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ヴァンサン・コンパニ、バイキングとの難しいチャンピオンズリーグの一戦を前に人工芝を言い訳にせず
コンパニ、未知の領域に備える
バイエルンがノルウェーでの異例の一戦に備える中、コンパニ監督は準備に万全を期している。チームは通常、アウェー戦に向けて飛び立つ前にザベナー・シュトラーセで最後の練習を行う。しかし、スタバンゲルのピッチが人工芝のため、予定を変更した。選手たちが芝の弾み方や感触に十分慣れられるよう、コンパニ監督は月曜日の早い便を手配し、試合会場のピッチで練習することにした。
ベルギー人指揮官は、自身も人工芝での経験がないと明かし、予定を変える必要性を説明した。「20年のキャリアで、人工芝でプレーしたことは一度もない。選手たちが初めてそこでプレーするなら、一度そこで練習した方がいいかもしれない。そうすれば感触をつかめるし、例えばどんなシューズを履くべきかも分かる。私自身、その答えは分からない。試合当日ではなく、前日に知っておきたい。試合前にもう少し情報を得られるのだから、正しい判断だと思う」と『ビルト』が伝えた。
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過去の苦闘と精神的な強さ
人工芝での過去の経験は、現在のバイエルンにとって注意すべき前例となっている。2006年、バイエルンは同様のピッチでスパルタク・モスクワと対戦した。この試合は、当時のフェリックス・マガト監督が激怒したことで知られる。ロシアで2対2の引き分けに終わった後、マガト監督はピッチの状態を「競争をゆがめるもの」と評した。コンパニ監督は、試合が思い通りに進まなくても、選手たちが環境を言い訳にしないようにしたいと考えている。
コンパニ監督は、ノルウェーでの外的要因に左右されない強い姿勢を求めている。「大切なのは我々の姿勢だ。風でも雨でも晴れでも、アメリカのカロライナで45度でも、ヴァイキングの人工芝で氷点下5度でも、私にとっては同じことだ。どこへ飛んで行こうとも、どこでも我々はバイエルンでありたい！」と強調した。
ピッチの表面が変わっても、キミッヒは楽観的
バイエルンの選手の多くにとって、天然芝ではないピッチでプロとして公式戦を戦うのは初めてとなる。中盤の要であるヨシュア・キミッヒは、そうしたピッチで最後にプレーしてからかなりの時間がたっていると認めた。人工芝でプレーしたのは主に育成年代だったという。それでも、近年の技術水準なら質の高いサッカーができると考えている。
「正直、人工芝では長い間プレーしていない。天然芝とは違う。人工芝のピッチはここ数年で進歩したと思う。僕が若かった頃のものとはもう違うはずだ。少なくとも、そう願っている。当時はホッケー場のように、芝がとても短い人工芝だった。だから、どんなピッチが待っているのか、実際に見てみたい。でも、人工芝でも非常に質の高いサッカーはできると思う」とキミッヒは語った。
- AFP
チームの宿泊先ホテルで深夜に騒動
試合に向けて準備を進めるチームは、夜間に望ましくない妨害に遭った。地元のファンが選手たちの休息を妨げようとしたのだ。『ビルト』によると、チームが滞在するラディソン・ブル・アトランティック・ホテルの近くで花火が打ち上げられたという。花火は火曜未明に約2分間続いたとされる。欧州の重要な試合を前に、ホームチームのサポーターがアウェーチームを疲弊させるためによく使う手口だ。
バイエルンがこうした行為に直面するのは初めてではない。過去にロッテルダムを訪れた際にも、同様の花火による妨害に遭っている。チームは慣れないピッチの表面と睡眠を妨げられた影響を乗り越え、欧州での戦いにおいて重要な勝ち点3を獲得できることを証明しなければならない。
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