まず挙げられるのはベンフィカだ。今夏にバレラを放出したクラブである。リーグ開幕から1試合平均1ゴールを記録する21歳のバレラは、今季セリエAで驚きをもたらしている選手の一人だ。その高い得点力で、イタリアや欧州の多くのトップクラブから関心を集めている。特に、昨年バレラがレンタル先のジル・ヴィセンテで頭角を現していた当時、保有権を持っていたリスボンのクラブは、今夏に彼を放出したものの、現在もマッチング権、すなわち今後のオファーと同条件を提示する権利を保持している。関心や打診は今後数週間で具体化する可能性がある。















