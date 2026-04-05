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ヴァージル・ファン・ダイクは、マンチェスター・シティに0-4で大敗した試合で、リヴァプールの選手たちが「諦めてしまった」と示唆した
ファン・ダイクがチームの闘志に疑問を呈する
すでに不安定さが目立つ今シーズンにおいて、リヴァプールは土曜日の午後、ライバルチームに完敗し、新たな底を打った。試合序盤は互角の展開を見せたものの、前半終了前に失点が相次ぎ、後半は意気消沈したプレーが続いたため、アウェイサポーターたちは試合終了のホイッスルが鳴るずっと前に帰路についた。
敗戦後、ファン・ダイクはピッチ上で見せた粘り強さの欠如について、容赦なく率直に語った。「もちろん、2-1にして試合の流れを変えるという正しい意気込みを持ってロッカールームから出てきた。だが、逆の展開になり、3-0から巻き返すのは、このスタジアムでは明らかに非常に難しい。しかし、諦めてはいけない。ある時点で、それが起きてしまったのかもしれない」とキャプテンは認めた。
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ファンはスロットの落ち込んだ姿に反発する
今シーズンの成績が悪化するにつれ、クラブを取り巻く雰囲気はますます悪化している。エティハド・スタジアムでの0-4の大敗は、2014-15シーズン以来最悪の敗戦数を記録している今シーズンにおいて、さらなる底辺を示すものとなった。遠征した8,000人のサポーターの多くは試合終了まで残らず、アーネ・スロット監督は試合終了のホイッスルが鳴ると、ほぼ空っぽのアウェイ席に向かって拍手を送ることになった。
ファン・ダイクはサポーターに謝罪し、選手たちが期待に応えられなかったことを認めた。「ファンは私たちを応援するために来てくれた。今日のプレーについて、ファンに謝るしかない。自分たち自身と監督を失望させたが、今日、何よりもファンを失望させてしまった。PKまでの展開はそうではなかったかもしれないが、特に後半のプレーぶりには誰もが胸を痛めるはずだ。少なくとも私は間違いなく胸が痛む」と彼は付け加えた。
ソボスライがエティハドの混乱に拍車をかける
不満はキャプテンの部屋だけにとどまらない。MFドミニク・ソボシュライは、クラブが主要な欧州大会への出場権を逃す恐れがある中、現在の状況を「壊滅的なシーズン」と表現し、さらに厳しい言葉を投げかけた。
「我々は立ち直らなければならない。このままのプレーでは、チャンピオンズリーグ出場はすぐに絶望的になるし、来季の出場権も危うくなるからだ」と、このミッドフィルダーは警告した。「だから、自分たちを見つめ直し、この破滅的なシーズンを記憶に残るシーズンに変えるにはどうすればよいか考え始めなければならない」。試合後、このハンガリー人ミッドフィルダーは、不満を募らせるサポーターたちと緊迫した対立を繰り広げる姿も目撃された。
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チャンピオンズリーグが最後の命綱となる
国内での惨敗にもかかわらず、リヴァプールはチャンピオンズリーグ準々決勝でパリ・サンジェルマンとの一戦を控えており、シーズンはまだ終わっていない。しかし、FAカップでのこの意気消沈するような結果を受けて、ファン・ダイクは今後の戦いの難しさを痛感している。彼は、今年の残りの試合で何かしらの成果を上げるためには、全員が自分自身と向き合わなければならないと警告した。
「PSGが我々の待ち構えている。昨日少しだけ彼らの試合を見たが、またしても非常に厳しい戦いになるだろう。しかし、我々には自分たちに対する責任だけでなく、とりわけファンに対する責任がある。今シーズンを何かしらの形で締めくくりたいのであれば、残りの3試合で特別な何かを成し遂げなければならない」と、このディフェンダーは締めくくった。