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ヴィキングFKとは？ 2人のヘッドコーチ体制で運営されるチャンピオンズリーグ出場クラブ
2人のヘッドコーチで運営されるクラブ
ノルウェー王者のヴィーキングFKは、水曜日に行われるVfBシュトゥットガルトとのチャンピオンズリーグの一戦を前に、欧州サッカーでも極めて異例の体制を敷いている。2人のヘッドコーチだ。モルテン・イェンセンとビャルテ・ルンデ・アールスハイムは、2021年1月からチームを対等な立場で率いている。
従来型の監督とアシスタントという構図に頼るのではなく、両者は同等の権限を持ち、重要な戦術的判断をともに下している。
この共同指揮の哲学は一時的な応急策ではない。国内と欧州の舞台で、ヴィーキングを手ごわい存在へと変貌させている。
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二頭体制が即座の成功をもたらす
2人の指揮官による体制は、スタヴァンゲルに本拠を置くクラブに目覚ましい成果をもたらしている。イェンセンとルンデ・アールスヘイムの下、バイキングはノルウェーサッカー界のトップに地位を確立し、2025年には34年ぶりとなるエリテセリエン制覇を成し遂げた。
この二頭体制は国内での安定感ももたらしており、バイキングは引き続きボードー／グリムトとともに優勝争いを繰り広げている。
イェンセンは、ディナモ・ザグレブとのプレーオフを制して欧州の舞台への切符をつかんだ後、喜びをあらわにし、この成果を「圧倒されるようなものであり、私たちがこれまでずっと夢見てきたすべてだ」と表現した。
平等な義務と深い地域への根差し
イェンセンとルンデ・アールスハイムは、試合日の役割、業務量、メディア対応を平等に分担している。両指揮官はいずれもクラブと深いつながりを持っており、ルンデ・アールスハイムはビキングの歴代出場数ランキングで8位につけている。
ピッチ上では、キープレーヤーでありキャプテンでもあるズラトコ・トリピッチが、指揮官2人の共有するビジョンを実行する重要なつなぎ役となっている。
トリピッチはディナモ・ザグレブとのプレーオフ勝利でホーム、アウェー両試合で得点を決め、ビキングにとって1992年以来初のチャンピオンズリーグ本戦出場を決定づけた。
- Grubisic
大舞台で2人の指揮官体制を試す
ヴィキングは、VfBシュトゥットガルトとの記憶に残る一戦に向け、MHPアレーナへと二頭体制の指導体制を携えてドイツに乗り込む。
スタヴァンゲルから1150キロに及ぶ道のりは、イェンセンとルンデ・アールスハイムにとって、その独自の哲学を示す絶好の舞台となる。
ヴィキングは、共同監督のゲームプランをスムーズに遂行し、欧州の舞台で歴史的な結果を成し遂げることを目指す。
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