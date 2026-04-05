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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

ヴァージル・ファン・ダイクは、マンチェスター・シティに0-4で大敗した試合で、リヴァプールの選手たちが「諦めてしまった」と示唆した

フィルジル・ファン・ダイク
リヴァプール
マンチェスター・シティ
マンチェスター・シティ 対 リヴァプール
FAカップ
プレミアリーグ

リヴァプールのキャプテン、ヴィルジル・ファン・ダイクは、マンチェスター・シティに0-4で完敗し、FAカップから敗退した直後、チームの精神的な強さについて痛烈な批判を浴びせた。落胆したキャプテンは、エティハド・スタジアムでアーリング・ハーランドらが猛攻を繰り広げる中、チームメイトたちが実際に戦うことをやめてしまったのではないかと示唆した。

  • ファン・ダイクがチームの闘志に疑問を呈する

    すでに不安定さが目立つ今シーズンにおいて、リヴァプールは土曜日の午後、ライバルチームに完敗し、新たな底を打った。試合序盤は互角の展開を見せたものの、前半終了前に失点が相次ぎ、後半は意気消沈したプレーが続いたため、アウェイサポーターたちは試合終了のホイッスルが鳴るずっと前に帰路についた。

    敗戦後、ファン・ダイクはピッチ上で見せた粘り強さの欠如について、容赦なく率直に語った。「もちろん、2-1にして試合の流れを変えるという正しい意気込みを持ってロッカールームから出てきた。だが、逆の展開になり、3-0から巻き返すのは、このスタジアムでは明らかに非常に難しい。しかし、諦めてはいけない。ある時点で、それが起きてしまったのかもしれない」とキャプテンは認めた。

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  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    ファンはスロットの落ち込んだ姿に反発する

    今シーズンの成績が悪化するにつれ、クラブを取り巻く雰囲気はますます悪化している。エティハド・スタジアムでの0-4の大敗は、2014-15シーズン以来最悪の敗戦数を記録している今シーズンにおいて、さらなる底辺を示すものとなった。遠征した8,000人のサポーターの多くは試合終了まで残らず、アーネ・スロット監督は試合終了のホイッスルが鳴ると、ほぼ空っぽのアウェイ席に向かって拍手を送ることになった。

    ファン・ダイクはサポーターに謝罪し、選手たちが期待に応えられなかったことを認めた。「ファンは私たちを応援するために来てくれた。今日のプレーについて、ファンに謝るしかない。自分たち自身と監督を失望させたが、今日、何よりもファンを失望させてしまった。PKまでの展開はそうではなかったかもしれないが、特に後半のプレーぶりには誰もが胸を痛めるはずだ。少なくとも私は間違いなく胸が痛む」と彼は付け加えた。

  • ソボスライがエティハドの混乱に拍車をかける

    不満はキャプテンの部屋だけにとどまらない。MFドミニク・ソボシュライは、クラブが主要な欧州大会への出場権を逃す恐れがある中、現在の状況を「壊滅的なシーズン」と表現し、さらに厳しい言葉を投げかけた。

    「我々は立ち直らなければならない。このままのプレーでは、チャンピオンズリーグ出場はすぐに絶望的になるし、来季の出場権も危うくなるからだ」と、このミッドフィルダーは警告した。「だから、自分たちを見つめ直し、この破滅的なシーズンを記憶に残るシーズンに変えるにはどうすればよいか考え始めなければならない」。試合後、このハンガリー人ミッドフィルダーは、不満を募らせるサポーターたちと緊迫した対立を繰り広げる姿も目撃された。

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    チャンピオンズリーグが最後の命綱となる

    国内での惨敗にもかかわらず、リヴァプールはチャンピオンズリーグ準々決勝でパリ・サンジェルマンとの一戦を控えており、シーズンはまだ終わっていない。しかし、FAカップでのこの意気消沈するような結果を受けて、ファン・ダイクは今後の戦いの難しさを痛感している。彼は、今年の残りの試合で何かしらの成果を上げるためには、全員が自分自身と向き合わなければならないと警告した。

    「PSGが我々の待ち構えている。昨日少しだけ彼らの試合を見たが、またしても非常に厳しい戦いになるだろう。しかし、我々には自分たちに対する責任だけでなく、とりわけファンに対する責任がある。今シーズンを何かしらの形で締めくくりたいのであれば、残りの3試合で特別な何かを成し遂げなければならない」と、このディフェンダーは締めくくった。

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