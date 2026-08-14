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ヴィクター・オシムヘン移籍に衝撃の急展開 アーセナルがガラタサライと大型契約に向けて交渉開始
アーセナル、ナイジェリア代表のスーパースター獲得へ方針転換
移籍市場を驚かせる展開となる中、『The Telegraph』によると、アーセナルはオシムヘン獲得に向けた取引をめぐり、ガラタサライと協議を行った。イングランド移籍が長く取り沙汰されてきた27歳のFWは、ナポリを巡る大きな注目を集めた一連の動きの末、昨夏に7500万ユーロ（6480万ポンド）でイスタンブールのクラブへ完全移籍していた。
アーセナルは他のターゲット獲得が行き詰まったことを受け、オシムヘンへと照準を切り替えた。アルテタ監督のチームは当初、夏の移籍市場における最優先目標としてフリアン・アルバレスを据えていたが、アトレティコ・マドリーは売却を拒む姿勢を崩していない。
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複数の取引がテーブルに載っている
報道によると、オシムヘンの名前は、ガブリエウ・マルティネッリとイーサン・ヌワネリの去就をめぐるアーセナルとガラタサライのより広範な話し合いの中で浮上した。トルコ王者はすでに、マルティネッリに対して4500万ユーロ（3840万ポンド）のオファーを提示し、アーセナルの姿勢を探っている。ただ、『ESPN Brasil』によると、このブラジル人ウインガーはスーパー・リグ移籍に消極的だという。
同時に、10代の逸材イーサン・ヌワネリに関する交渉も進展している。アーセナルは19歳のヌワネリを移籍金4000万ユーロ（3410万ポンド）でガラタサライに提示したとみられており、トルコの強豪は現在、元マルセイユへのレンタル移籍経験者である同選手の獲得に向けて交渉を前進させている。
ミケルの後押しとチャンピオンズリーグの夢
オシムヘンのアーセナル加入の可能性には、同胞の今後について積極的に発言してきたチェルシーのレジェンド、ジョン・オビ・ミケルの強い後押しがある。ミケルは以前、このストライカーがヨーロッパ最高峰の舞台でプレーすることを切望していると明かしていた。『Metro』の取材に対し、ミケルは「彼にはチャンピオンズリーグで見たいという思いがある。だから、おそらくアーセナルが行き先になるかもしれない。ヴィクターにとって、そこに扉が開いているのかもしれない」と語った。
2024年にチェルシーがこのストライカー獲得に失敗した際、個人的に関与していたオビ・ミケルは、さらに「彼とは何度か話をした。どんな会話だったかは多くを語らないが、彼は自分の才能を示し、チャンピオンズリーグ優勝を争える欧州のトップ、トップリーグにたどり着けるよう取り組んでいる」と付け加えた。
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ロンドン北部での心変わり
アーセナルの突然の関心は、戦略の大きな転換を示している。北ロンドンのクラブは2024年にもこのナイジェリア代表を獲得する機会を提示されていたが、当時のナポリによる評価額に伴う法外なコストを理由に、最終的にこの移籍を見送った。
この動きは、前線を任せる安定した得点源を見つけたいアルテタにとって、大きな意思表明となる可能性がある。ガラタサライはオシムヘンを攻撃の中心に据えて成功を収めている一方で、プレミアリーグの魅力は依然としてこの選手にとって大きな要素となっている。
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