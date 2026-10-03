金曜夜、28歳の同選手はボスニア・ヘルツェゴビナとのUEFAネーションズリーグでの1-1の引き分けで歴史を作った。ビリノ・ポリェ・スタジアムで行われた一戦で、ギョケレシュは後半15分に均衡を破る先制点を決めたが、ユヴェントスの新鋭ケリム・アラジベゴヴィッチがホームのボスニア・ヘルツェゴビナに同点弾をもたらした。

このゴールにより、アーセナルのFWは前例のない節目を打ち立てた。ネーションズリーグで6試合連続ゴールを記録した史上初の選手となった。

この驚異的な連続記録は、2024年11月のアゼルバイジャン戦で4得点を挙げた試合までさかのぼる。それ以降も代表の舞台で安定して結果を残し、エストニア、スロバキア戦でも得点。さらに直近ではルーマニア戦、ポーランド戦の勝利でもゴールを加えた。



