セリエA第7節

トリノ対モンツァ 3-2

得点者：39分 フィッツ＝ジム（T）、47分 バレラ（M）、61分 ベルガリ（T）、73分 ヴラシッチ（T）、90＋4分 パターソンのオウンゴール（M）。





トリノとモンツァは20時45分、スタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノで行われたセリエA第7節の先行開催試合で対戦した。両チームともに大きな期待感に包まれての一戦となった。

イニャツィオ・アバーテ率いるトリノは3連勝を達成。ウディネーゼに2-1、パルマに3-0で勝利したのに続き、今夜は3-2で決着した。フィッツ＝ジムがセリエA初ゴールを挙げ、バレラ、ベルガリ、ヴラシッチも得点。さらにパターソンのオウンゴールが生まれた。トリノは勝ち点を13に伸ばし、ユヴェントスを抜いた。

一方、トリノの元指揮官イヴァン・ユリッチ率いるモンツァでは、グスタボ・バレラがまたしてもゴールを挙げた。モンツァのFWはセリエAとコッパ・イタリアの計8試合で9得点を記録し、現在はフロジノーネのライモンドと並んでリーグ得点ランキングの首位に立っている。最初の7試合で7得点以上を挙げた選手としては4番目に若く、これを最後に達成していたのは1939年のウンベルト・グアルニエリだった。



