インテルとイタリア代表のセンターフォワード、ピオ・エスポジトが、イタリア代表がトルコに3-1で勝利した翌日、21歳のエスポジト自身も得点を挙げたこの試合後（13試合7得点）、ヴィアッリ賞の会場で、自身にゴレアドール賞が授与されたことを受けて、次のように語った。「就任当初から信頼を寄せてくれた監督に感謝することしかできません。代表のユニフォームを着るのは、いつだって特別な感情がありますし、そのたびに違うものです。僕は16歳以下代表からイタリア代表のユニフォームを着てきました。イタリア代表のユニフォームを着る時、それは最高の感情です。サッカーを始めるすべての子どもにとっての夢ですから」