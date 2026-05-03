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ヴィクトル・ジョケレスがアーセナル加入後11年ぶりの快挙を達成――5500万ポンドのストライカーがティエリ・アンリとアレクシス・サンチェスの足跡をたどる
得点王の仲間入りを果たす
元スポルティングCPのFWは、デビューシーズンで早くもアーセナル史に名を残した。フルハム戦で2得点を挙げ、公式戦通算21ゴールに到達。加入1年目でこの数字に達したのは、139年のクラブ史上わずか12人目だ。
さらに中盤のチャンピオンズリーグ・アトレティコ戦でも得点を挙げ、欧州5ゴール目。プレミア15ゴール、カラバオカップ準決勝チェルシー戦での決勝点など国内での活躍と合わせ、存在感を示している。マスクを使ったゴールパフォーマンスはすでにエミレーツの定番だ。
- AFP
ヘンリーとサンチェスの後を継いで
デビューシーズンにギョケレスが達成した偉業の大きさは、彼が並んだ名選手たちの記録を見れば明らかだ。加入前、デビューシーズンで20得点をマークしたのは2014-15シーズンのアレクシス・サンチェス（25ゴール）が最後だった。その前は、1999-00年のティエリ・アンリがデビューシーズンで26ゴールを決めている。 現在ギョケレスはプレミアリーグ15得点をマーク。残り2でアンリ（17）、残り1でサンチェス（16）のクラブデビューシーズン記録に並ぶ。
リーグ戦は残り3試合。背番号14には2人のレジェンドを超え、新記録を樹立するチャンスがある。彼はチャンピオンズリーグで5得点、カラバオカップ準決勝チェルシー戦でも1得点を挙げており、その決定力は全大会で光っている。
アルテタが圧巻のパフォーマンスを称賛
ミケル・アルテタ監督は、新加入の14番がイングランドサッカーの過酷な環境に早く適応したことを称賛した。フルハム戦を3-0で制したあと、監督は彼のチームに与えた影響を強調した。 「彼は素晴らしいパフォーマンスを見せた」とアルテタは語った。「マドリード戦の前半も良かったし、今日も出場した時間すべてでゴールで貢献した。彼はすべての攻撃に関与し、2得点を奪った。ポジション取りとタイミングの良さは、私たちの練習の成果だ。 これは彼自身に大きな活力を与え、チームにも自信をもたらすはずだ」と語った。
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優勝争いに向けて勢いが増している
アーセナルはフラムに勝利し、欧州戦を控えるチームに大きな弾みをつけた。アルテタ監督は「エミレーツの雰囲気は私たちの武器」と選手とサポーターの絆を強調。ブカヨ・サカと中盤で存在感を示したマイルズ・ルイス＝スケリーの活躍も光り、首位マンチェスター・シティを追走するガナーズにとって完璧な一日となった。
アルテタ監督は「今必要なのは、この勢いと信念を火曜日にぶつけることだ。ロッカールームの雰囲気は上向いている」と語った。