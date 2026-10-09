自身が“偽9番”のアプローチのファンかどうか、そしてアーセナルがそれを好んで用いることがギョケレスへの信頼不足を示唆しているのかと問われた元アーセナルFWディコフは、247Betとの提携で語ったGOALに対し、次のように話した。「いい質問だ。最初はそうではなかった。ここ2年ほどのアーセナルには、純然たる9番、つまりゴールをもたらしてくれる存在が欠けていると感じていたし、多くの人も同じように思っていたはずだ。

「公平に言えば、これは自分で自分に矛盾するかもしれないが、ギョケレスは昨季20ゴールを決めた。ただ、自分はずっと純然たる9番が足りないと感じていた。そして、［アーリング］ハーランドが欲しい、［ハリー］ケインが欲しい、あるいは［アレクサンデル］イサクが欲しいと言うのは簡単ではない。そういう選手は獲得できる市場にそれほど多くはいないからだ。

「ただ、ハフェルツがその役割でプレーすると、アーセナルの戦い方には合っていると思う。そして彼は今季のスタートを本当に、本当に良く切った。偽9番として、彼は強さがあり、ボールを収められ、動きも非常に賢い。そうした点が、彼の周囲の選手たちをより生かすことにつながっていると思う。［エベレチ・］エゼや［ブカヨ］サカのような選手をどう守るかは本当に難しい。彼はそこにおいて、そしておそらくミケルがどう戦いたいかという点においても、本当に重要な存在だ。

「自分が聞いていることが本当なら、ハフェルツは代表活動中に負傷したということだ。そしてスウェーデンで4試合すべてで得点し、4ゴールを決めているギョケレスを見れば、彼にとって復帰する絶好のチャンスになり得る。

「彼はチームに戻るにあたって自信に満ちているはずだし、何かを証明しなければならないと感じているかもしれない。ストライカーは自信を持ち、さらに証明すべきものがあると感じている時、とても危険な存在になり得る」