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ヴィクトル・ギョケレスへの信頼不足か？ アーセナルがカイ・ハヴァーツを偽9番として好む理由とは。元アーセナルFWが、別の得点源への今後の移籍オファーについて語る。
ギェケレシュ、プレミアリーグ優勝シーズンで20ゴールを突破
スウェーデン人FWギョケレシュは、ポルトガルの強豪スポルティングで驚異的な数字を残した後、最終的に6400万ポンド（8500万ドル）規模となり得るパッケージの一環として、2025年に北ロンドンへの移籍を実現させた。
得点力のある9番の不在は、一部の見方では、アーセナルが国内外でタイトル争いを制し切れない要因となっていた。ミケル・アルテタ監督のチームは、2025-26シーズンにプレミアリーグ優勝を成し遂げ、22年ぶりとなるその悲願をついに達成した。
ギョケレシュはその成功とチャンピオンズリーグ決勝進出に確かに貢献したが、真に納得させるには至っておらず、新たなシーズンの序盤には途中出場で流れを変える役割を受け入れざるを得なくなっている。
ドイツ代表ハフェルツは、本来はより引いた位置でプレーするFWでありながら前線で起用されている。元チェルシーのこのスターは、ボールをめったに前線へ放り込まず、早い段階でファイナルサードへ運ぶことも少ないアルテタのシステムに、より適していると考えられている。
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ハフェルツは、アーセナルでのアルテタの戦術システムに最も適した存在なのか。
自身が“偽9番”のアプローチのファンかどうか、そしてアーセナルがそれを好んで用いることがギョケレスへの信頼不足を示唆しているのかと問われた元アーセナルFWディコフは、247Betとの提携で語ったGOALに対し、次のように話した。「いい質問だ。最初はそうではなかった。ここ2年ほどのアーセナルには、純然たる9番、つまりゴールをもたらしてくれる存在が欠けていると感じていたし、多くの人も同じように思っていたはずだ。
「公平に言えば、これは自分で自分に矛盾するかもしれないが、ギョケレスは昨季20ゴールを決めた。ただ、自分はずっと純然たる9番が足りないと感じていた。そして、［アーリング］ハーランドが欲しい、［ハリー］ケインが欲しい、あるいは［アレクサンデル］イサクが欲しいと言うのは簡単ではない。そういう選手は獲得できる市場にそれほど多くはいないからだ。
「ただ、ハフェルツがその役割でプレーすると、アーセナルの戦い方には合っていると思う。そして彼は今季のスタートを本当に、本当に良く切った。偽9番として、彼は強さがあり、ボールを収められ、動きも非常に賢い。そうした点が、彼の周囲の選手たちをより生かすことにつながっていると思う。［エベレチ・］エゼや［ブカヨ］サカのような選手をどう守るかは本当に難しい。彼はそこにおいて、そしておそらくミケルがどう戦いたいかという点においても、本当に重要な存在だ。
「自分が聞いていることが本当なら、ハフェルツは代表活動中に負傷したということだ。そしてスウェーデンで4試合すべてで得点し、4ゴールを決めているギョケレスを見れば、彼にとって復帰する絶好のチャンスになり得る。
「彼はチームに戻るにあたって自信に満ちているはずだし、何かを証明しなければならないと感じているかもしれない。ストライカーは自信を持ち、さらに証明すべきものがあると感じている時、とても危険な存在になり得る」
アーセナルは今後の移籍市場で再び9番タイプのFWに資金を投じるのか？
アーセナルは近年、ピエール・エメリク・オーバメヤンやガブリエウ・ジェズスら複数のストライカーを起用してきたが、チームが完全に納得できるセンターフォワードには、いまだ定まっていない。
そのことが、今夏の移籍を求めた末にスペインでベンチに留まっている、去就が落ち着かないアルゼンチン代表のワールドカップ優勝メンバー、フリアン・アルバレスのような別の選択肢に、再び資金を投じる理由になるのだろうか。
ディコフはこう付け加えた。「そういうことだよ。繰り返しになって申し訳ないが、実際に獲得できる選手が外にどれだけいるのかという話なんだ。ミケルは賢い人物だ。ただセンターフォワードだからという理由だけで、2000万、3000万、4000万、5000万、6000万、7000万、8000万、9000万、1億と、いくらであれ金を使うようなことはしない。
「彼らは昨季、それなしでリーグを制した。その前の年もリーグ優勝まであと一歩だった。昨季はチャンピオンズリーグ決勝にも進んだ。だから、彼らが何かを正しくやっていて、今ある戦力で前進しているのは明らかだ。
「問題は、それが最後のジグソーパズルの1ピースなのか、そしていつ獲得できるのかということだ。今の彼はハフェルツを本当にうまく使っていると思う。つなぎの存在だと言っているわけではない。彼はトッププレーヤーだからね。アーセナルだけでなく、ドイツ代表でもいつも先発している。
「だが、みんながセンターフォワードが必要だと言っているからというだけで、誰かを補強して契約するようなことはしないよ」
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アーセナルは今季、オープンプレーでより良い戦いぶりを見せている。
アーセナルは前季、頑強な相手守備をこじ開けるうえでセットプレーに大きく依存し、そうしてトップリーグ制覇を成し遂げたが、2026-27シーズン序盤は流れの中からの攻撃でより良い戦いぶりを見せている。
ハフェルツはすでに3ゴールを記録しており、クラブ主将のマルティン・ウーデゴールが再びアーセナルのチャンスメーク役として采配を振るう一方で、ギョケレシュはいまだ得点がない。エミレーツ・スタジアムにおいて、伝説的な得点力を誇る背番号9の獲得を巡って、今後の補強市場が何をもたらすかは依然として分からない。
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