「これは、他のスポーツ選手や遊び場の子供たちが同じ、あるいは類似したゴールパフォーマンスを行うことを阻止することではありません。コールが、自身の名前、愛称、肖像、そしてゴールパフォーマンス――これらはすべて彼のパーソナルブランドにおいて極めて商業価値の高い要素です――が他者によってどのように商業的に利用されるかを、より適切に管理できる立場に置くことが目的です。」
- AFP
ワールドカップの舞台が待ち受けている
アーセナルのストライカーは、この夏、スウェーデン代表を率いて2026年ワールドカップに臨むことで、新たに保護された自身のブランドをアピールする絶好の国際的な舞台を得ることになる。今後数ヶ月の間にクラブと代表の両方で主要タイトル獲得の先頭に立つことを目指す彼にとって、アーセナルでの今後の試合出場は、世界的な知名度をさらに高める好機となるだろう。