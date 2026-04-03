ヴィクトル・ジョケレスが、キリアン・エムバペやコール・パーマーに続き、トレードマークとなっているマスク姿のゴールセレブレーションを商標登録した

法律の専門家たちは、ギョケレスが特定の画像の権利を確保した一方で、その登録形式は他のプレミアリーグのスター選手たちが使用しているモーションマークとは大きく異なる可能性があると指摘している。HGFの公認商標弁護士であるリー・カーティスは、動き全体ではなく単一の写真だけを登録することは、保護の強度に影響を与える可能性があるとの見解を示した。

カーティス氏は次のように説明した。「モーションマークは、単なる一瞬ではなく、祝賀の動作全体を捉えたものである。したがって、ヴィクトル・ギョケレスの登録は、動作全体ではなく一瞬を切り取った写真であるため、権利の範囲が制限される可能性があるという疑問が生じる。モーションマークは写真ベースの商標よりも取得が難しい場合があるが、最終的にはその努力に見合う価値があるかもしれない。」