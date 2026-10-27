モンツァは今夏、彼の獲得に200万ユーロを投じた。コッパ・イタリアでは1試合2得点も記録している。ベンフィカが持つのは買い戻し権ではなく優先購入権だ。他クラブからオファーが届いた場合、同額を提示するかどうかを決められるほか、将来の売却額の20％を受け取る権利も持つ。ゴールを重ねるヴァレラの価値は、現時点ですでに約1500万ユーロに達しており、さらに上がる可能性がある。





セリエAの強豪をはじめ、国内外のクラブが関心を寄せている。インテルは何度もスカウトを送り、間近で視察した。また、ルッカが期待に応えられていないナポリも、ホイルンドの控えを探している。2030年まで契約を結ぶヴァレラには、国外にも多くの評価者がいる。前述のベンフィカが引き続き選手の保有権を握っているのはもちろん、アーセナルも21歳の選手について調査を行っている。





ポルトガル人のヴァレラは、世界各地で活躍できる可能性をすでに示している。自身もサッカー選手だった父親について行き、2016年から2022年までギリシャのPAOKの下部組織に在籍。その後、ベンフィカへ移り、昨季はレンタル先のジル・ヴィセンテで6得点を挙げた。今季はセリエAでブレイクし、移籍市場でも注目が高まっている。