AFP
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ヴァンサン・コンパニ、絶好調が続くバイエルン・ミュンヘンのマイケル・オリーズを「ワールドクラス」と称賛
ドイツでの見事なスタート
オリセはバイエルンで今季、抜群のスタートを切った。昨季は公式戦52試合で22得点31アシストを記録しており、24歳の同選手は今季ここまで公式戦わずか7試合で8得点を挙げている。
ドイツで見せる驚異的なパフォーマンスは、瞬く間に世界サッカー界の注目を集めた。さらに重要なのは、その活躍が指揮官コンパニから全面的な称賛を引き出していることだ。ベルギー人指揮官は新たなスターに強い感銘を受けている。コンパニは今や、オリセがそのポジションにおける世界的な基準点としての地位を確立したと確信している。
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コンパニがワールドクラスだと断言
コンパニ監督は最近の『Sky』のインタビューで、オリーズをワールドクラスの選手と見なしているかを問われた。バイエルン指揮官は断定的な答えを示した。
「彼はすでにワールドクラスか？ はい、間違いなくそうだ。疑いの余地はない」とコンパニ監督は語った。「マイケル・オリーズの才能を持つ選手なら、いずれ常に最高の選手の一人になるものだ。彼は才能だけでなく、メンタリティーや細部へのこだわりも備えている」
他の者たちにはまったく見えないものを見抜く。
コンパニは、オリーズの急成長を支える重要な要因として、卓越したサッカーIQを挙げた。さらに、このフランス人選手は多くの同世代の選手たちとはまったく異なる感覚でプレーしていると指摘した。
「彼は他の選手には見えないものを、練習中でさえ常に見ている」とコンパニは続けた。「それこそが、彼を世界のサッカー界で特別な選手にしている理由だ。われわれの役割は、選手を世界的スターに変えることではない。それは不可能だ。彼はすでに、そのすべてを自分の内に備えている」
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成功へのハングリーさを維持する
高い賛辞を送りながらも、コンパニ監督はオリーズが自らの基準を下げてはならないと警鐘を鳴らした。指揮官は、この主力選手がシーズンを通してさらなる高みを目指し続けることを期待している。
「最も重要なのは、彼がこの向上心を持ち続けることだ」とコンパニ監督は締めくくった。国内とヨーロッパでの栄冠を目指すバイエルン・ミュンヘンにとって、その野心は間違いなく大きな支えとなる。
オリーズは今後の試合でも、この驚異的な得点ペースを継続したいところだ。このレベルを維持できれば、世界サッカー界で最もエキサイティングな選手の一人であり続けるのは間違いない。
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