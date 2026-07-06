ヴァージル・ファン・ダイクがACミランでクリスチャン・プリシッチやルカ・モドリッチとチームメイトになるのか？ アンフィールドでの契約最終年を迎えたオランダ人DFの衝撃移籍説が浮上

ヴァン・ダイクがサン・シーロへ移籍し、プリシッチやモドリッチとチームを組むという噂が浮上している。

イタリアの報道では、新監督アモリムが守備強化の最優先ターゲットとして彼をリストアップしているという。1年前までは考えられない話だが、アンフィールドの状況は大きく変わった。

ただ、英『リヴァプール・エコー』はミランやトルコのフェネルバフチェへの移籍설을否定し、リヴァプールが来季も范戴クを戦力として計画していると伝えている。

だが、クロップとスロットの連続退任でクラブは流動的だ。サラーやロバートソンが去り、ファン・ダイクはイラオラ監督の相談役として数少ない支柱となっている。



