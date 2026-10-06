インテルとイタリア代表のセンターフォワード、ピオ・エスポジトが、イタリア代表がトルコに3-1で勝利した翌日、21歳のエスポジト自身も得点を挙げたこの試合後（13試合7得点）、ヴィアッリ賞の会場で、自身にゴレアドール賞が授与されたことを受けて、次のように語った。「就任当初から信頼を寄せてくれた監督に感謝することしかできません。代表のユニフォームを着るのは、いつだって特別な感情がありますし、そのたびに違うものです。僕は16歳以下代表からイタリア代表のユニフォームを着てきました。イタリア代表のユニフォームを着る時、それは最高の感情です。サッカーを始めるすべての子どもにとっての夢ですから」
Getty Images
翻訳者：
ヴィアッリ賞、ピオ・エスポジト「誇りに思う。ルカはとても謙虚な人で、若者たちの手本」
ヴィアリ
「ヴィアッリについては」と彼は述べ、「私は以前から、非常に謙虚な人物であり、若者たちの模範で、ピッチ外でも強い道徳的価値観を備えた人だと聞いてきました。 この賞を受け取ることをとても誇りに思います」と、2005年生まれのインテルおよびイタリア代表のFWは締めくくった。
インテル
インテルでどれだけプレーしているかについて：「インテルにはリーグで最も強い2人のFWがいる。ローテーションが多いのは当然だ。その中で自分の居場所を切り開けたことを誇りに思っている。今この瞬間を見て、一歩ずつ進んでいく。自分がセリエBから来たこと、そして1年で50試合に出場したことを忘れてはいない」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。