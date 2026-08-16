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イーサン・ヌワネリにアーセナル退団のゴーサイン、ACミランが若手獲得に向けて動向を注視か
アーセナルの若手有望株がエミレーツ退団へ向かう
夏の移籍市場が最終局面に入る中、アーセナルはアカデミー出身の有望株の一人と袂を分かつことになりそうだ。記録を塗り替えるデビューで話題を集めたヌワネリは、ミケル・アルテタ監督の当面の構想では余剰戦力となっているようだ。
移籍の専門家であるファブリツィオ・ロマーノは、この19歳のノースロンドンでの時間が終わりに向かっていることを認めた。イタリア人ジャーナリストのロマーノはSNSで状況について決定的な最新情報を伝え、次のように述べた。 「イーサン・ヌワネリはアーセナルを離れる。数週間前から計画されていた通り、夏の移籍市場が閉まる前に退団する。プレシーズンには関わっていたにもかかわらず、今日のマンチェスター・シティ戦ではベンチにも入っていない」
- AFP
ミラン、創造性をもたらす解決策としてヌワネリに注目
ヌワネリが獲得可能になったとの報を受け、攻撃面の補強に動いているACミランは即座に警戒を強めている。ミラン首脳陣は、とりわけFWの背後のスペースでプレーでき、理想的には右のハーフスペースを使える万能型のプレーメーカーを探している。
夏を通じて複数の候補をチェックしながらも契約締結には至っていないイタリアの名門は現在、このイングランドの才能をサン・シーロに迎え入れる可能性を本格的に検討している。7月下旬の報道では、ヌワネリがすでにミランのスカウティング部門の追跡リストに入っていたことが伝えられていた。
安定感の欠如とレンタル移籍生活
早くからブレークを果たし、大きな期待を集めてきたにもかかわらず、ヌワネリはスター選手のそろうアーセナルで先発の定位置を確保するのに苦しんでいる。昨季はプレミアリーグで安定して出場時間を得られず、その成長はいったん足踏みを強いられた。
この出場機会不足を受け、一時的にリーグ・アンへ活躍の場を移し、シーズン後半はマルセイユに期限付き移籍して過ごした。海外での経験は有益だったものの、アルテタの主力構想に恒常的に復帰するには至らなかった。
- Getty
イタリアはヌワネリの可能性を開花させるかもしれない
19歳のウインガーは、限られた出場機会の中でもプレミアリーグ24試合で4ゴールを記録。高く評価される有望株となった理由である、その才能の片りんを見せている。
しかし、現在アーセナルが最高の栄誉を争う状況にある中、即時の結果を求めるプレッシャーによって、ヌワネリが必要とする継続的な出場時間を得ることは難しくなっている。イタリアへの移籍は、明らかなポテンシャルを安定したトップリーグでのパフォーマンスへと変えるために必要な、新たなスタートをもたらす可能性がある。
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