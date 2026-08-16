ヌワネリが獲得可能になったとの報を受け、攻撃面の補強に動いているACミランは即座に警戒を強めている。ミラン首脳陣は、とりわけFWの背後のスペースでプレーでき、理想的には右のハーフスペースを使える万能型のプレーメーカーを探している。

夏を通じて複数の候補をチェックしながらも契約締結には至っていないイタリアの名門は現在、このイングランドの才能をサン・シーロに迎え入れる可能性を本格的に検討している。7月下旬の報道では、ヌワネリがすでにミランのスカウティング部門の追跡リストに入っていたことが伝えられていた。



