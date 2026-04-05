ヴァージル・ファン・ダイクは、マンチェスター・シティに0-4で大敗した試合で、リヴァプールの選手たちが「諦めてしまった」と示唆した

今シーズンの成績が悪化するにつれ、クラブを取り巻く雰囲気はますます悪化している。エティハド・スタジアムでの0-4の大敗は、2014-15シーズン以来最悪の敗戦数を記録している今シーズンにおいて、さらなる底辺を示すものとなった。遠征した8,000人のサポーターの多くは試合終了まで残らず、アーネ・スロット監督は試合終了のホイッスルが鳴ると、ほぼ空っぽのアウェイ席に向かって拍手を送ることになった。

ファン・ダイクはサポーターに謝罪し、選手たちが期待に応えられなかったことを認めた。「ファンは私たちを応援するために来てくれた。今日のプレーについて、ファンに謝るしかない。自分たち自身と監督を失望させたが、今日、何よりもファンを失望させてしまった。PKまでの展開はそうではなかったかもしれないが、特に後半のプレーぶりには誰もが胸を痛めるはずだ。少なくとも私は間違いなく胸が痛む」と彼は付け加えた。