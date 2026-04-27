AFP
翻訳者：
ヴァージル・ファン・ダイクは、負傷したクリスタル・パレス戦でモハメド・サラーがリヴァプールの最後の試合をしたとは考えていない。
ファン・ダイクはアンフィールドのレジェンドへの期待を捨てていない
リヴァプールの主将は、サラーがすでにクラブでの最後の試合を終えたとの見方を否定した。FWサラーは、クリスタル・パレス戦でハムストリングを痛め、3-1の勝利の後に今夏の退団が確定。ファンはプレミアリーグでの彼のキャリアがここで終わるのではないかと懸念している。
それでもファン・ダイクは、33歳の回復力ならホーム最終戦に間に合うと信じている。「戻ってくると願っている。医療検査の結果次第だが、彼は全力で回復に努めている」と語った。
- Getty Images Sport
エジプトの王の感動的な退場
残り4試合となったリヴァプールにとって、このタイミングでのサラーの負傷は残酷だ。6月に契約満了で退団する彼がホーム送別試合に出場できない可能性に、チームは重圧を感じている。ファン・ダイクは土曜にピッチを去る際、チームメイトがその状況を重く受け止めていたと認めた。
「シーズン終盤に、しかも彼の状況で負傷すると、ホームゲームはあと2試合しかない。ピッチを去る瞬間、頭の中は複雑な思いでいっぱいになる」とファン・ダイクは語った。「まずは検査を受けて状態を把握する必要がある。すぐに戻れると信じたいが、現時点では不明だ。来週復帰できるかどうかも分からない」
- Getty Images Sport
体調に関わらず、必ず見送りが行われる
アンフィールドで440試合257得点を挙げ、クラブ史上3位の得点王となったサラーの功績は確固たるもの。ヴァン・ダイクは、彼が怪我から間に合わなくても、9年間で多くのタイトルをもたらした3度のPFA年間最優秀選手賞受賞者に相応しい称賛をファンが送ると確信している。
「いずれにせよ、彼には送別会が開かれるだろう」とファン・ダイクは付け加えた。「今はそのことを考えるべきではない。先のことまで考えすぎるべきではない。モを知っている限り、適切な人々が周りにいれば彼は回復が早い。様子を見よう。」
リヴァプール、チャンピオンズリーグ出場権獲得を目指す
サラーの負傷が懸念されたが、リヴァプールはパレスに勝利し、チャンピオンズリーグ出場へ前進した。この勝利でプレミアリーグ4位に浮上。得失点差でマンチェスター・ユナイテッドに次ぐ。ユナイテッドは1試合消化試合が残る。ファン・ダイクは、アンフィールドで初得点を挙げたイサクらを称えた。
「ストライカーとしてアレックスがゴールを決めることは重要で、素晴らしいゴールだった」とファン・ダイクは語った。「私が見てきた限り、彼がどれほど優れた選手かはチームメイト全員が知っている。試合に出て自信をつけることも大切だが、ストライカーは得点が最大の原動力になる。 彼について私は全く心配していない。我々が彼に求めるのはゴールだけではない。彼はそれ以上のものをチームにもたらす。彼は前進を続け、努力を続け、コンディションを維持し、クラブにとって重要な存在であり続ければいい。彼はそうなるだろうし、すでにそうなっている。」