この結果は、レコルトマイスターにとって単なる小さなつまずき以上のものだった。攻撃面における実に見事な時代の終わりを意味したのである。バイエルンは今回のゲルゼンキルヒェン遠征前まで、公式戦59試合連続でゴールを記録していた。この驚異的な記録は、2025年7月にクラブ・ワールドカップでパリ・サンジェルマンに0-2で敗れた試合までさかのぼる。ロリス・カリウスからゴールを奪えなかったことで、バイエルンの公式戦59試合連続得点の記録はついに、～の前であっけない終わりを迎えた。

試合内容と記録更新の機会を逃したことについて振り返り、コンパニは、引いて守る相手を崩すために必要な持続的な強度が自分たちには欠けていたと述べた。指揮官は次のように語っている。「どの試合にもそれぞれの物語がある。私たちの物語は、得点できず、相手はシュートなしで帰ったということだ。だが、それでシャルケの価値が損なわれるべきではない。こういう試合はこれまで何度も見てきた。このような守備を相手にするなら、相手が崩れるまで90分間プレッシャーをかけ続けなければならない。今日は試合のテンポを何度か落としてしまったため、それをやり切ることができなかった」