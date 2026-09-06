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ヴァンサン・コンパニ、シャルケ戦でのハリー・ケインのベンチスタートを擁護 バイエルン・ミュンヘンの歴史的な59試合連続得点はついにストップした
コンパニ監督、スコアレスドローにもかかわらずローテーション方針を正当化
ケインとオリーセをベンチスタートとした戦術的判断は、特にアウェーのチームがフェルティンス・アレーナでなかなか突破口を見いだせずに苦しむ中で、驚きを呼んだ。ハーフタイムにナサニエル・ブラウンとの交代で投入されたケインは、終盤に遠目から強烈なシュートを放ち、ゴール左上隅に吸い込まれるかに見えたが、土壇場で勝利をもたらしかけた。しかし、ロリウス・カリウスがこれに対応し、ボールをクロスバーの上へとはじき出した。オリーセも後半にレナート・カールとの交代で入った直後、角度のない位置からGKを脅かし、惜しくもゴールには届かなかった。
試合終了後にメディア対応したベルギー人指揮官は、その理由について次のように説明した。「ミヒャエルとハリーに関する判断は、単純に完全に合理的なものだった。2人はワールドカップ後の休暇から戻ってきたのが本当に、本当に遅かった。『90分、90分、90分とプレーさせればいい』と簡単に言えるものではない。オスナブリュックでのカップ戦でもエネルギーを使った。彼らに常にそのフルの負荷をかけることはできない」
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歴史的な得点連続記録がついに途切れる
この結果は、レコルトマイスターにとって単なる小さなつまずき以上のものだった。攻撃面における実に見事な時代の終わりを意味したのである。バイエルンは今回のゲルゼンキルヒェン遠征前まで、公式戦59試合連続でゴールを記録していた。この驚異的な記録は、2025年7月にクラブ・ワールドカップでパリ・サンジェルマンに0-2で敗れた試合までさかのぼる。ロリス・カリウスからゴールを奪えなかったことで、バイエルンの公式戦59試合連続得点の記録はついに、～の前であっけない終わりを迎えた。
試合内容と記録更新の機会を逃したことについて振り返り、コンパニは、引いて守る相手を崩すために必要な持続的な強度が自分たちには欠けていたと述べた。指揮官は次のように語っている。「どの試合にもそれぞれの物語がある。私たちの物語は、得点できず、相手はシュートなしで帰ったということだ。だが、それでシャルケの価値が損なわれるべきではない。こういう試合はこれまで何度も見てきた。このような守備を相手にするなら、相手が崩れるまで90分間プレッシャーをかけ続けなければならない。今日は試合のテンポを何度か落としてしまったため、それをやり切ることができなかった」
カリウスが英雄的なパフォーマンスでバイエルンを苦しめる
バイエルンのターンオーバーが大きな話題となる一方で、ピッチ上で間違いなく主役だったのはカリウスのパフォーマンスである。ブンデスリーガでキャリアを立て直したこのドイツ人GKは、世界級のセーブを連発し、王者を食い止めた。コンパニもホームチームの粘り強い守備をすぐに称賛し、スタジアムの雰囲気と守備の規律が難しい一戦にしたと認めた。
バイエルン指揮官は「感情と情熱に満ちた美しい試合だった」と語った。「守備の場面も多く、常に特別な何かが必要だった。シャルケは今夜、それをやってのけた。おめでとうと言いたい。彼らは素晴らしい仕事をし、すべてを出し切った。それは見て取れた」
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国内でのつまずきの後、焦点はチャンピオンズリーグへ
バイエルンにとって、国内での悔しさを引きずっている時間はほとんどない。欧州の舞台が目前に迫っているからだ。ドイツ王者は来週、欧州での戦いをスタートさせる予定で、このスコアレスドローの記憶を振り払いたいところだ。木曜日にはアリアンツ・アレーナでノルウェーのボド／グリムトを迎え、コンパニ監督のチームにとっては、再び得点感覚を取り戻し、ブンデスリーガに戻る前にチャンピオンズリーグでの戦いを良い形で始める絶好の機会となる。
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