ヴィクトル・ジョケレスがアーセナル加入後11年ぶりの快挙を達成――5500万ポンドのストライカーがティエリ・アンリとアレクシス・サンチェスの足跡をたどる

元スポルティングCPのFWは、デビューシーズンで早くもアーセナル史に名を残した。フルハム戦で2得点を挙げ、公式戦通算21ゴールに到達。加入1年目でこの数字に達したのは、139年のクラブ史上わずか12人目だ。

さらに中盤のチャンピオンズリーグ・アトレティコ戦でも得点を挙げ、欧州5ゴール目。プレミア15ゴール、カラバオカップ準決勝チェルシー戦での決勝点など国内での活躍と合わせ、存在感を示している。マスクを使ったゴールパフォーマンスはすでにエミレーツの定番だ。