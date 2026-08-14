移籍市場を驚かせる展開となる中、『The Telegraph』によると、アーセナルはオシムヘン獲得に向けた取引をめぐり、ガラタサライと協議を行った。イングランド移籍が長く取り沙汰されてきた27歳のFWは、ナポリを巡る大きな注目を集めた一連の動きの末、昨夏に7500万ユーロ（6480万ポンド）でイスタンブールのクラブへ完全移籍していた。

アーセナルは他のターゲット獲得が行き詰まったことを受け、オシムヘンへと照準を切り替えた。アルテタ監督のチームは当初、夏の移籍市場における最優先目標としてフリアン・アルバレスを据えていたが、アトレティコ・マドリーは売却を拒む姿勢を崩していない。



