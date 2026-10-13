人工芝での過去の経験は、現在のバイエルンにとって注意すべき前例となっている。2006年、バイエルンは同様のピッチでスパルタク・モスクワと対戦した。この試合は、当時のフェリックス・マガト監督が激怒したことで知られる。ロシアで2対2の引き分けに終わった後、マガト監督はピッチの状態を「競争をゆがめるもの」と評した。コンパニ監督は、試合が思い通りに進まなくても、選手たちが環境を言い訳にしないようにしたいと考えている。

コンパニ監督は、ノルウェーでの外的要因に左右されない強い姿勢を求めている。「大切なのは我々の姿勢だ。風でも雨でも晴れでも、アメリカのカロライナで45度でも、ヴァイキングの人工芝で氷点下5度でも、私にとっては同じことだ。どこへ飛んで行こうとも、どこでも我々はバイエルンでありたい！」と強調した。