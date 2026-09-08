ノルウェー王者のヴィーキングFKは、水曜日に行われるVfBシュトゥットガルトとのチャンピオンズリーグの一戦を前に、欧州サッカーでも極めて異例の体制を敷いている。2人のヘッドコーチだ。モルテン・イェンセンとビャルテ・ルンデ・アールスハイムは、2021年1月からチームを対等な立場で率いている。

従来型の監督とアシスタントという構図に頼るのではなく、両者は同等の権限を持ち、重要な戦術的判断をともに下している。

この共同指揮の哲学は一時的な応急策ではない。国内と欧州の舞台で、ヴィーキングを手ごわい存在へと変貌させている。