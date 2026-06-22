ヴァンペタが衝撃発言：「ラフィーニャは家庭とお金の問題で苦しんでおり、アル・ヒラルへの移籍を望んでいる」

インテルで「彗星のごとく現れては消えた」元選手、マルコス・アンドレ・バティスタ・サントス氏によると、このFWは経済面と家庭面の謎めいた問題を抱えており、それが移籍のきっかけになる可能性があるという。





ポッドキャスト「Red Cast」で彼は「深刻な家庭問題と経済問題を抱え、アル・ヒラル移籍を祈っている。この困難に立ち向かう彼を想像してほしい。家族内の金銭トラブルもあり、対応も不十分だ。アル・ヒラル移籍かバルセロナとの契約更新を望んでいる」と語った。 これはバルセロナ事情に詳しい筋から得た情報で、提供者はスペインサッカー界に家族を持つ信頼できる人物だ。こうした私生活の問題がピッチ上のパフォーマンスにも影響しているだろう」





しかし間もなく、選手と親しいイゴール・パディリャ氏は『Sport』の取材に「これらの嘘には説明が必要だ」と反論した。