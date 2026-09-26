フランスが予想通りボール保持で大きく上回った一方、試合全体のスタッツは、激しく競り合った互角の一戦だったことを示していた。両チームは意外にも、ともにちょうど11本のシュートを放ち、それぞれ相手GKに3セーブを強いた。

トルコは、世界最高峰の相手とも自信を持って渡り合えることを証明し、この試合で結果を持ち帰るに値する決定機も作り出した。しかし最終的には、まれな集中力の乱れを逃さず突いた決定力の高いフランス相手に及ばなかった。

「素晴らしいチームスピリットを見せてくれたし、それは次の試合に向けても持ち続けなければならないものだ」とモンテッラは付け加えた。「これだけ短時間でフィジカル面でもメンタル面でも回復するのは簡単ではない。だからこそ、何よりもまずそのスピリットが必要だ。選手たちには申し訳なく思う。なぜなら、彼らは今日、本当にすべてを出し切ってくれたからだ」