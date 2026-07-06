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翻訳者：
ヴァージル・ファン・ダイクがACミランでクリスチャン・プリシッチやルカ・モドリッチとチームメイトになるのか？ アンフィールドでの契約最終年を迎えたオランダ人DFの衝撃移籍説が浮上
ミラン、リヴァプールのレジェンド獲得へ驚きの動き
ヴァン・ダイクがサン・シーロへ移籍し、プリシッチやモドリッチとチームを組むという噂が浮上している。
イタリアの報道では、新監督アモリムが守備強化の最優先ターゲットとして彼をリストアップしているという。1年前までは考えられない話だが、アンフィールドの状況は大きく変わった。
ただ、英『リヴァプール・エコー』はミランやトルコのフェネルバフチェへの移籍설을否定し、リヴァプールが来季も范戴クを戦力として計画していると伝えている。
だが、クロップとスロットの連続退任でクラブは流動的だ。サラーやロバートソンが去り、ファン・ダイクはイラオラ監督の相談役として数少ない支柱となっている。
- AFP
ゴメス、先行き不透明と認める
アンフィールドの守備陣は、ジョー・ゴメスの契約問題でさらに危機を深める可能性がある。クラブ最古参のゴメスは5月のインタビューで「正直、来シーズンどこでプレーするか分からない。契約はあと1年だ」と語った。
昨年にはマルク・ゲヒ獲得の一環として移籍が検討された。イブラヒマ・コナテがレアル・マドリードへ移籍済みで、ファン・ダイクに続きゴメスまでいなくなれば、イラオラ監督の守備陣は危険なほど手薄になる。現在は若手のジェレミー・ジャケとジョヴァンニ・レオニがセンターバックを務めている。
補強候補に浮上した中盤の主力選手たち
刷新の対象は守備陣だけではない。中盤の要も厳しい視線にさらされている。契約最終年のカーティス・ジョーンズにはセリエAのインテルが興味を示している。リヴァプールはアカデミー出身の彼を約3500万ポンドと評価するが、インテルの初提示額は2200万ポンドで期待に及ばず、現時点で新契約交渉の予定はない。
さらに、2023年にシュトゥットガルトから1600万ポンドで加入した日本代表MF遠藤航も契約最終年に入り、去就が注目されている。
- AFP
エリオットにとって正念場のプレシーズン
最も注目されるのはハーヴィー・エリオットだ。アストン・ヴィラへのレンタル移籍では出場機会が限られ、長期的な去就が未定のままアンフィールドに戻ってきた。RBライプツィヒが以前関心を示した際、リヴァプールは彼に5000万ポンドの移籍金を設定したが、ウナイ・エメリ監督の下での出場機会不足が評価額を下げた可能性が高い。
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