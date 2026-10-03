TT
翻訳者：
ヴィクトル・ギョケレス、ミケル・アルテタに明確なメッセージ アーセナルのスターが代表ウィーク中にUEFAネーションズリーグの歴史的記録を更新
ゼニツァで記録破りの夜
金曜夜、28歳の同選手はボスニア・ヘルツェゴビナとのUEFAネーションズリーグでの1-1の引き分けで歴史を作った。ビリノ・ポリェ・スタジアムで行われた一戦で、ギョケレシュは後半15分に均衡を破る先制点を決めたが、ユヴェントスの新鋭ケリム・アラジベゴヴィッチがホームのボスニア・ヘルツェゴビナに同点弾をもたらした。
このゴールにより、アーセナルのFWは前例のない節目を打ち立てた。ネーションズリーグで6試合連続ゴールを記録した史上初の選手となった。
この驚異的な連続記録は、2024年11月のアゼルバイジャン戦で4得点を挙げた試合までさかのぼる。それ以降も代表の舞台で安定して結果を残し、エストニア、スロバキア戦でも得点。さらに直近ではルーマニア戦、ポーランド戦の勝利でもゴールを加えた。
- TT
北ロンドンでは忍耐が必要だ
代表ではゴールを量産し続けている一方で、クラブでは出場時間の確保に苦しんでいる。今夏には、アーセナルが新たな攻撃の軸となる選手の獲得を目指しているとの見方が広がり、アトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレスにエミレーツ・スタジアム移籍の可能性が盛んに取り沙汰された。
そうした噂があり、また今季ここまでアルテタ体制で定期的な出場機会を得られていないにもかかわらず、ギョケレシュはアーセナルに残留した。今後は先発の座を巡ってカイ・ハヴァーツを押しのける争いに挑むことになるが、代表で継続して見せている高いパフォーマンスは、鋭さを保っていることを強く示す材料となっている。
ギョケレスがアーセナルへの忠誠を改めて強調
試合を前に自身の状況について語ったスウェーデン代表は、クラブを去ることは一度も考えていなかったと明言した。「もちろん、多くの憶測はあった」と説明。「でも、プレシーズンをフルでこなせたし、感触も良かった。意識は完全にアーセナルに向いていた。自分にとって残留は当然のことだった。クラブでとても幸せだ」
より多くの関与を望んでいることを認めた上で、こう付け加えた。「自分がサッカーをしたい、そしてできるだけ多くプレーしたいと思っているのは明らかだ。それが実現することを願っている。
「サッカー選手なら、常にピッチに立ちたいと思うものだ。もちろん、もっとプレー時間を期待するものだが、ここには非常に良い選手がたくさんいる本当に素晴らしいスカッドがあり、シーズン序盤のここまではうまくやれている」
- Every Second Media
国内復帰は潜在的なチャンスをもたらす
ギョケレシュは、スウェーデンが月曜夜にブカレストへ乗り込み、ルーマニアと対戦する一戦で、代表での連続得点記録をさらに伸ばすチャンスを迎える。その後は再びクラブでの任務に目を向けることになり、アルテタ監督の先発メンバー入りの可能性も浮上している。
第一選択のストライカーであるハヴァーツは現在、ドイツ代表参加中に負った筋肉系の負傷を抱えている。アーセナルは10月10日にリーズと対戦する予定であり、アルテタ監督がハヴァーツを90分間フル出場させるリスクを避ける可能性はある。そうなれば、絶好調のギョケレシュに出番が巡ってきて、記録破りの代表での好調ぶりをプレミアリーグでも示す扉が開かれる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。