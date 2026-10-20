少なくとも1月までは、モンツァは得点源のグスタボ・バレラの活躍を楽しめる。シーズン序盤から好調なポルトガル人センターフォワードは、すでに複数の強豪クラブの注目を集めている。リーグ戦ではすでに開幕7節で6ゴールを記録。負傷で1試合を欠場しながら、モンツァが挙げた13ゴールのうち6ゴールを決めている。イタリアでのデビューシーズンに、ドニエル・マレンと並び、アントニオ・ライモンドに次ぐセリエA得点ランキング2位につけている。
Goal AR
翻訳者：
ヴァレラに各クラブが熱視線。インテルは獲得を検討、ベンフィカは同額のオファーを出せるが「買い戻し条項」はない
ベンフィカとマッチング権
まず挙げられるのはベンフィカだ。今夏にバレラを放出したクラブである。リーグ開幕から1試合平均1ゴールを記録する21歳のバレラは、今季セリエAで驚きをもたらしている選手の一人だ。その高い得点力で、イタリアや欧州の多くのトップクラブから関心を集めている。特に、昨年バレラがレンタル先のジル・ヴィセンテで頭角を現していた当時、保有権を持っていたリスボンのクラブは、今夏に彼を放出したものの、現在もマッチング権、すなわち今後のオファーと同条件を提示する権利を保持している。関心や打診は今後数週間で具体化する可能性がある。
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