オリセはバイエルンで今季、抜群のスタートを切った。昨季は公式戦52試合で22得点31アシストを記録しており、24歳の同選手は今季ここまで公式戦わずか7試合で8得点を挙げている。

ドイツで見せる驚異的なパフォーマンスは、瞬く間に世界サッカー界の注目を集めた。さらに重要なのは、その活躍が指揮官コンパニから全面的な称賛を引き出していることだ。ベルギー人指揮官は新たなスターに強い感銘を受けている。コンパニは今や、オリセがそのポジションにおける世界的な基準点としての地位を確立したと確信している。