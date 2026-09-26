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翻訳者：
ヴァンチェンツォ・モンテッラ、フランス戦敗戦にもかかわらずトルコの「信じられない」パフォーマンスを称賛
トルコにとってフラストレーションの残る敗戦
トルコはUEFAネーションズリーグの最新戦でフランスに0-1の惜敗を喫し、悔しさの残る結果となった。キリアン・エンバペがこの試合唯一のゴールを決め、ミハエル・オリーズのアシストを仕留めて均衡を破った。注目の一戦は無傷では終わらず、レアル・マドリーのストライカーはその後、懸念される膝の負傷によりピッチを後にすることを余儀なくされた。
失望の残る最終結果にもかかわらず、トルコのモンテッラ監督は選手たちを称賛した。イタリア人指揮官は、自分たちのチームが粘り強いパフォーマンスを見せ、もっと良い結果に値する戦いだったと感じていた。
- Getty Images Sport
モンテッラが信じられないようなパフォーマンスを称賛
モンテッラは、この惜敗によって、自身が素晴らしいチーム全体のパフォーマンスだと捉えた内容がかすむことを拒んだ。強豪の代表チームを相手に、自チームが確かなメッセージを発するパフォーマンスを見せたと感じていた。
「誇りに思うし、ポジティブな結果を持ってピッチを去れなかったのは残念だ」とモンテッラは『Sky Sport Italia』に語った。「信じられないようなパフォーマンスだった。我々にとって最高の出来の一つだったと思う。特に相手を考えればなおさらだ。こういう相手には、ほんの小さなミスでさえ許されないことは分かっていたが、こちらにもチャンスはあったと思うし、とても拮抗した試合だった」
フランスと真っ向勝負へ
フランスが予想通りボール保持で大きく上回った一方、試合全体のスタッツは、激しく競り合った互角の一戦だったことを示していた。両チームは意外にも、ともにちょうど11本のシュートを放ち、それぞれ相手GKに3セーブを強いた。
トルコは、世界最高峰の相手とも自信を持って渡り合えることを証明し、この試合で結果を持ち帰るに値する決定機も作り出した。しかし最終的には、まれな集中力の乱れを逃さず突いた決定力の高いフランス相手に及ばなかった。
「素晴らしいチームスピリットを見せてくれたし、それは次の試合に向けても持ち続けなければならないものだ」とモンテッラは付け加えた。「これだけ短時間でフィジカル面でもメンタル面でも回復するのは簡単ではない。だからこそ、何よりもまずそのスピリットが必要だ。選手たちには申し訳なく思う。なぜなら、彼らは今日、本当にすべてを出し切ってくれたからだ」
- AFP
ネーションズリーグの重要な大一番
トルコは月曜日に行われるイタリアとの重要なホームゲームに向け、迅速に立て直しと回復を図らなければならない。両国はともに初戦を落としており、グループ最下位から脱するためにも勝利を切望している。イタリアはベルギーにホームで0-2の痛い敗戦を喫したことで、現在は得失点差で最下位に沈んでいる。
トルコはこの重要な直接対決をブルサのアタテュルク・スポル・コンプレクシ・マトゥリ・スタディウムで戦う。ただし、モンテッラ監督のチームはウールジャン・チャクルを欠くことになる。GKはフランス戦の終盤に退場処分を受け、出場停止となっているためだ。
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