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ライブ
Parma Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
翻訳者：

ヴァレラの奮闘も及ばず、アバーテ率いるトリノが躍進。モンツァに3-2で勝利し、ユベントスを抜く

トリノ 対 モンツァ
トリノ
モンツァ
セリエ A

セリエA第7節を一緒にライブで振り返ろう。

セリエA第7節

トリノ対モンツァ 3-2

得点者：39分 フィッツ＝ジム（T）、47分 バレラ（M）、61分 ベルガリ（T）、73分 ヴラシッチ（T）、90＋4分 パターソンのオウンゴール（M）。


トリノモンツァは20時45分、スタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノで行われたセリエA第7節の先行開催試合で対戦した。両チームともに大きな期待感に包まれての一戦となった。

イニャツィオ・アバーテ率いるトリノは3連勝を達成。ウディネーゼに2-1、パルマに3-0で勝利したのに続き、今夜は3-2で決着した。フィッツ＝ジムがセリエA初ゴールを挙げ、バレラ、ベルガリ、ヴラシッチも得点。さらにパターソンのオウンゴールが生まれた。トリノは勝ち点を13に伸ばし、ユヴェントスを抜いた。

一方、トリノの元指揮官イヴァン・ユリッチ率いるモンツァでは、グスタボ・バレラがまたしてもゴールを挙げた。モンツァのFWはセリエAとコッパ・イタリアの計8試合で9得点を記録し、現在はフロジノーネのライモンドと並んでリーグ得点ランキングの首位に立っている。最初の7試合で7得点以上を挙げた選手としては4番目に若く、これを最後に達成していたのは1939年のウンベルト・グアルニエリだった。


  • ゴールとハイライトシーン

    90＋4分 - トリノのオウンゴールでモンツァが3-2に！ パターソンがクロスをクリアしようとした際、自らボールをゴールに入れてしまった。


    73分 - トリノが3点目、ヴラシッチ！クロアチア人選手はベルガリのクロスが方向を変えたボールを拾い、フェイントでカルボーニをかわすと、トルンクヴィストを破って3-1とするゴールを決めた。


    61分 - トリノが再びリード、ベルガリ！ トリノのサイドプレーヤーが驚異的なカーブシュート。ペナルティーエリア外から放たれたボールはトルンクヴィストの意表を突き、スコアを2-1とした。


    47分 - バレラが再び決め、モンツァが同点に！ モンツァが同点ゴールを奪った。コムッツォのバックパスが短くなったところにバレラが詰め、ペナルティーエリア内で柔らかいループシュートを放ってペッリの頭上を越えた。ポルトガル人FWにとって今季7点目となった。


    39分 - トリノが先制、均衡を破ったのはフィッツ＝ジム！ シメオネのスルーパスにオランダ人選手が走り込み、狙い澄ました左足のシュートでトルンクヴィストを破った。元アヤックス選手にとってセリエA初ゴールとなった。

  • 試合記録

    トリノ対モンツァ 3-2

    得点者：39分 フィッツ＝ジム（T）、47分 ヴァレラ（M）、61分 ベルガリ（T）、73分 ヴラシッチ（T）、90＋4分 パターソン（M、オウンゴール）


    トリノ（3-5-2）：ペッリ；ココ、イスマイリ、コムッツォ；ベルガリ（84分からアブクラル）、フィッツ＝ジム（71分からパターソン）、ヴラシッチ、マンドラゴラ（49分からギネイティス）、カッチャマーニ（71分からブラガンサ）；アダムス、シメオネ（71分からクレノヴィッチ）。監督：アバーテ。


    モンツァ（3-4-2-1）： トルンクヴィスト；ルッケージ（63分からクアディオ）、ゴグリチゼ、A・カルボーニ（85分からムート）；ビリンデッリ、オンドア（63分からフォロルンショ）、アキンサンミロ、マンガス；ロビンソン（79分からエンゴンゲ）、モタ（79分からクトローネ）；ヴァレラ。監督：ユリッチ。

    警告：イスマイリ（T）

    退場者：なし

    アシスト：シメオネ（T）、ギネイティス（T）

    主審：マルケッティ

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