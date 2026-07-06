Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Virgil van Dijk Liverpool 2025-26Getty
Mohamed Saeed

翻訳者：

ヴァージル・ファン・ダイクがACミランでクリスチャン・プリシッチやルカ・モドリッチとチームメイトになるのか？ アンフィールドでの契約最終年を迎えたオランダ人DFの衝撃移籍説が浮上

フィルジル・ファン・ダイク
リヴァプール
ACミラン
移籍情報

リヴァプールの主将ヴィルジル・ファン・ダイクは、契約残り1年で移籍噂が絶えない。オランダ代表DFは、新監督アンドニ・イラオラによる陣容刷新の一環として、セリエAのACミランが注目しているという。

  • ミラン、リヴァプールのレジェンド獲得へ驚きの動き

    ヴァン・ダイクがサン・シーロへ移籍し、プリシッチやモドリッチとチームを組むという噂が浮上している。

    イタリアの報道では、新監督アモリムが守備強化の最優先ターゲットとして彼をリストアップしているという。1年前までは考えられない話だが、アンフィールドの状況は大きく変わった。

    ただ、英『リヴァプール・エコー』はミランやトルコのフェネルバフチェへの移籍설을否定し、リヴァプールが来季も范戴クを戦力として計画していると伝えている。

    だが、クロップとスロットの連続退任でクラブは流動的だ。サラーやロバートソンが去り、ファン・ダイクはイラオラ監督の相談役として数少ない支柱となっている。


    • 広告
  • Galatasaray-vs-Liverpool-UEFA-Champions-League-2025-26-Round-ofAFP

    ゴメス、先行き不透明と認める

    アンフィールドの守備陣は、ジョー・ゴメスの契約問題でさらに危機を深める可能性がある。クラブ最古参のゴメスは5月のインタビューで「正直、来シーズンどこでプレーするか分からない。契約はあと1年だ」と語った。

    昨年にはマルク・ゲヒ獲得の一環として移籍が検討された。イブラヒマ・コナテがレアル・マドリードへ移籍済みで、ファン・ダイクに続きゴメスまでいなくなれば、イラオラ監督の守備陣は危険なほど手薄になる。現在は若手のジェレミー・ジャケとジョヴァンニ・レオニがセンターバックを務めている。


  • 補強候補に浮上した中盤の主力選手たち

    刷新の対象は守備陣だけではない。中盤の要も厳しい視線にさらされている。契約最終年のカーティス・ジョーンズにはセリエAのインテルが興味を示している。リヴァプールはアカデミー出身の彼を約3500万ポンドと評価するが、インテルの初提示額は2200万ポンドで期待に及ばず、現時点で新契約交渉の予定はない。

    さらに、2023年にシュトゥットガルトから1600万ポンドで加入した日本代表MF遠藤航も契約最終年に入り、去就が注目されている。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLA-FINALAFP

    エリオットにとって正念場のプレシーズン

    最も注目されるのはハーヴィー・エリオットだ。アストン・ヴィラへのレンタル移籍では出場機会が限られ、長期的な去就が未定のままアンフィールドに戻ってきた。RBライプツィヒが以前関心を示した際、リヴァプールは彼に5000万ポンドの移籍金を設定したが、ウナイ・エメリ監督の下での出場機会不足が評価額を下げた可能性が高い。

クラブ親善試合
セルティック crest
セルティック
CEL
ACミラン crest
ACミラン
MIL
クラブ親善試合
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
サンダーランド crest
サンダーランド
SUN