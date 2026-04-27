サラーの負傷が懸念されたが、リヴァプールはパレスに勝利し、チャンピオンズリーグ出場へ前進した。この勝利でプレミアリーグ4位に浮上。得失点差でマンチェスター・ユナイテッドに次ぐ。ユナイテッドは1試合消化試合が残る。ファン・ダイクは、アンフィールドで初得点を挙げたイサクらを称えた。

「ストライカーとしてアレックスがゴールを決めることは重要で、素晴らしいゴールだった」とファン・ダイクは語った。「私が見てきた限り、彼がどれほど優れた選手かはチームメイト全員が知っている。試合に出て自信をつけることも大切だが、ストライカーは得点が最大の原動力になる。 彼について私は全く心配していない。我々が彼に求めるのはゴールだけではない。彼はそれ以上のものをチームにもたらす。彼は前進を続け、努力を続け、コンディションを維持し、クラブにとって重要な存在であり続ければいい。彼はそうなるだろうし、すでにそうなっている。」